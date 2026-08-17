ASUS Oxiis: E-Bike-Antrieb zum Nachrüsten vorgestellt

ASUS erweitert sein Portfolio um einen nachrüstbaren, App-gesteuerten Elektroantrieb für Fahrräder. Der ASUS Oxiis E250G1 wird an der Sattelstütze befestigt und überträgt seine Kraft über ein sogenanntes „friction wheel“ direkt auf den Hinterreifen. Damit lassen sich vorhandene Fahrräder elektrifizieren, ohne Schaltung oder Bremsanlage umbauen zu müssen.



Der Motor arbeitet mit 250 Watt Nennleistung und erreicht kurzzeitig bis zu 500 Watt. Ein kabelloser Kadenzsensor erkennt die Tretbewegung. Zusätzlich soll das System Steigungen erfassen und seine Unterstützung daran anpassen. Drei Fahrmodi, Eco, Normal und Sport, stehen zur Wahl.

Akku lädt über USB-C

Der herausnehmbare Akku besitzt eine Kapazität von gut 150 Wh und lässt sich mit einem 100-Watt-USB-C-PD-Netzteil in rund zwei Stunden vollständig laden. ASUS nennt bis zu 50 Kilometer Reichweite im Eco-Modus. Im Sport-Modus reduziert sich dieser Wert auf etwa zehn Kilometer. Wie bei regulären E-Bikes hängt die tatsächlich erreichbare Strecke von Fahrweise, Gelände und Unterstützungsstufe ab. Bei unserem Test des Touroll S3 Pro zeigte sich bereits, wie stark solche Reichweitenangaben im Alltag von den aktuellen Umgebungsvariaben beeinflusst werden.

Das komplette Oxiis-System inklusive Akku wiegt 3,7 Kilogramm. Es unterstützt Laufräder zwischen 16 und 29 Zoll und Reifenbreiten bis 60 Millimeter. Die Sattelstütze muss einen Durchmesser zwischen 25,4 und 34,9 Millimetern besitzen. Carbon-Sattelstützen schließt ASUS ausdrücklich aus. Auch vollgefederte Mountainbikes sind nicht vorgesehen. Bei den Reifen empfiehlt der Hersteller glatte oder mäßig profilierte Varianten, ausgeprägte Stollenreifen eignen sich nicht.

App-Steuerung und regionale Tempolimits

Zwischen den drei Unterstützungsstufen kann direkt am Antrieb oder über die Oxiis-App gewechselt werden. Ein integriertes Rücklicht erkennt Bremsvorgänge und soll entsprechend reagieren. Das Gehäuse ist nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt und damit laut ASUS für leichten Regen ausgelegt.

ASUS nennt eine technisch mögliche Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h, weist aber zugleich auf regionale Begrenzungen hin. In entsprechenden Märkten wird die Unterstützung auf 25 km/h beschränkt. Die Einhaltung lokaler Vorschriften liegt laut Hersteller beim Nutzer. Gerade bei Nachrüstlösungen ist dieser Punkt entscheidend, denn aus einem normalen Fahrrad soll am Ende kein Fahrzeug werden, das außerhalb der zulässigen E-Bike-Klasse liegt.

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Mit App, Sensorik und automatischer Anpassung verfolgt Oxiis damit einen anderen Ansatz als einfache Nachrüstmotoren. Gleichzeitig bleibt das System deutlich reduzierter als vollständig integrierte Plattformen wie das Bosch Smart System, bei denen Motor, Akku, Display und Software eng miteinander verzahnt sind. Angaben zu Preis und Verkaufsstart macht ASUS bislang nicht.