iPhone-Probleme: Falsche Standortanzeige und fehlende Nachrichten

Bei Apple ist zumindest für einen Teil der iPhone-Besitzer weiterhin der Wurm drin. Auch nach der letzte Woche freigegebenen Aktualisierung auf iOS 15.4.1 haben verschiedene Apple-Dienste Probleme mit der Standortbestimmung. Zudem präsentieren sich iCloud-Dienste wie Apples „Nachrichten in iCloud“ unzuverlässig.

Ihr erinnert euch vielleicht an unseren Bericht über falsche Ortsangaben in Apples Karten-App. Mit einem ähnlichen und ebenfalls ungewöhnlichen Problem sehen sich nun iPhone-Besitzer teils auch bei der Verwendung anderer Apple-Anwendungen konfrontiert, als Beispiele werden die Wetter-App von iOS und „Wo ist?“ genannt. Während der aktuelle Standort der Nutzer bei allen sonstigen Apps – auch jenen von Apple – auf die Straße genau stimmt, zeigen einzelne Anwendungen einen falschen Ortsname an. Ähnlich wie beim „Apple Maps“-Problem von letzter Woche handelt es sich hierbei in der Regel um Orte, die nur wenige Kilometer entfernt sind.

Interessanterweise scheint das Problem auch diesmal wieder lokal begrenzt zu sein, die teils auch in den Support-Foren von Apple veröffentlichten Fehlerberichte stammen allesamt von Nutzern aus dem Raum Köln-Bonn. Ein akzeptabler Workaround ist uns bislang nicht bekannt. Der bislang einzige Weg zur Fehlerbehebung scheint eine komplette Wiederherstellung des Geräts zu sein, was mit entsprechendem Aufwand verbunden ist.

„Nachrichten in iCloud“ synchronisieren nicht

Auch Apples iMessage-Sync über mehrere Geräte hinweg zeigt sich teils unzuverlässig. So fehlen beispielsweise auf dem iPhone in einzelnen Chats all jene Nachrichten, die über einen Mac oder ein anderes iOS-Gerät empfangen oder verschickt wurden. Beim Empfang auf unterschiedlichen Geräten kommt es zudem hier und da zu massiven Verzögerungen.

Die in solchen Fällen normalerweise hilfreichen Standard-Workarounds wie Neustart oder das Ab- und wieder Anschalten von „Nachrichten in iCloud“ bringen in diesem Fall keine Besserung. Betroffene Nutzer können somit nur abwarten, bis sich die Synchronisierung wieder einpendelt und zumindest keine neuen Nachrichten mehr verschwinden.