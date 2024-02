TV Show Tracker aktualisiert: App aus Frankfurt bleibt eine Empfehlung

Seit dem Frühjahr 2023 verfolgen wir die Entwicklung des freien Serien-Trackers und haben euch die Anwendung im Juni als Geheimtipp ans Herz gelegt. Anlass damals: Version 1.1 brachte erstmals eine deutsche Benutzeroberfläche mit. Jetzt steht die Applikation von Jan Früchtl in Version 1.5 zum Download im App Store bereit, die erste Aktualisierung im laufenden Jahr, und führt eine ganze Handvoll Verbesserungen und Erweiterungen in den Update-Notizen auf.

Wichtigste Feature-Erweiterung: Der TV Show Tracker versteht sich nun auch auf die Anzeige von interaktiven Widgets, mit denen sich schnell auf Lieblingssendungen und eigene Listen zugreifen lassen. Wer Serien mit mehreren Staffeln beobachtet, kann zudem schneller auf die bereits verfügbaren Seasons zugreifen, zudem ist nun auch die Gesamtübersicht der bereits vorhandenen Episoden prominenter platziert.

Zentrale Übersicht aller Serien-Favoriten

Überhaupt informiert die Anwendung jetzt in vielen Bereichen detaillierter, zeigt weiterführende Darsteller-Informationen in ihrem neuen Cast-Bereich, präsentiert zu gesicherten Shows jetzt deren Gesamtdauer und zeigt eine neue Countdown-Ansicht an, die informiert, wie viele Tage noch bis zur nächsten Episode abgewartet werden müssen.

Neueinsteiger können bereits gesehene Episoden nun schneller durch einen längeren Druck markieren, zudem hat der in Frankfurt am Main ansässige Entwickler Jan Früchtl mehrere Fehler beseitigt und seinen kostenlos angebotenen Download zuverlässiger gemacht.

Auf lange Sicht hat Früchtl vor, CouchTimes durch In-App-Käufe zu ergänzen. Diese sollen es ermöglichen, weitere optionale Funktionen zu nutzen. Die bereits vorhandenen Features bleiben jedoch auch in Zukunft kostenfrei zugänglich und bieten Nutzern hinreichende Möglichkeiten, ihre Serienfavoriten zu verwalten und sicherzustellen, dass sie die Veröffentlichung neuer Episoden nicht aus den Augen verlieren.