iPhone Ultra: Erstes Zubehör und erste Cases gesichtet

Neue Bilder von Zubehörteilen liefern weitere Hinweise auf Apples erstes faltbares iPhone. Der für gewöhnlich gut unterrichtete X-Konto „Sonny Dickson“ hat Aufnahmen von zwei Kameraschutz-Accessoires veröffentlicht, die für die Rückseite des „iPhone Ultra“ vorgesehen sein sollen. Zu sehen sind zwei Varianten, eine in Silber und eine in einem dunklen Blau.

Die Zubehörteile könnten erstmals Rückschlüsse auf die geplante Gestaltung des ersten faltbaren iPhones zulassen. Nicht zuletzt, da dasselbe X-Konto schon die Farben des iPhone 18 Pro prognostiziert hat. Die neuen Bilder passen zu früheren Berichten, nach denen Apple beim faltbaren Modell auf eine eher zurückhaltende Farbauswahl setzen könnte.

Silber und Dunkelblau statt breiter Farbauswahl

Bereits im Mai war von einem klassisch silber-weißen Modell sowie einer Indigo-Variante die Rede. Diese soll an den Deep-Blue-Farbton des iPhone 17 Pro erinnern. Im Juni wurde Silber zudem separat als erste bestätigte Farbe beschrieben.

Die jetzt gezeigten Kameraschutzteile liefern dazu die bislang anschaulichste Ergänzung. Sie zeigen offenbar genau diese Kombination aus Silber und Dunkelblau.

Der Ansatz unterscheidet sich den Angaben zufolge von der erwarteten Auswahl beim iPhone 18 Pro. Dort sollen neben Silber auch Kirschrot und Hellblau im Gespräch sein.

Kameraplateau mit zwei Linsen sichtbar

Neben den Farben zeigen die Zubehörbilder auch die Form des Kamerabereichs. Der Schutz ist auf ein breites Plateau ausgelegt, das auf der Rückseite des faltbaren iPhones sitzen soll. Zu erkennen ist eine Anordnung mit zwei horizontal platzierten Kameralinsen. Daneben sind Aussparungen für einen ovalen Blitz und ein LiDAR-Modul vorgesehen.

Passend dazu sind inzwischen auch erste Bilder vermeintlicher Schutzhüllen aufgetaucht. Das X-Konto Majin Bu zeigt mehrere Cases, deren Rückseite eine auffällig breite, horizontal angelegte Aussparung für den Kamerabereich besitzt. Die Hüllen werden auf dem Foto in mehreren Farben gezeigt und sollen für das „iPhone Ultra“ bestimmt sein.

Auch diese Aufnahmen passen damit grundsätzlich zu dem Kameradesign, das die zuvor veröffentlichten Zubehörteile nahelegen. Wie das eigentliche Kameraplateau innerhalb der großen Aussparung gestaltet sein wird, lässt sich anhand der Hüllen allerdings nicht erkennen.

Erste Cases bei Amazon

Inzwischen finden sich zudem erste Zubehörangebote bei Amazon. Der Hersteller Fitudoos bietet dort bereits eine transparente Schutzhülle für das „iPhone Ultra“ für 15 Euro an. Beschrieben wird ein Case mit robuster PC-Rückseite, stoßfester TPU-Kante und magnetischer Befestigung.

Auch Displayschutz wird bereits angeboten. Ein Fitudoos-Set für 11 Euro enthält zwei Schutzgläser für das Display sowie zwei Schutzfolien für die Kamera. Angegeben werden 9H-Härte und eine Stärke von 0,33 Millimetern. Ob und auf welcher Grundlage die Zubehörteile bereits passgenau gefertigt wurden, bleibt allerdings offen.

Damit stützen die Bilder ein Design, das bereits seit längerem in Gerüchten zum faltbaren iPhone auftaucht. Frühere Hinweise drehten sich vor allem um Formfaktor und Technik. So wurden in iOS 27 bereits Textbausteine entdeckt, die mehrere Akkus in einem iPhone berücksichtigen. Diese Funde passen zu einer Bauweise mit zwei Gehäusehälften, wie sie bei einem faltbaren Gerät naheliegt. Wir hatten die entsprechenden Hinweise im Systemcode bereits im Juli zusammengefasst.



Auch beim Zeitplan fügen sich die neuen Zubehörbilder in die bisherigen Erwartungen ein. Das faltbare iPhone soll gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max im kommenden Monat vorgestellt werden. Die entsprechenden Vorbereitungen für das iPhone-Event laufen bereits auf Hochtouren.