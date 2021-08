AirTag führt Polizei zu gestohlenen Mountainbikes

Wir haben hier ja schon verschiedene Fahrradhalterungen für die AirTags vorgestellt, gleichermaßen wurde eifrig darüber diskutiert, inwieweit die Befestigung eines AirTag am Fahrrad überhaupt sinnvoll ist. Ein ifun.de-Leser kann hier einen positiven Erfahrungsbericht beisteuern. Danke seines am Mountainbike befestigten AirTags konnte die italienische Polizei ein Lager mit mehreren gestohlenen Fahrrädern, darunter auch sehr teure E-Bikes, sicherstellen.

Früh morgens stellte ich fest, dass mir mein abgeschlossenes Bike vom Campingplatz geklaut wurde. Den Air Tag hatte ich glücklicherweise kurz vor dem Urlaub angebracht. Der letzte Kontakt war ca. 25 km weg in einem Industriegebiet südlich von Verona. Mit 3 Einsatzwagen und ca. 10 teilweise mit Maschinenpistolen bewaffneten Carabinieri bewegten wir uns in Richtung der letzten Ortung (ich fuhr wegen der Ortung mit) Schließlich konnte mit Hilfe des Tonsignales des Air Tags in einem mit 2m hohen mit dichtem Unkraut bewucherten Feld ein Nest mit fünf teils hochwertigen MTB E-Fullies ausgehoben werden.

Einen Zeitungsbericht mit Bildern dazu findet ihr hier online (Google-Übersetzung). Die Fahrräder wurden bei Lazise am Gardasee geklaut und in der Nähe von Verona wiedergefunden. Dem Leserbericht zufolge haben die italienischen Behörden in Urlaubsregionen derzeit ein massives Problem mit Fahrraddiebstählen durch zugereiste Diebesbanden.

Eine ähnliche Geschichte kam uns ja kürzlich erst aus New York unter. Dort hatte ein Apple-Nutzer zwei AirTags an seinem Roller montiert, einen davon so, dass er von eventuellen Dieben gefunden wird und diese sich sicher fühlen.