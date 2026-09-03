iPhone Handoff: Eine Rufnummer auf zwei iPhones nutzen

Mit iOS 27 wird Apple eine Funktion einführen, mit der sich eine Mobilfunknummer auf zwei iPhones verwenden lässt. Das sogenannte „iPhone Handoff“ richtet sich an Nutzer, die regelmäßig zwischen zwei Geräten wechseln möchten. Dabei bleibt die eigentliche eSIM auf einem als Hauptgerät festgelegten iPhone. Das zweite iPhone erhält eine zusätzliche Companion-eSIM und kann anschließend dieselbe Rufnummer übernehmen.

Apple hatte die Funktion bereits während der WWDC im Juni beiläufig erwähnt. Sie gehörte zu den zahlreichen kleineren Neuerungen, die damals lediglich auf einer Übersicht auftauchten. Wir hatten die mehr als 100 Detailverbesserungen von iOS 27 seinerzeit zusammengetragen. Eine nähere Erklärung zu iPhone Handoff lieferte Apple damals jedoch nicht.

Hauptgerät verwaltet die Mobilfunkverbindung

In Online-Foren wurden inzwischen erste Demonstrationen des neuen Features veröffentlicht, die zeigen, wie sich iPhone Handoff in den Mobilfunkeinstellungen des iPhones einrichten lässt. Dort bestimmt der Nutzer zunächst, welches iPhone als Hauptgerät und welches als Begleitgerät dienen soll. Die Mobilfunkeinstellungen werden weiterhin vom Haupt-iPhone verwaltet.

Die Rufnummer wechselt anschließend zwischen den beiden Geräten. Nach den bislang vorliegenden Informationen orientiert sich die Umschaltung daran, welches iPhone entsperrt und aktiv genutzt wird. Beim Übertragen des Mobilfunkdienstes soll eine Benachrichtigung in der Dynamic Island erscheinen. Auch die Standortfreigabe richtet sich nach dem iPhone, das die Rufnummer gerade verwendet.

Damit unterscheidet sich die Lösung von einem klassischen vollständigen Umzug der eSIM. Beide Geräte werden vorbereitet, die eigentliche Mobilfunkverbindung wird jedoch je nach Nutzung zwischen ihnen weitergereicht. Für Anwender mit einem privaten und einem beruflich bevorzugten Gerät oder zwei unterschiedlich großen iPhones (eines davon vielleicht sogar mit Faltmechanismus) entfällt damit zumindest der wiederholte manuelle SIM-Wechsel.

Netzbetreiber müssen iPhone Handoff unterstützen

Voraussetzung sind zwei Geräte mit iOS 27. Zusätzlich scheint Apple auf Unterstützung durch den jeweiligen Mobilfunkanbieter angewiesen zu sein. Hinweise in den Netzbetreiberprofilen von iOS 27 deuten laut dem zugrunde liegenden Forumsbeitrag darauf hin, dass T-Mobile in den USA und die Deutsche Telekom in Deutschland zu den ersten unterstützten Anbietern gehören könnten.

Aktivieren lässt sich die Funktion dort derzeit offenbar noch nicht durchgehend. Für T-Mobile wird etwa berichtet, dass die Registrierung momentan noch als deaktiviert zurückgewiesen wird. Apple dürfte weitere Details veröffentlichen, sobald iOS 27 regulär verfügbar ist. Ein bereits vorgesehener Support-Artikel zu iPhone Handoff ist bislang noch nicht freigeschaltet.