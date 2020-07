Coronabedingt: iPhone 12 wohl erst Ende Oktober

Apples iPhone-Geschäft läuft seit Jahren verlässlich wie ein Uhrwerk. Die neuen Modelle werden für gewöhnlich stets am zweiten Dienstag oder Mittwoch im September vorgestellt und starten zwei Wochen später an einem Freitag in den ersten Regionen in den Markt.

Die iPhone-Präsentationen der letzt Jahre

2012 – Mittwoch 12. September – iPhone 5

2013 – Dienstag 10. September – iPhone 5S

2014 – Dienstag 09. September – iPhone 6

2015 – Mittwoch 09. September – iPhone 6S

2016 – Mittwoch 07. September – iPhone 7

2017 – Dienstag 12. September – iPhone X & iPhone 8

2018 – Mittwoch 12. September – iPhone XS

2019 – Dienstag 10. September – iPhone 11

Ein etablierter Zeitplan, der sich im laufenden Jahr leicht nach hinten verschieben könnte. Dies meldet das japanische Macotakara-Blog mit Verweis auf mehrere chinesischen Zulieferer. Demnach soll die neue iPhone-Generation in diesem Jahr erst in der zweiten Oktoberhälfte präsentiert werden.

Mit dem Verkauf der neuen Geräte soll Apple dann zwischen Oktober und November beginnen.

Apple soll sich derzeit darauf vorbereiten, zur Präsentation der neuen Geräte-Generation im Herbst drei Modelle vorzustellen. Ein 5,4 Zoll kleines iPhone 12, ein mittelgroßes iPhone 12 Pro mit 6,1 Zoll und ein 6,7 Zoll großes iPhone 12 Pro Max.

