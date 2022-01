Jetzt auch im Handel: Günstige Fahrrad-Verstecke für Apple AirTags

Kurz nach dem Verkaufsstart der Apple AirTags, die seit ihrem Debüt vor gut acht Monaten immer wieder auch im Viererpack zu 99 Euro angeboten werden, tüftelte die Community der Bastler bereits an 3D-Vorlagen für die einfache und vor allem unauffällige Befestigung der Sachenfinder am eigenen Fahrrad.

Die hohen Preise der damals noch so gut wie gar nicht erhältlichen Zubehör-Artikel sorgten in den Anfangstagen der AirTags so für etliche Halterungen und den augenzwinkernden Hinweis, dass man sich zum Preis der 449 Euro teuren, im Apple Online Store angebotenen AirTag-Gepäckanhänger von Hermès auch zwei 3D-Drucker von Anycubic kaufen könnte – der beliebtesten Low-Budget-Marke bei den 3D-Druckmaschinen auf Amazon.

Auf ifun.de berichteten wir damals über die ersten 3D-Vorlagen aus dem Kreis der Hobbyisten sowie über erste AirTag-Halterung professioneller Anbieter, die damals jedoch noch umständlich in den Niederlanden bestellt werden mussten. Inzwischen finden sich am Markt mehrere professionelle Lösungen zum versteckten Anbringen der von Apple angebotenen Sachenfinder am eigenen Fahrrad. Statt wie im vergangenen Jahr noch zu Preisen jenseits der 20 Euro angeboten zu werden, sind die meisten nun für unter 10 Euro erhältlich.

Während der AirTags-kompatible Reflektor für die Sattelstange dabei nach wie vor zu den sehenswerteren Umsetzungen zählt, ist die von GRAPID angebotene Fahrradhalterung eine der wenigen mit integriertem Diebstahlschutz. So setzt der Anbieter auf Sicherheitsschrauben, die die AirTag-Halterung an den Gewinden der Flaschenhalterung befestigen.

Wie mehrere Nutzer berichten, lassen sich die Halterungen auch unter angebrachten Flaschenhalterungen einsetzen und nehmen hier nahezu keinen Platz weg. Zwar beton Apple, dass die AirTags vor allem beim Verlust von Objekten zur Hand gehen sollen und nicht gegen Diebstahl schützen, erste positive Erfahrungsberichte lassen jedoch hoffen, das die AirTags auch klassische Fahrrad-Diebe zur Strecke bringen könnten.