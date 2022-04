Banking-App Tomorrow: 17 Euro Gebühr für 999-Euro-Einzahlung

Jetzt hat die Banking-App Tomorrow angekündigt fortan ebenfalls auf den Einzel- und Lebensmittelhandel setzen zu wollen, was die Abwicklung von Ein- und Auszahlung der eigenen Kundschaft angeht, man habe zugehört und möglich gemacht, was aus dem eigenen Kundenstamm schon länger gefordert werde.

Für Geldgeschäfte an die Supermarktkasse. Was erst mal unangenehm klingt, ist bei vielen Neo-Banken bereits standard operating procedure und ein Kompromiss, der es den neuen Banking-Startups trotz fehlender Filialen ermöglicht Bargeld-Transaktionen durchführen zu können.

