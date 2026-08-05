Nur noch ein Monat bis zur Vorstellung des iPhone 18 Pro. Laut einem Bericht von Bloomberg laufen bei Apple bereits die konkreten Vorbereitungen für die Produktpräsentation im September. Demnach können sich Mitarbeiter aus den US-amerikanischen Apple Stores für einen Einsatz bei der Veranstaltung bewerben..

Mitarbeiter per Los ausgewählt

Die interne Auswahl läuft offenbar über eine Art Losverfahren. Die Store-Mitarbeiter sollen beim Event verschiedene Aufgaben übernehmen. Dazu zählen unter anderem die Betreuung von Warteschlangen, der Check-in der Gäste, die Begrüßung von Besuchern, Wegauskünfte sowie Unterstützung für die Sicherheitsteams.

Einen konkreten Termin nennt Apple auch den Mitarbeitern noch nicht. Es ist lediglich von einer Veranstaltung in der ersten Septemberhälfte die Rede. Das entspricht Apples üblichem Zeitfenster für iPhone-Präsentationen, die in der Vergangenheit meist am zweiten Dienstag oder Mittwoch des Monats stattgefunden haben.

9. September wahrscheinliches Datum

Wir gehen davon aus, dass die iPhone-Präsentation am Dienstag, 8. September oder Mittwoch, 9. September stattfindet. Die Vorbestellungen könnten dann nach klassischem Apple-Zeitplan am 11. September anlaufen und die neuen Geräte könnten ab dem 18. September erhältlich sein.

Weil der 7. September 2026 in den USA ein Feiertag ist, könnte Apples iPhone-Event in diesem Jahr an einem Mittwoch stattfinden, also dem 9. September. Das würde die Vorbereitungen für Apple und die Teilnehmer erleichtern. Eine echte Live-Präsentation wie in früheren Jahren erwarten wir allerdings nicht. Apple wird wohl auch diesmal auf vorproduzierte Videos und eine Übertragung per Videostream setzen.

John Ternus und faltbares iPhone

Bei Apples September-Veranstaltung werden mehrere neue Produkte erwartet. Über das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max sowie neue Apple-Watch-Modelle hinaus darf man mit Apples erstem faltbaren iPhone rechnen. Zudem dürfte die diesjährige iPhone-Vorstellung den ersten öffentlichen Auftritt des neuen Apple-Chefs John Ternus markieren, der Tim Cook am 1. September auf diesem Posten ablöst.