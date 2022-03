Stattdessen häufen sich in den letzten Tagen Berichte über gravierende Fehler in der Kartendarstellung und bei der Navigation. So hat es den Anschein, als würfle Apples Karten-App im Hintergrund teils die Ortsnamen und Postleitzahlen durcheinander und es wird plötzlich zu einem anderen Ort mit ähnlichem Name navigiert oder ein falscher Ortsname zur Postleitzahl des Zielorts angezeigt.

Updates freigeschaltet Apple Karten in Kanada neu, in Deutschland mit Fehlern

Insert

You are going to send email to