Kreative Lösungen: AirTag-Halterungen aus dem 3D-Drucker

Für die 449 Euro, die Apple für den AirTag-Gepäckanhänger von Hermès verlangt, könnt ihr euch fast zwei der günstigen 3D-Drucker von Anycubic kaufen, die die Kategorie der 3D-Druckmaschinen aktuell bei Amazon anführen.

Hinter der Trinkflasche befestigt

Mit diesen im Keller, lassen sich AirTag-Halterungen dann auch selbst herstellen. Inspirationen dafür finden sich auf der wohl populärsten Anlaufstelle für 3D-Druckvorlagen, thingiverse.com, inzwischen zuhauf.

Neben ganz schlichten Anhängern, die als Clips, mit Schlaufe oder Vollummantelung angeboten werden, können sich auf thingiverse.com auch Druckvorlagen für Fahrradhalterungen und AirPods-Case-Befestigungen (Klick, Klack) laden und anschließend drucken lassen.

Viele kreative DIY-Lösungen auf thingiverse.com

Selbst Kombi-Befestigungen, die die AirTags an mit der Apple TV Remote verheiraten, werden hier in der Community geteilt. Die damit zumindest bislang deutlich kreativer auftritt als die Zubehör-Industrie, die von einzelnen Ausnahmen abgesehen ausschließlich Schlüsselanhänger aus Kunststoff oder Leder zu kennen scheint.

Wo habt ihr die AirTags befestigt?

Solltet ihr eure AirTags bereits an euch wichtigen Besitztümern angebracht haben, dann sagt uns in den Kommentaren durch kurz bescheid, wenn dabei ebenfalls kreative Lösungen zum Einsatz gekommen sind.

Der beliebteste AirTag-Halter auf thingiverse.com

Wir gehören zu den Frühbestellern, die erst mal nur zwei Schlüsselanhänger zum Viererpack geordert haben und derzeit noch Grübeln, wie und wo die beiden noch inaktiven AirTags am besten untergebracht werden können. Im Portmonee nehmen die kleinen Tracking-Taler für unseren Geschmack leider etwas zu viel Platz in Anspruch, Rucksack und Fahrrad scheinen uns nicht unbedingt zu den Objekten zu gehören, die wir unachtsam am Straßenrand stehen lassen würden. Wir sind also dankbar für nicht ganz offensichtliche Empfehlungen.

Produkthinweis Neu Apple AirTag 35,00 EUR