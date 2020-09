iPhone-Vorbestellung 2020: Telekom startet Reservierungs-Service

Die Telekom wäre dann so weit. Wie bereits am Montag auf ifun.de angekündigt hat der Bonner Netzbetreiber seine Sonderseite Reservierungs-Service jetzt für das diesjährige iPhone vorbereitet und nimmt ab sofort Vormerkungen besonders interessierter Kunden entgegen.

Telekom: Ihr Ticket für das neueste Smartphone

Diese können das dort angebotene Formular ausfüllen und werden nach dem Verkaufsstart der neuen iPhone-Generation bevorzugt mit den Anfangs oft noch schlecht lieferbaren Geräten versorgt.

Ein Service-Angebot, das in diesem Jahr attraktiver als in den zurückliegenden ausfällt – gehen Branchenbeobachter doch davon aus, dass vor allem die Pro-Modelle der neuen iPhone-Generation coronabedingt mit einer schlechten Anfangsverfügbarkeit zu kämpfen haben werden.

Dass das iPhone 12 dieses Jahr ohnehin mit einer leichten Verzögerung erscheinen wird, hat Apple bereits selbst bestätigt.

Die Telekom stellt auf der Seite des Reservierungs-Service ein Kontakt-Formular bereit, das sowohl von Neu- als auch von Bestandskunden zur Vormerkung genutzt werden kann. Bestandskunden müssen allerdings beachten, dass sich das Reservierungs-Service-Ticket nur im Rahmen einer Vertragsverlängerung einlösen lässt.

MagentaEINS Kunden brauchen sich nicht einzutragen, diese profitieren nach Angaben des Netzbetreibers bereits automatisch von einer bevorzugten Belieferung.

Ab Vermarktungsstart der neuen iPhones erhalten bei der Telekom registrierte Anwender dann eine E-Mail bzw. eine Push-Mitteilung aus der Wallet App mit dem Hinweis, dass die Buchung im Fachhandel jetzt mit bevorzugter Belieferung möglich ist. Dann muss nur noch überlegt werden, ob die Möglichkeit, den entsprechenden Vertrag bzw. die Vertragsverlängerung abzuschließen auch angenommen werden soll.

Die baugleichen Angebote der beiden anderen Netzbetreiber, etwa die o2 Newsletter-Anmeldung 2019 oder Vodafones 2018 gestartete First Come First Surf-Aktion sind bislang noch nicht online, dürften jedoch wie gewohnt in den kommenden Tagen nachziehen.