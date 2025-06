Mobilfunk-Messwoche liefert Millionen neuer Datenpunkte

In der Woche vom 26. Mai bis zum 1. Juni 2025 hat die Community der deutschen Mobilfunknutzer erstmals in großem Umfang selbst zur Erhebung der Mobilfunkversorgung in Deutschland beigetragen.

Weniger als 1% ohne Empfang

Nach einem Aufruf der Bundesnetzagentur haben sich bundesweit mehr als 150.000 Menschen an der Mobilfunk-Messwoche beteiligt und damit dem Ziel der Aktion gefolgt, die tatsächliche Netzverfügbarkeit aus Nutzersicht besser zu erfassen – auch ifun.de hatte im Vorfeld über die Messwoche informiert.

Über die App Breitbandmessung konnten Teilnehmer die jeweils verfügbare Mobilfunktechnologie an ihrem Standort erfassen und zur Auswertung bereitstellen.

Die Auswertung der gesammelten Daten liefert rund 145 Millionen neue Messpunkte. Der größte Teil dieser Messungen bezog sich auf die modernen Mobilfunkstandards 4G und 5G. Lediglich etwas mehr als ein Prozent der Messpunkte entfiel auf das ältere 2G-Netz. In weniger als einem Prozent der Fälle wurde keine Netzverbindung festgestellt. Die meisten Datensätze kamen erwartungsgemäß aus Nordrhein-Westfalen – dem Bundesland mit der höchsten Bevölkerungszahl.

Regionale Auswertung folgt

Die Messdaten werden anonymisiert verarbeitet und fließen in die sogenannte Funklochkarte der Bundesnetzagentur ein. Diese digitale Karte visualisiert die Netzabdeckung in Deutschland und wird wöchentlich aktualisiert. Die Darstellung erfolgt in gerasterter Form und erlaubt sowohl eine Übersicht als auch eine detaillierte Betrachtung einzelner Regionen. Erste regionale Auswertungen auf Ebene von Landkreisen und Gemeinden sollen Mitte Juni veröffentlicht werden.

Neben der öffentlichen Darstellung dient das gewonnene Datenmaterial auch der Kontrolle der Netzbetreiber. Die Bundesnetzagentur nutzt die Informationen, um die offiziellen Angaben der Mobilfunkanbieter im Rahmen des Mobilfunk-Monitorings zu überprüfen.

Brandenburg besonders aktiv

Damit trägt die Mobilfunk-Messwoche zur objektiveren Bewertung des Netzausbaus bei. Weitere Informationen sowie die aktuelle Karte stehen online unter breitbandmessung.de zur Verfügung.

Brandenburg verzeichnete mit knapp 2,9 Messpunkten pro Einwohner den höchsten Beteiligungswert im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Dahinter folgen Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. In absoluten Zahlen führt Nordrhein-Westfalen das Ranking mit über 32 Millionen Messpunkten an, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern mit jeweils mehr als 22 Millionen sowie Niedersachsen und Hessen.