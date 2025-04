Transkriptionen auf dem iPhone: MacWhisper jetzt auch für iOS verfügbar

Die bislang ausschließlich für macOS verfügbare App MacWhisper steht ab sofort auch für iOS-Geräte zur Verfügung. Die Anwendung ermöglicht es, Sprachaufnahmen lokal auf dem Gerät zu transkribieren und bietet damit eine datenschutzfreundliche Lösung für das Umwandeln gesprochener Inhalte in Text an. Wie bei der Mac-Version sollen auch auf dem iPhone oder iPad keine sensiblen Daten an externe Server übermittelt werden – vorausgesetzt, man nutzt die lokalen Sprachmodelle.

Nutzer können Sprachaufzeichnungen direkt in der App erstellen oder Audiodateien aus anderen Anwendungen wie iMessage, WhatsApp, der Sprachmemos-App oder der Dateien-App importieren. Unterstützt werden dabei gängige Formate wie .mp3, .m4a oder .mp4. Neu ist zudem die Möglichkeit, lange Sprachnachrichten automatisch zusammenfassen oder inhaltlich erschließen zu lassen – etwa durch eine anschließende Chatfunktion mit dem transkribierten Text.

Lokale Nutzung komplett kostenlos

Die App bietet zwei Verarbeitungsmodi: eine lokale Variante, die auf dem iOS-Gerät selbst läuft, sowie eine Cloud-Option. Letztere ist laut Entwickler jedoch mit laufenden Kosten verbunden und setzt daher ein kostenpflichtiges Abo voraus. Die Basisfunktionen und die Nutzung lokaler Modelle sind hingegen komplett kostenlos möglich.

Auf dem Mac hatte sich MacWhisper in den vergangenen eineinhalb Jahren als unkomplizierte Lösung für Spracherkennung etabliert. Die App erlaubt es unter anderem, Vorlesungen, Meetings oder Filmsequenzen zu transkribieren. Dabei findet die gesamte Verarbeitung auf dem Gerät statt, was insbesondere für Anwender mit hohen Datenschutzansprüchen von Vorteil ist. Exportmöglichkeiten bestehen unter anderem im Untertitel-, Text-, PDF- oder HTML-Format.

Die Entwicklung der iOS-App habe sich laut Anbieter länger hingezogen als ursprünglich geplant. Mit dem nun erfolgten Start über den App Store steht die mobile Version allerdings offiziell bereit. Frühere Mac-Nutzer können ein Einführungsangebot nutzen und die erweiterten Funktionen der iOS-App für zwei Monate zum halben Preis testen.