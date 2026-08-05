Mitarbeiter-Lotterie gestartet
Noch ein Monat: Apple bereitet das iPhone-Event vor
Nur noch ein Monat bis zur Vorstellung des iPhone 18 Pro. Laut einem Bericht von Bloomberg laufen bei Apple bereits die konkreten Vorbereitungen für die Produktpräsentation im September. Demnach können sich Mitarbeiter aus den US-amerikanischen Apple Stores für einen Einsatz bei der Veranstaltung bewerben..
Mitarbeiter per Los ausgewählt
Die interne Auswahl läuft offenbar über eine Art Losverfahren. Die Store-Mitarbeiter sollen beim Event verschiedene Aufgaben übernehmen. Dazu zählen unter anderem die Betreuung von Warteschlangen, der Check-in der Gäste, die Begrüßung von Besuchern, Wegauskünfte sowie Unterstützung für die Sicherheitsteams.
Einen konkreten Termin nennt Apple auch den Mitarbeitern noch nicht. Es ist lediglich von einer Veranstaltung in der ersten Septemberhälfte die Rede. Das entspricht Apples üblichem Zeitfenster für iPhone-Präsentationen, die in der Vergangenheit meist am zweiten Dienstag oder Mittwoch des Monats stattgefunden haben.
9. September wahrscheinliches Datum
Wir gehen davon aus, dass die iPhone-Präsentation am Dienstag, 8. September oder Mittwoch, 9. September stattfindet. Die Vorbestellungen könnten dann nach klassischem Apple-Zeitplan am 11. September anlaufen und die neuen Geräte könnten ab dem 18. September erhältlich sein.
Weil der 7. September 2026 in den USA ein Feiertag ist, könnte Apples iPhone-Event in diesem Jahr an einem Mittwoch stattfinden, also dem 9. September. Das würde die Vorbereitungen für Apple und die Teilnehmer erleichtern. Eine echte Live-Präsentation wie in früheren Jahren erwarten wir allerdings nicht. Apple wird wohl auch diesmal auf vorproduzierte Videos und eine Übertragung per Videostream setzen.
John Ternus und faltbares iPhone
Bei Apples September-Veranstaltung werden mehrere neue Produkte erwartet. Über das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max sowie neue Apple-Watch-Modelle hinaus darf man mit Apples erstem faltbaren iPhone rechnen. Zudem dürfte die diesjährige iPhone-Vorstellung den ersten öffentlichen Auftritt des neuen Apple-Chefs John Ternus markieren, der Tim Cook am 1. September auf diesem Posten ablöst.
So schnell vergeht die Zeit… Bin echt auf die Preise der 18er gespannt und ob die Kunden das so einfach schlucken und kaufen. Star wird natürlich das Klappgerät sein. Auch da bin ich auf den Preis gespannt. Befürchte, dass das iPhone der Superstars sein wird und sonst sich niemand das leisten kann und will.
Es bietet aus meiner Sicht auch Null Nutzen…
Kommt darauf an, wenn es zusammenklappbar wäre auf iPhone 4 maße wäre es mein ding.
Wenn es im Ausgeklappten Zustand hingegen ein iPad mini wird, werden wohl viele ältere Leute ein Interesse haben, wenn bei denen langsam auch die Max Geräte zu klein zum lesen werden.
Ich mach mal den obligatorischen Autovergleich: Ein Bugatti Chiron ist auch für die Superstars, aber täglich fährt man den nicht zum Einkaufen.
Will sagen: ein Handy ist ein Gebrauchsgegenstand und in meiner Welt taugt dafür ein Klapphandy nicht.
So ähnlich wie diese Apple Brille. Wie geschnitten Brot halt.
*gähn*
Das Falt-iPhone wird verkauft werden wie geschnitten Brot, es gibt mehr als genug Menschen die sich ein 2500 Euro-Handy leisten können und wollen. Du darfst nicht nur von Dir selbst ausgehen.
Ich glaub wir werden alle geschockt sein von den Preisen…
Für das Pro Max angeblich bis zu 1800 €, ich glaube es hackt…
Momentan kostet das 17 pro Max bei Amazon gerade mal 1270 €
Also über 500 € mehr für das neue Pro Max
Nein danke…
Mich interessiert eigentlich nur wie die neue iOS Version wird
Was sind denn das für seltsame Rechnungen? UVP mit Straßenpreisen vergleichen? Die UVP des 17 Pro Max liegt zwischen 1.450€ und 2.450€. Das 18 Pro Max wird also selbstredend nicht nur „bis zu“ 1.800€ kosten, sondern ganz sicher darüber hinaus.
An alle. Was glaubt Ihr was der Einstiegspreis vom Klapp-iPhone sein wird (256GB)?
Meine Vermutung: 1.899€
Never so billig! Leg mal 1k drauf – 2899€ ist realistisch. Das 18PM soll doch schon die 1899€ kosten.
Minimum 2.400€.
Ich nutze noch immer mein iPhone 11. Mal schauen, ob ich dieses Jahr überzeugt werde, mir ein neues Gerät zu leisten oder ob ich noch bis zum Jubiläumsiphone durchhalte. Noch jemand hier, der das iPhone 11 (kein Pro!) nutzt?
Halte durch!
2027 kannst du schon mal Kredit aufnehmen
Meine Frau hat sogar noch das iPhone XR am Laufen und ist damit noch zufrieden
Für FaceTime, WhatsApp, iMessage
Und im Internet surfen
Reicht das Ding noch völlig aus
Bin vom 11 pm aufs 15 pm umgestiegen. Der Bildschirm und MagSafe waren die highlights, die Kamera nur bei schlechten Lichtverhältnissen.
…und ich dachte schon mein 13 Pro wäre alt.
Definitiv.
Ich bin auch so angefressen, da wir hauptsächlich wegen des Speichers von einem 15 pro und 14 Plus auf 16 und 16 Plus gewechselt sind.
Ich wollte leichter und meine Frau groß.
Nun dachte ich komm mit der 16er sind wir safe was Apple Intelligence angeht. Preis-Leistungs-Verhältnis war refurbished gut.
Ja, Pustekuchen. Bei mir wird es das letzte iphone gewesen sein.
Dieses Jahr ist das erste Mal seit Jahren, dass ich denke – ach nö lass mal.
Wenn etwas interessant wäre, dann wäre es das normale 18er oder noch besser, das Air 2.
Klapphandy finde ich spannend, insbesondere den Formfaktor. Samsung hat es vorgemacht, aber eben zu einem anständigen Preis.
Da gerade iOS nur noch limitiert ist (App klonen, mehrere Benutzerkonten, eigene Apps pushen geht alles nicht) – schiele ich momentan eher aufs Android Lager und muss sagen, ich freue mich mehr auf die Pixel Präsentation am 08.08.
So ging es mir letztes Jahr mit ach Nö lass mal . Dann zuckte es im Finger und es wurde ein Air weil die Vertragsverlängerung dran wahr und das Angebot gut . Nun mag ich mein Air total und werde sicher das 2 kaufen mit besserer Kamera und etwas mehr Akku. Von daher abwarten und ich bin mir sicher das es für das Klapp iPhone ebenfalls einen Markt/ Käufer gibt .
„Noch einen Monat“ ;-)
Habe das 15 pro und meine Frau das 12 pro, bei dem die Batterie schwächelt.
Wollte ihr eigentlich mein 15 pro überlassen und selbst auf das neue pro umsteigen. Wenn die Preise aber so kommen, wie prognostiziert, bekommt sie n neues Akku und ich bleibe beim 15 pro.
Der Wiederverkaufswert steigt aber auch, das darf man nie vergessen. Man muss halt nur vorher mehr investieren.
Eigentlich steigt der Wiederverkaufspreis für das alte iPhone jetzt, weil es dann im Vergleich zu neueren immer noch günstiger da steht. Das Problem ist eher, dass der Effekt natürlich am stärksten im Vergleich zum 17er wirkt. Dieses zieht die Wiederverkaufspreise des 16er etwas mit hoch und so geht es immer weiter abwärts. Beim 12er wird höchstens eine Stagnation zu spüren sein.
Ob das neu gekaufte Handy in einigen Jahren einen höheren Wiederverkaufspreis haben wird, weil es mal teuer war, ist spekulativ. Erst einmal muss es so lange überleben, aber dann ist ja auch unklar, ob die Speicherpreise nicht in 3 oder 5 Jahren viel tiefer sind als heute.
Dieses Jahr kaufe ich ein IPhone und eine Watch. Hyped bin ich jedes Jahr aufs Neue. Bin gespannt wie Ternus präsentiert.
Egal, was kommt?
Ich würde vermuten, dass sie den 11. September zum 25. Jahrestag meiden.
Schon allein durch die Kamera und die 2nm beim A20 lohnt es sich dieses Jahr, sofern man kein 16 Pro oder 17 Pro hat. Auch die wohl neue Kamerasteuerung wird spannend und eine kleinere Dynamic Island nehmen wir auch!
Selbst das 16 Pro könnte man überlegen, gerade was auch den nochmal deutlich größeren Akku und die On-Device Kapazitäten angeht.
Apple und auch alle anderen zielen nicht darauf, dass sich jeder, jedes Jahr, ein neues Handy kauft – das vergessen viele immer.
Wenn sie das alle 5 Jahren machen würden, wäre es ein echtes Highlight!
Ich habe ein 15 pro Max, das sich noch wie erst gestern gekauft anfühlt. Jetzt sind wir schon 3 Generationen weiter. Mal ganz ehrlich, wer braucht jedes Jahr oder alle 2 Jahre ein neues iPhone oder Iwatch? Ist doch alles Wahnsinn!