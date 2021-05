AirTag am Fahrrad: Sattelstangen-Halterung lässt sich bestellen

Auf die Möglichkeit, sich eine AirTag-Fahrradhalterung selbst auszudrucken, haben wir bereits hingewiesen. Wer keinen 3D-Drucker zur Hand hat oder auf der Suche nach einer professionelleren Lösung ist, schaut sich den AirTag Bike Mount vom niederländischen New Things Lab an. Für 20 Euro bekommt man hier eine robuste AirTag-Halterung, die sich beispielsweise an der Sattelstange montieren lässt.

Aus Nylon PA12 gefertigt soll die AirTag-Halterung der Holländer besonders robust und bruchsicher sein. Die Halterung wird mit einer flexiblen Montageschelle und passenden Schrauben geliefert, sodass sie an Sattelstangen mit einem Durchmesser zwischen 25 und 32 Millimeter befestigt werden kann. Die Empfehlung, den AirTag damit unterm Sattel zu befestigen, wird mit der Wahl eines möglichst unauffälligen Ortes begründet. Natürlich sollte damit auch eine Befestigung am Lenker oder dergleichen möglich sein.

Die AirTag-Halterung vom New Things Lab lässt sich bereits zum Preis von 20 Euro vorbestellen und soll innerhalb von 30 Tagen geliefert werden. Die passenden Inbus-Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.