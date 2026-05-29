Schon vor ein paar Wochen hat sich herauskristallisiert, dass Dunkelrot und Hellblau wohl die nächsten Sonderfarben für das iPhone Pro sind. Wir hatten dazu auch erste Mockups veröffentlicht. Der Blogger Sonny Dickson kommt jetzt mit neuen Fotos ums Eck, auf denen die neuen Farben für das iPhone 18 Pro noch besser zu sehen sind.

Bei den gezeigten Geräten dürfte es sich um funktionslose Designmodelle handeln, nicht um Original-Komponenten von Apple. Dickson lag in der Vergangenheit mit Vorabinformationen zu neuen Apple-Geräten jedoch mehrfach richtig und verfügt über gute Verbindungen zur asiatischen Zuliefererszene. Von daher können wir davon ausgehen, dass die nächste Generation der iPhone-Pro-Modelle tatsächlich in diesen Farbvarianten kommt.

Kirschrot könnte der neue Renner werden

Auf besonderes Augenmerk stößt dabei die Version in dunklem Kirschrot. Nach der orangefarbenen Variante des iPhone 17 Pro bleibt Apple offenbar dabei, seine Premium-Geräte auch in auffälligeren Farben anzubieten. Die Version in „Cosmic Orange“ verkauft sich dem Vernehmen nach hervorragend. Einen ähnlichen Erfolg dürfte man sich bei Apple mit der Variante in Kirschrot erhoffen.

Darüber hinaus soll das iPhone 18 Pro neben den beiden Standardfarben Dunkelgrau und Silber auch in Hellblau erhältlich sein. Hier sind zumindest wir gespannt, wie gut diese Variante am Ende tatsächlich ankommt. Apple kann hier jedoch auf Erfahrungswerte zurückgreifen, denn die Standardversion des iPhone war schon mehrfach in helleren Blautönen erhältlich.

Vorstellung erst im September

Bis Apple die neuen Farben des iPhone 18 Pro offiziell bestätigt, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Auch in diesem Jahr werden die neuen Pro-Modelle des iPhone erst im Herbst erhältlich sein. Wir tippen momentan darauf, dass die neuen Geräte am 8. September vorgestellt werden und dann vom 18. September an erhältlich sind. Außer der Reihe soll in diesem Jahr auch das erste klappbare Telefon von Apple erscheinen.