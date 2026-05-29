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Designmodelle zeigen die neuen Farben

So sieht das iPhone 18 Pro in Kirschrot und Hellblau aus
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48 Kommentare 48

Schon vor ein paar Wochen hat sich herauskristallisiert, dass Dunkelrot und Hellblau wohl die nächsten Sonderfarben für das iPhone Pro sind. Wir hatten dazu auch erste Mockups veröffentlicht. Der Blogger Sonny Dickson kommt jetzt mit neuen Fotos ums Eck, auf denen die neuen Farben für das iPhone 18 Pro noch besser zu sehen sind.

Iphone 18 Pro Farben Dummy 546

Bei den gezeigten Geräten dürfte es sich um funktionslose Designmodelle handeln, nicht um Original-Komponenten von Apple. Dickson lag in der Vergangenheit mit Vorabinformationen zu neuen Apple-Geräten jedoch mehrfach richtig und verfügt über gute Verbindungen zur asiatischen Zuliefererszene. Von daher können wir davon ausgehen, dass die nächste Generation der iPhone-Pro-Modelle tatsächlich in diesen Farbvarianten kommt.

Kirschrot könnte der neue Renner werden

Auf besonderes Augenmerk stößt dabei die Version in dunklem Kirschrot. Nach der orangefarbenen Variante des iPhone 17 Pro bleibt Apple offenbar dabei, seine Premium-Geräte auch in auffälligeren Farben anzubieten. Die Version in „Cosmic Orange“ verkauft sich dem Vernehmen nach hervorragend. Einen ähnlichen Erfolg dürfte man sich bei Apple mit der Variante in Kirschrot erhoffen.

Iphone 18 Pro Farben Dummy 1

Darüber hinaus soll das iPhone 18 Pro neben den beiden Standardfarben Dunkelgrau und Silber auch in Hellblau erhältlich sein. Hier sind zumindest wir gespannt, wie gut diese Variante am Ende tatsächlich ankommt. Apple kann hier jedoch auf Erfahrungswerte zurückgreifen, denn die Standardversion des iPhone war schon mehrfach in helleren Blautönen erhältlich.

Vorstellung erst im September

Bis Apple die neuen Farben des iPhone 18 Pro offiziell bestätigt, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Auch in diesem Jahr werden die neuen Pro-Modelle des iPhone erst im Herbst erhältlich sein. Wir tippen momentan darauf, dass die neuen Geräte am 8. September vorgestellt werden und dann vom 18. September an erhältlich sind. Außer der Reihe soll in diesem Jahr auch das erste klappbare Telefon von Apple erscheinen.
29. Mai 2026 um 13:33 Uhr von chris Fehler gefunden?


    48 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bin ich farbenblind ? In welcher Welt ist das Kirschrot ? Das ist höchstens Lila/Pflaume oder so.. egal gibt andere Probleme auf dieser Welt ^^

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  • Für mich ist noch immer das Titan Natur die schönste Farbe (gewesen). Ich hoffe, dass Apple irgendwann mal wieder zurück zu Titan geht.

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  • Ich sehe endlich wieder ein schwarzes Pro Modell?!
    Wäre wünschenswert. Hab genau aus diesem Grund das 17er Pro ausgelassen.
    Ein Leak, ob es wieder dieser Alumüll wird wäre noch gut.

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  • Cosmic Orange war Müllabfuhr
    Hellblau und Kirschrot sind Hammer

    Trotzdem bleib ich beim Silber vom 16 Pro Max, weil ich kein Shiny New Toy Opfer bin (und nicht reich ^^)

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  • Urgh, will mein Orange behalten. Mir gefällt keine der Farben bisher…

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  • Das helle Blau gefällt mir sehr gut. Aber ich bleibe noch ein paar Jahre bei meinem 16.

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  • Also, wenn sich Orange hervorragend verkauft, warum sehe ich die dann nie.
    Wirklich nie seit Verkaufsstart!
    Ich gehöre zu denen, die auf andere Menschen achten und habe gerade vor kurzem gedacht, warum ich keine iPhones in Orange sehe. Und ich bin fast täglich in Berlin (im ehemaligen Westteil) zu Fuß unterwegs.

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  • Solange kein Schwarz oder Dunkelgrau wiederkommt, behalte ich mein 16 Pro.

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  • Naja…. so ein echtes strahlendes Neon Rot hätte was, aber immer diese blassen Farben…

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  • Leider mag meine Frau das iPhone nicht, die Farbe würde sie sicherlich lieben :-D

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  • Die Rückseite mit der eingesetzten Glasscheibe bleibt zusammen mit der Kamera Plateau weiterhin das hässlichste iPhone, dass es bisher gab. Wieso macht man nicht die gesamte Rückseite aus Glas wie beim Air? Das Pro, welches ich kurzzeitig hatte, hatte auch ganz tolle Spaltmaße bei dieser eingesetzten Scheibe ;-)

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  • Diese Farben eher was für Kinder. Diese Farben entsprechen nicht dem Preisniveau.
    Gebe den Vorrednern recht Titan oder grau wäre wesentlich besser

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  • Immer diese nichtssagenden Vermutungen. Hauptsache ich war schneller mit es könnte ja sein. Seriös informiert sieht anders aus. Hier nicht…

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  • Ich liebe mein Orange aber werde traditionell im Herbst natürlich zum neuen Pro greifen. Wird wohl die Kirsche werden. Freu mich drauf.

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  • Zensur hat wieder zugeschlagen Dankeschön. Wahrheit ist schwer zu ertragen.

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  • Ich werde kein farbiges iPhone mehr kaufen und wieder auf die helle Variante umsteigen. Ich bin vom blauen iPhone 17 Pro wirklich enttäuscht. Die Farbe ist an einigen Stellen so stark ins Lila abgewichen, dass es nicht mehr ansprechend aussieht. Hat noch jemand dieses Problem?

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  • Viele nutzen eine Tasche oder nicht durchsichtige Hülle !
    Da sieht man die Farbe nicht und daher egal.
    Ich persönlich find es toll, dass es das Pro auch mit auffälligeren Farben gibt!
    Mir gefiel die Produkt Red Reihe ganz gut. War ein schönes Rot

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  • Ein iPhone 18 in Capri Blue (AW Armband) wäre cool. Oder auch in Lemon Cest.
    Ein schickes grün auch gerne.

    Diese 18 Pro Farben sehen nicht so toll aus.

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  • Sie scheinen es noch immer nicht hingekriegt zu haben, beim silbernen Pro die Batterieabdecking auch in silber zu haben.

    Werde ich nie verstehen. Weiss lässt das iPhone wie ein billiges Spielzeug aussehen.

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  • Statt zu überlegen welche unnötige Farbe man noch rausbringen kann, würde ich mich eher mal um Siri und KI kümmern (noch mehr), wenn Fans auch Fans bleiben sollen!

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