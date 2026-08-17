Zubehörteile, Cases und Schutzhüllen
iPhone Ultra: Erstes Zubehör und erste Cases gesichtet
Neue Bilder von Zubehörteilen liefern weitere Hinweise auf Apples erstes faltbares iPhone. Der für gewöhnlich gut unterrichtete X-Konto „Sonny Dickson“ hat Aufnahmen von zwei Kameraschutz-Accessoires veröffentlicht, die für die Rückseite des „iPhone Ultra“ vorgesehen sein sollen. Zu sehen sind zwei Varianten, eine in Silber und eine in einem dunklen Blau.
Die Zubehörteile könnten erstmals Rückschlüsse auf die geplante Gestaltung des ersten faltbaren iPhones zulassen. Nicht zuletzt, da dasselbe X-Konto schon die Farben des iPhone 18 Pro prognostiziert hat. Die neuen Bilder passen zu früheren Berichten, nach denen Apple beim faltbaren Modell auf eine eher zurückhaltende Farbauswahl setzen könnte.
Silber und Dunkelblau statt breiter Farbauswahl
Bereits im Mai war von einem klassisch silber-weißen Modell sowie einer Indigo-Variante die Rede. Diese soll an den Deep-Blue-Farbton des iPhone 17 Pro erinnern. Im Juni wurde Silber zudem separat als erste bestätigte Farbe beschrieben.
Die jetzt gezeigten Kameraschutzteile liefern dazu die bislang anschaulichste Ergänzung. Sie zeigen offenbar genau diese Kombination aus Silber und Dunkelblau.
Der Ansatz unterscheidet sich den Angaben zufolge von der erwarteten Auswahl beim iPhone 18 Pro. Dort sollen neben Silber auch Kirschrot und Hellblau im Gespräch sein.
Kameraplateau mit zwei Linsen sichtbar
Neben den Farben zeigen die Zubehörbilder auch die Form des Kamerabereichs. Der Schutz ist auf ein breites Plateau ausgelegt, das auf der Rückseite des faltbaren iPhones sitzen soll. Zu erkennen ist eine Anordnung mit zwei horizontal platzierten Kameralinsen. Daneben sind Aussparungen für einen ovalen Blitz und ein LiDAR-Modul vorgesehen.
Passend dazu sind inzwischen auch erste Bilder vermeintlicher Schutzhüllen aufgetaucht. Das X-Konto Majin Bu zeigt mehrere Cases, deren Rückseite eine auffällig breite, horizontal angelegte Aussparung für den Kamerabereich besitzt. Die Hüllen werden auf dem Foto in mehreren Farben gezeigt und sollen für das „iPhone Ultra“ bestimmt sein.
Auch diese Aufnahmen passen damit grundsätzlich zu dem Kameradesign, das die zuvor veröffentlichten Zubehörteile nahelegen. Wie das eigentliche Kameraplateau innerhalb der großen Aussparung gestaltet sein wird, lässt sich anhand der Hüllen allerdings nicht erkennen.
Erste Cases bei Amazon
Inzwischen finden sich zudem erste Zubehörangebote bei Amazon. Der Hersteller Fitudoos bietet dort bereits eine transparente Schutzhülle für das „iPhone Ultra“ für 15 Euro an. Beschrieben wird ein Case mit robuster PC-Rückseite, stoßfester TPU-Kante und magnetischer Befestigung.
Auch Displayschutz wird bereits angeboten. Ein Fitudoos-Set für 11 Euro enthält zwei Schutzgläser für das Display sowie zwei Schutzfolien für die Kamera. Angegeben werden 9H-Härte und eine Stärke von 0,33 Millimetern. Ob und auf welcher Grundlage die Zubehörteile bereits passgenau gefertigt wurden, bleibt allerdings offen.
Damit stützen die Bilder ein Design, das bereits seit längerem in Gerüchten zum faltbaren iPhone auftaucht. Frühere Hinweise drehten sich vor allem um Formfaktor und Technik. So wurden in iOS 27 bereits Textbausteine entdeckt, die mehrere Akkus in einem iPhone berücksichtigen. Diese Funde passen zu einer Bauweise mit zwei Gehäusehälften, wie sie bei einem faltbaren Gerät naheliegt. Wir hatten die entsprechenden Hinweise im Systemcode bereits im Juli zusammengefasst.
Auch beim Zeitplan fügen sich die neuen Zubehörbilder in die bisherigen Erwartungen ein. Das faltbare iPhone soll gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max im kommenden Monat vorgestellt werden. Die entsprechenden Vorbereitungen für das iPhone-Event laufen bereits auf Hochtouren.
Erinnert mich etwas an die Nokia Communicator Modelle.
In wie fern denn? Da passt doch nichts zu den alten Knochen :-)
Das wird lustig. Nur 2 Kameras und dann 2000 Euro verlangen.
1000€ pro Kamera ;)
Du kaufst iPhones nur wegen den Kameras? Für 2000€ bekommst Du eine gute digitale Spiegelreflexkamera … wenn Du den Rest vom iPhone nicht brauchst ….
Spiegelreflexkamera ist von vorgestern :)
Kauf ne schöne Fujifilm. Hab ich auch. Die X-T50 ist genial, macht Spaß und mir fehlen die Kameras nicht und ich kann mein iPhone air in vollen Zügen genießen.
Jetzt hört doch mal auf mit diesem Bahn-Bashing.
Kommt mit variabler Linse
Sehr stylisch…ein 10€ Silikonpräser für das 2500€ Handy.
Bin gespannt. Mir und vielen anderen ist es bestimmt zusammengeklappt noch viel zu breit.
Wenn Steve das sehen würde….
Dann wäre er ein zombie und es würde ihn nicht kümmern
YMMD ;-)
Wenn das so aussieht, dann nehme ich das Air :-)
Sollte mir, das Hoffnung auf einen baldigen Deutschland Release des iPhone Ultra machen, weil es das Case bei Amazon.de zu kaufen gibt?
Ich glaube nicht daran. Es wird höchstwahrscheinlich erst einmal US only sein und dann in weiteren Märkten eingeführt werden.
Meiner Meinung nach wird es auch demnächst eine Preiserhöhung geben, vor der Vorstellung des iPhone 18 Pro. Dann wird der Aufschrei nicht so groß sein.
„Es wird höchstwahrscheinlich“…woher die Aussage? Es gab zu den Berichten die letzten Tage direkt wieder mehrere Berichte, dass der Release nicht US-only erfolgen wird.
Man kann das jetzt gegenüberstellen.
Letztendlich sind wir in nem Monat schlauer.
US only wäre vollkommen kontraproduktiv, daher sehe ich es persönlich als realistisch, dass es nicht US-only sein wird.
Den Absatz mit „meiner Meinung nach“ hast du aber gelesen, oder? Oder??
Du hast recht, letztlich weiß es keiner von uns.
In einem Monat werden wir alle schlauer sein.
Das wird interessant. Wenn man es mit Hülle(n) aufklappt, dürfen die Hüllen den Teil in der Mitte natürlich nicht umschliessen. Sonst ist ja kein Platz zum Aufklappen. Und zugeklappt bedeutet es, dass der Teil mit dem Scharnier ungeschützt ist. Das Teil wird so teuer sein und ich wollte es unbedingt schützen, aber es ist sicher schwerer als mit einem normalen iPhone.
Da bin ich ehrlich gesagt, ebenfalls gespannt. Ich würde vermuten das Scharnier wird geschützt wie die Meinung eines gebundenen Buchs: Die Auflagefläche ist geschützt, seitlich bleibt es offen.
Leimung
Hoffentlich arbeitet irgendwann jemand bei Apple an der AutoKorrektur :-)
…oder liest seinen Text VOR der Veröffentlichung nochmal…!!! XD
AppleCare? Gerade, wenn es dir zu teuer erscheint, macht das meiner Meinung nach Sinn.
In dem Fall: I don’t care! Viel viel günstiger, wenn ich mir gar keins kaufe. Das Scharnier ist das eine, der unvermeidliche Knick im Display das andere. Ausser Apple löst das super genial. Und dann eben der Preis. Ich zahle keine 2k für ein Telefon.
Ich weiß ja nicht.. Findet noch jemand den Formfaktor komisch?
Aufgeklappt soll es sich an iPad Auflösungen orientieren. Daher der komische Formfaktor. Es ist also nicht per Zufall so.
Nein
Ich bin gespannt, wie sie die linke Seite des äußeren Displays gestalten werden. Ist sie ebenfalls gerundet wie auf der rechten Seite oder komplett eckig?
Nicht nur den Formfaktor. Aber jedem das Seine.
Ich.
Nein, das einzig korrekte Seitenverhältnis.
Nimmst du ein normales iPhone und legst ein zweites daneben, hast du ein Quadrat.
Wenig sinnvoll, deshalb wurde dieser Formfaktor gewählt, damit man ein iPad erhält.
Hab nie verstanden, warum es ein Falthandy braucht.
Sehe keinen Mehrnutzen
Du siehst den vielleicht nicht aber Leute die damit arbeiten und mehr Platz brauchen vielleicht schon. Wo das iPad rauskam hat auch jeder gesagt das braucht kein Mensch. War dann aber doch anders.
Ich bin immer noch der Meinung! Ich hatte mir mal Eis der ersten ipad’s gekauft und habe es nach 2 Monaten wieder verkauft. Lag nur auf dem Sofa rum und wenn man es dann mal benutzen wollte war der Akku leer :/ also bei mir war es vor der Vorstellung so und jetzt immer noch… und ich sage auch das NIEMAND so ein Klapp Ziegelstein braucht… spätestens nach der zweiten Version werden die Verkäufe einbrechen und das Ding verschwindet
Klar, genau wie beim iPad. Du stehst wirklich einsam da, mit Deiner Meinung.
Weiß auch nicht, was das bringen soll. Ist ja ausgeklappt kleiner als ein iPad Mini. Und zusammengeklappt ein dickes Ding mit zu kleinem Display.
Denke ich bestelle mir maximal die Hülle, 15€ passt. Weiß jemand ob da grob auch mein Air reinpasst?
Du kannst Notizbücher einlegen. Sind günstiger und gibt es in passenden Größen.
Ich habe tatsächlich fast alle Geräte, auch mehrfach von Apple, aber ein Falthandy kommt an mich nicht ran! Kann ich nur schmunzeln.
Absolut nicht schön
Kann sich gerne kaufen wer drauf steht 2500€ für den klappstein auszugeben
Also doch kein Touch ID? Die Taste ist ja auf den Cases verdeckt
Lustig und typisch deutsch: keiner hat das angebliche iPhone Ultra je gesehen oder die evtl. Präsentation dazu aber jeder weiß: so etwas braucht keiner, ist sinnlos und wird sich nicht verkaufen….
Meine Fre… wartet ab und auch wenn es dann nix für euch ist. Es wird genug geben die es toll finden oder erst merken das sie es wollen wenn sie es sehen.
Nach eurer Logik hätte Apple nie das erste iPhone vorstellen dürfen….
Aber ehrlich wehalab klappt man diese Telefone zur Seite auf, gerade beim YouTube schauen ergibt sich dadurch doch viel schwarze Fläche und irgendwie kein Mehrwert.
Eben. Youtube, Streaming… da hat man nicht viel von dem größeren Display. Balken oben und unten – vielleicht nich rechts und links. Und beim surfen im Netz? Angenehmer, ja. Aber sonst erschliesst sich mir da kein Mehrwert.