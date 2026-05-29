Designmodelle zeigen die neuen Farben
So sieht das iPhone 18 Pro in Kirschrot und Hellblau aus
Schon vor ein paar Wochen hat sich herauskristallisiert, dass Dunkelrot und Hellblau wohl die nächsten Sonderfarben für das iPhone Pro sind. Wir hatten dazu auch erste Mockups veröffentlicht. Der Blogger Sonny Dickson kommt jetzt mit neuen Fotos ums Eck, auf denen die neuen Farben für das iPhone 18 Pro noch besser zu sehen sind.
Bei den gezeigten Geräten dürfte es sich um funktionslose Designmodelle handeln, nicht um Original-Komponenten von Apple. Dickson lag in der Vergangenheit mit Vorabinformationen zu neuen Apple-Geräten jedoch mehrfach richtig und verfügt über gute Verbindungen zur asiatischen Zuliefererszene. Von daher können wir davon ausgehen, dass die nächste Generation der iPhone-Pro-Modelle tatsächlich in diesen Farbvarianten kommt.
Kirschrot könnte der neue Renner werden
Auf besonderes Augenmerk stößt dabei die Version in dunklem Kirschrot. Nach der orangefarbenen Variante des iPhone 17 Pro bleibt Apple offenbar dabei, seine Premium-Geräte auch in auffälligeren Farben anzubieten. Die Version in „Cosmic Orange“ verkauft sich dem Vernehmen nach hervorragend. Einen ähnlichen Erfolg dürfte man sich bei Apple mit der Variante in Kirschrot erhoffen.
Darüber hinaus soll das iPhone 18 Pro neben den beiden Standardfarben Dunkelgrau und Silber auch in Hellblau erhältlich sein. Hier sind zumindest wir gespannt, wie gut diese Variante am Ende tatsächlich ankommt. Apple kann hier jedoch auf Erfahrungswerte zurückgreifen, denn die Standardversion des iPhone war schon mehrfach in helleren Blautönen erhältlich.
Vorstellung erst im September
Bis Apple die neuen Farben des iPhone 18 Pro offiziell bestätigt, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Auch in diesem Jahr werden die neuen Pro-Modelle des iPhone erst im Herbst erhältlich sein. Wir tippen momentan darauf, dass die neuen Geräte am 8. September vorgestellt werden und dann vom 18. September an erhältlich sind. Außer der Reihe soll in diesem Jahr auch das erste klappbare Telefon von Apple erscheinen.
Bin ich farbenblind ? In welcher Welt ist das Kirschrot ? Das ist höchstens Lila/Pflaume oder so.. egal gibt andere Probleme auf dieser Welt ^^
Das Gleiche habe ich mir auch gedacht, was haben die für Kirschen?
Für mich eher weinrot.
Definitiv
Das ist doch die Farbe von dem Alu-Papier von MonChéri…;)
Genau das habe ich auch gedacht.
Das ist 80er Jahre Kirmes-Rot. Steht einem Boxauto besser als einem iPhone.
Für mich ist noch immer das Titan Natur die schönste Farbe (gewesen). Ich hoffe, dass Apple irgendwann mal wieder zurück zu Titan geht.
+1
+1 das gebürstete vom 15 Pro war grandios
+1 Und allein deswegen werde ich auch das 18er überspringen und beim 16 Pro Max bleiben
Sehe ich auch so.
Ein Mini Pro, mit der 18er Pro Kamera und echtem Titangehäuse wäre die Wucht.
Nur ist halt die Gewinnspanne für Apple zu klein.
Ich sehe endlich wieder ein schwarzes Pro Modell?!
Wäre wünschenswert. Hab genau aus diesem Grund das 17er Pro ausgelassen.
Ein Leak, ob es wieder dieser Alumüll wird wäre noch gut.
Das könnte man so sehen, im Text steht aber nichts davon. Die Farben sind auch verfälscht auf dem Foto. Schau mal das silber an, dass sieht aus wie ein sehr helles blau.
Dafür gibt es dann nächstes Jahr kein silbernes Modell. Wird eben immer mal was weggenommen und dann kommt es wieder. War doch schon oft so.
Klar wird es aus alu
Dann bleib ich doch lieber beim air
Kirschrot gefällt mir wirklich sehr gut. Coole Farbe.
Ich mag das blaue :))
Cosmic Orange war Müllabfuhr
Hellblau und Kirschrot sind Hammer
Trotzdem bleib ich beim Silber vom 16 Pro Max, weil ich kein Shiny New Toy Opfer bin (und nicht reich ^^)
So unterschiedlich sind die Geschmäcker: die „Müllabfuhr“ hat sich unter allen iPhones mit am besten verkauft.
Urgh, will mein Orange behalten. Mir gefällt keine der Farben bisher…
Das 17 Pro wird für die nächsten 5 Jahre ein top Smartphone bleiben! :)
Alles besser als das T-Orange.
Das helle Blau gefällt mir sehr gut. Aber ich bleibe noch ein paar Jahre bei meinem 16.
Also, wenn sich Orange hervorragend verkauft, warum sehe ich die dann nie.
Wirklich nie seit Verkaufsstart!
Ich gehöre zu denen, die auf andere Menschen achten und habe gerade vor kurzem gedacht, warum ich keine iPhones in Orange sehe. Und ich bin fast täglich in Berlin (im ehemaligen Westteil) zu Fuß unterwegs.
Ich selbst Besitzer eines weißen 17 Pro, sehe überwiegend die orangene Variante. In den letzten 8 Monaten gesehen in Teilen Canadas, Nord & Südamerika, Italien sowie Deutschlandweit.
Ich sehe sie täglich:z.B. auf meinem Schreibtisch;-)
Faktisch jeder Influencende (sagt man so?) hat eins. Man muss ja aus 100 Metern Entfernung sehen, dass man das Allerneueste und Teuerste hat.
Also ich war vor kurzem in Zürich, Basel und Zug und da hatte gefühlt jeder zweite das fancy orange. So verschieden ist die Wahrnehmung
Solange kein Schwarz oder Dunkelgrau wiederkommt, behalte ich mein 16 Pro.
Hab auf einigen Seiten gelesen „dunkel grau“ bzw Dark Grey. Lassen wir uns mal überraschen :)
Naja…. so ein echtes strahlendes Neon Rot hätte was, aber immer diese blassen Farben…
Leider mag meine Frau das iPhone nicht, die Farbe würde sie sicherlich lieben :-D
Die Rückseite mit der eingesetzten Glasscheibe bleibt zusammen mit der Kamera Plateau weiterhin das hässlichste iPhone, dass es bisher gab. Wieso macht man nicht die gesamte Rückseite aus Glas wie beim Air? Das Pro, welches ich kurzzeitig hatte, hatte auch ganz tolle Spaltmaße bei dieser eingesetzten Scheibe ;-)
Diese Farben eher was für Kinder. Diese Farben entsprechen nicht dem Preisniveau.
Gebe den Vorrednern recht Titan oder grau wäre wesentlich besser
Bleibe daher auch lieber bei meinem 16 er
Immer diese nichtssagenden Vermutungen. Hauptsache ich war schneller mit es könnte ja sein. Seriös informiert sieht anders aus. Hier nicht…
Ich liebe mein Orange aber werde traditionell im Herbst natürlich zum neuen Pro greifen. Wird wohl die Kirsche werden. Freu mich drauf.
Zensur hat wieder zugeschlagen Dankeschön. Wahrheit ist schwer zu ertragen.
Ich werde kein farbiges iPhone mehr kaufen und wieder auf die helle Variante umsteigen. Ich bin vom blauen iPhone 17 Pro wirklich enttäuscht. Die Farbe ist an einigen Stellen so stark ins Lila abgewichen, dass es nicht mehr ansprechend aussieht. Hat noch jemand dieses Problem?
Mein orangenes sieht an einigen Stellen pink aus, kommt auf den Lichteinfall drauf an.
Viele nutzen eine Tasche oder nicht durchsichtige Hülle !
Da sieht man die Farbe nicht und daher egal.
Ich persönlich find es toll, dass es das Pro auch mit auffälligeren Farben gibt!
Mir gefiel die Produkt Red Reihe ganz gut. War ein schönes Rot
Ein iPhone 18 in Capri Blue (AW Armband) wäre cool. Oder auch in Lemon Cest.
Ein schickes grün auch gerne.
Diese 18 Pro Farben sehen nicht so toll aus.
Muss eh in eine Hülle. Von daher wurscht.
Apple Care+ und keine Hülle, fertig.
Schöne Farben
Sie scheinen es noch immer nicht hingekriegt zu haben, beim silbernen Pro die Batterieabdecking auch in silber zu haben.
Werde ich nie verstehen. Weiss lässt das iPhone wie ein billiges Spielzeug aussehen.
Statt zu überlegen welche unnötige Farbe man noch rausbringen kann, würde ich mich eher mal um Siri und KI kümmern (noch mehr), wenn Fans auch Fans bleiben sollen!