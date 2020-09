Poolside FM: Jetzt auch mit eigener iPhone-App am Start

Einen Monat nachdem sich der Online-Radiosender Poolside FM im Mac App Store die Ehre gab, steht nun auch eine iPhone-Ausgabe des Retro-Radios zum Download im mobilen App Store bereit.

Ebenfalls mit viel Liebe zum pixeligen Detail umgesetzt, ist auch die iPhone-Applikation kostenlos zu haben und kann wahlweise sowohl mit bestehendem Account als auch gänzlich ohne Personalisierung genutzt werden.

Ist keine Nutzer-Account vorhanden lassen sich besonders gute Songs allerdings nicht favorisieren. Zudem benötigt ihr einen Account um alle von der App angebotenen Farb-Themes freizuschalten – sollte euch danach sein. Davon gibt es insgesamt 11, die sich durch das Hören aller Sender, das Abspielen von 1000 Tracks, das Favorisieren einzelner Lieder und ähnlicher Aktionen freischalten lassen.

Neben dem Hauptsender „Poolside FM“ bietet die App die Kanäle „Indie Summer“, „Hangover Club“, „Tokyo Disco“ und „Friday Night Heat“, sowie einen zusätzlichen Stream mit den von euch gesicherten Favoriten an.

Poolside FM tanzt auch optisch auf der anhaltenden 80er-Jahre-Welle und verdient sich als engagiertes Hobby-Projekt mit vielen nostalgischen Anlehnungen eine wohlwollende Test-Empfehlung von unserer Seite.

Das Audio-Projekt aus Schottland hat sich zudem einen Kniff überlegt, der die Anzahl der Nutzer schnell in die Höhe schießen lassen soll: So bietet die Anwendung ein Sticker-Paket für die Nachrichten-App an, schaltet dieses jedoch erst frei, wenn sich auf eure Empfehlung hin fünf weitere Nutzer residiertet haben. Ein (in diesem Fall) harmloses Schneeballsystem, das sicher einen ordentlichen Teil zur schnellen Verbreitung der neuen App beitragen dürfte.

Wie bereits das Mac-Pendant im August, dürft ihr euch der iPhone-App des Senders einen Probelauf spendieren.