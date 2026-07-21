iOS 27 liefert weitere Hinweise auf faltbares iPhone mit Doppelakku

Mit der vierten Entwicklerbeta von iOS 27 hat Apple offenbar einen weiteren Hinweis auf ein neues iPhone-Modell hinterlassen. Im Systemcode wurden erstmals Textbausteine entdeckt, die ausdrücklich von mehreren Akkus in einem einzelnen iPhone sprechen. Bislang besitzen alle iPhone-Modelle lediglich einen Akku. Die neuen Formulierungen könnten daher auf das seit längerem erwartete faltbare iPhone hindeuten.

Bereits in den ersten Vorabversionen von iOS 27 waren Hinweise auf einen faltbaren Bildschirm aufgetaucht. Damals fanden sich Verweise auf verschiedene Faltzustände und unterschiedliche Öffnungswinkel des Displays. Apple hatte Entwickler außerdem dazu aufgefordert, ihre Apps auf neue Bildschirmgrößen und Formfaktoren vorzubereiten. Die nun entdeckten Akkuhinweise fügen sich in dieses Gesamtbild ein.

Systemcode berücksichtigt erstmals mehrere Akkus

Die neuen Einträge stammen aus dem Bereich der Akkuverwaltung. Dort unterscheidet iOS 27 nun zwischen Geräten mit einem einzelnen Akku und Modellen mit mehreren Akkus. Entsprechend wurden auch die Hinweise zum Akkuzustand angepasst. Das System kann offenbar den Gesundheitszustand mehrerer Akkus überwachen und sogar erkennen, wenn einer davon nicht als Originalteil identifiziert wird.

Für aktuelle iPhone-Modelle wären diese Erweiterungen nicht notwendig. Alle derzeit erhältlichen Geräte verfügen über einen einzelnen Akku. Die neuen Formulierungen ergeben daher erst dann Sinn, wenn Apple tatsächlich ein iPhone mit veränderter Innenarchitektur vorbereitet.

Bauweise passt zu bisherigen Gerüchten

Ein faltbares Smartphone im Buchformat benötigt aufgrund des Scharniers eine andere Anordnung der Komponenten. Deshalb setzen die meisten Hersteller zwei getrennte Akkuzellen ein, die jeweils in einer Gehäusehälfte untergebracht werden. Auf diese Weise lässt sich der vorhandene Platz besser nutzen.

Auch aus der Lieferkette war zuletzt mehrfach zu hören, dass Apples erstes faltbares iPhone mit einem solchen Doppelakku ausgestattet sein soll. Die jetzt im Systemcode entdeckten Änderungen passen zu diesen Berichten. Dennoch gilt weiterhin, dass Hinweise in Vorabversionen von iOS keine Garantie für ein später erscheinendes Produkt darstellen. Apple testet regelmäßig Funktionen und Geräteunterstützung, die am Ende nicht veröffentlicht werden.

Zusammen mit den bereits bekannten Verweisen auf Faltzustände und den anhaltenden Berichten aus der Zulieferkette verdichten sich die Anzeichen jedoch, dass Apple sein Betriebssystem bereits auf ein faltbares iPhone vorbereitet. Sollte sich der erwartete Zeitplan bestätigen, dürfte das Unternehmen das neue Modell im Herbst gemeinsam mit der nächsten iPhone-Generation vorstellen.

