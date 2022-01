iOS 15.3: Fertig aber noch nicht zum Download verfügbar

Apple hat am Donnerstagabend vorbereitet, was uns im Laufe der kommenden Tage wohl als große Update-Lawine überrollen wird: Für alle wichtigen Betriebssysteme stehen jetzt die sogenannten Release-Kandidaten der jeweils neuesten Versionen zum Download für registrierte Entwickler bereit.

Für iPhone und iPad wurden gestern Abend die Release-Kandidaten von iPadOS und iOS 15.3 vorbereitet. Für die Apple Watch steht watchOS 8.4 in den Startlöchern, der Apple TV wird, sobald Apple hier die Software-Ausgabe anstößt, auf tvOS 15.3 klettern und für den Mac steht macOS 12.2 in der Spur.

Der Bereitstellung der Release-Kandidaten war eine vergleichsweise kurze Beta-Phase vorausgegangen, in deren Verlauf lediglich zwei Vorabversionen ausgegeben wurden. Zudem veröffentlichte Apple das Punkt-Update auf iOS 15.2.1 während der Testphase.

Damit darf nun spekuliert werden, ob Apple die neuen Systemversionen zeitgleich mit der Vorstellung neuer Hardware präsentieren wird. Das iPhone SE 2022 und die neueste Version des iPad Air sollen sich bekanntlich im Anmarsch befinden und könnten auch ohne ein begleitendes Event in den Markt eingeführt werden. Allerdings scheint es dafür fast noch ein wenig zu früh im Jahr zu sein. Apples Release-Kandidaten verharren meist nur 6-7 Tage in der Warteposition ehe dann die offiziellenUpdates folgen. Damit müsste die neue Hardware dann schon Anfang Februar ansegeln – hoch im Kurs standen hier bislang eher Ende März und Anfang April.

Der Blick auf den Kalender scheint iOS 15.3 damit eher als Bugfix-Update zu klassifizieren, das mehrere bekannte Probleme wie etwa die Ladefehler der jüngsten Apple Watch adressieren wird.

Auf Mac, iPad und iPhone wird Apple die Datenschutz-Lücke von Safari stopfen, die Dritten Auskunft über von euch besuchte Webseiten geben kann – ifun.de berichtet.

Anwender von Mac und iPad warten zudem weiterhin auf die Einführung von „Universal Control“, hier gibt es bislang jedoch keine Neuigkeiten zu vermelden.

Universal Control options are in macOS 12.2 Beta 2 , but you cannot enable it still. pic.twitter.com/sCNhTk0A2a

— Aaron Zollo (@zollotech) January 11, 2022