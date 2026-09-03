Wechsel zwischen zwei Geräten
iPhone Handoff: Eine Rufnummer auf zwei iPhones nutzen
Mit iOS 27 wird Apple eine Funktion einführen, mit der sich eine Mobilfunknummer auf zwei iPhones verwenden lässt. Das sogenannte „iPhone Handoff“ richtet sich an Nutzer, die regelmäßig zwischen zwei Geräten wechseln möchten. Dabei bleibt die eigentliche eSIM auf einem als Hauptgerät festgelegten iPhone. Das zweite iPhone erhält eine zusätzliche Companion-eSIM und kann anschließend dieselbe Rufnummer übernehmen.
Apple hatte die Funktion bereits während der WWDC im Juni beiläufig erwähnt. Sie gehörte zu den zahlreichen kleineren Neuerungen, die damals lediglich auf einer Übersicht auftauchten. Wir hatten die mehr als 100 Detailverbesserungen von iOS 27 seinerzeit zusammengetragen. Eine nähere Erklärung zu iPhone Handoff lieferte Apple damals jedoch nicht.
Hauptgerät verwaltet die Mobilfunkverbindung
In Online-Foren wurden inzwischen erste Demonstrationen des neuen Features veröffentlicht, die zeigen, wie sich iPhone Handoff in den Mobilfunkeinstellungen des iPhones einrichten lässt. Dort bestimmt der Nutzer zunächst, welches iPhone als Hauptgerät und welches als Begleitgerät dienen soll. Die Mobilfunkeinstellungen werden weiterhin vom Haupt-iPhone verwaltet.
Die Rufnummer wechselt anschließend zwischen den beiden Geräten. Nach den bislang vorliegenden Informationen orientiert sich die Umschaltung daran, welches iPhone entsperrt und aktiv genutzt wird. Beim Übertragen des Mobilfunkdienstes soll eine Benachrichtigung in der Dynamic Island erscheinen. Auch die Standortfreigabe richtet sich nach dem iPhone, das die Rufnummer gerade verwendet.
Damit unterscheidet sich die Lösung von einem klassischen vollständigen Umzug der eSIM. Beide Geräte werden vorbereitet, die eigentliche Mobilfunkverbindung wird jedoch je nach Nutzung zwischen ihnen weitergereicht. Für Anwender mit einem privaten und einem beruflich bevorzugten Gerät oder zwei unterschiedlich großen iPhones (eines davon vielleicht sogar mit Faltmechanismus) entfällt damit zumindest der wiederholte manuelle SIM-Wechsel.
Netzbetreiber müssen iPhone Handoff unterstützen
Voraussetzung sind zwei Geräte mit iOS 27. Zusätzlich scheint Apple auf Unterstützung durch den jeweiligen Mobilfunkanbieter angewiesen zu sein. Hinweise in den Netzbetreiberprofilen von iOS 27 deuten laut dem zugrunde liegenden Forumsbeitrag darauf hin, dass T-Mobile in den USA und die Deutsche Telekom in Deutschland zu den ersten unterstützten Anbietern gehören könnten.
Aktivieren lässt sich die Funktion dort derzeit offenbar noch nicht durchgehend. Für T-Mobile wird etwa berichtet, dass die Registrierung momentan noch als deaktiviert zurückgewiesen wird. Apple dürfte weitere Details veröffentlichen, sobald iOS 27 regulär verfügbar ist. Ein bereits vorgesehener Support-Artikel zu iPhone Handoff ist bislang noch nicht freigeschaltet.
Yeah! Endlich das iPhone passend zur Stimmung und dem sonstigen Outfit auswählen! Endlich kann man mehr als nur ein iPhone kaufen!
Es muß alles zusammenpassen! ;)
Könnte mir jemand ein Anwedungsfall erklären?? Beim Netzbetreiber ist das ja auch möglich seit langem. Wenn der/die Netzbetreiber das unterstützen müsse dann wird es am Ende auch nicht kostenlos sein.
Private und berufliche SIM in einem privaten Handy, ab und an braucht man aber auch das berufliche Handy für die speziellen Apps. Privat pro Max, beruflich SE ;-)
Müssen die sich die Geräte für die Funktion keinen Apple-Account teilen? Dann wird’s nämlich schon mal nichts mit privat + geschäftlich (außer, einen gehört das Geschäft).
Ich habe für’s Motorradfahren ein älteres iPhone als Navi und würde mir so einen HotSpot sparen (zweite sim kostet 6€/Monat) da während der Navigation entsperrt, in Pausen (oder nem Unfall) kann ich das „Master“ iPhone aus der Jacke holen und nutzen
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Anwendungsbeispiel:
Hose mit kleinen Taschen -> iPhone Mini
Hose mit normalgroßen Taschen -> iPhone ProMax
Denkt mal an Bauarbeiter, oder Leute, die ständig im Dreck arbeiten. Eins dafür und eins nach dem Feierabend.
iPhone von der Arbeit + privates.
Private Nummer mit auf arbeits-iPhone Sharen, dann kann ich das private in der Arbeit in der Tasche lasse und laufe mit weniger dicken Hosen rum.
Ich habe ein zusätzliches altes iPhone im Auto fest am Kabel. Wäre toll, wenn Anrufe an meine Hauptnummer bei Verwendung von Carplay auf das Auto-Handy umgeleitet würde.
Man kann über die Telekom sagen was man will, aber sie sind immer vorn dabei:
– RCS encrypted Telekom läuft, Rest nicht
– Watch 5G
Und jetzt iPhone Handoff
Sind was das angeht schon „Premium“
Die Frage ist, ob das ein kostenloser Service wird…ich denke eher nicht. Aber grundsätzlich sind die bei Apple Features schon immer gut dabei.
Dem kann man nur zustimmen!
Wäre ja geil wenn das mit der Apple Watch funktioniert dann würde ich die zusätzliche e sim von der Telekom endlich kündigen können. Vor 15 Jahren habe ich die scheiss SIM Karten von der Telekom hinterher geschmissen bekommen und nun muss ich für sie zahlen…
Mi mi mi…
DASS wird die Telekom ganz bestimmt nicht zulassen. Damit würden sie sich ja selbst Einnahmen kürzen.
Text gelesen? Oder wenigstens die Überschrift?
Warum nicht?
Die eSIM bei der Telekom kostet fünf Euro im Monat für die Uhr, mehr für den vollen Anschluss geht ja wohl nicht. Also wer da noch meckert…
Gibt es auch die Möglichkeit zwei Rufnummern auf einem Gerät zu verwenden?
Ja, das geht schon länger. Ich habe die Arbeits-SIM im privaten Handy, nun kann ich bald auch das berufliche Handy mit den speziellen Apps wieder bei Bedarf nutzen.
Das geht schon lange.
Dual-SIM! Gibt es schon seit dem iPhone XR.
Was ist der Vorteil gegenüber einer MultiSIM?
Bei der MultiSIM habe ich doch auch zwei Geräte, die sich eine Rufnummer und ein Datenvolumen teilen.
Du musst es nicht extra bezahlen. Ich habe bei O2 3 MultiSim gratis – Telekom & Co. Lassen sich jede SIM aber gut bezahlen.
Die zahlt man aber bei vielen Anbietern extra monatlich, hier (evtl) nicht
Wenn es hier nur um Telefonie geht, wäre Datenvolumen nicht inklusive, oder?
Nette Idee,
ich hoffe es funktioniert besser als „eine Apple ID, zwei Rufnummern“ (für Business und Privat)
Haha „Netzbetreiber müssen Funktion unterstützen“. Bin gespannt, ob man das dann bei der Telekom statt der kostenpflichtigen Multisim nutzen können wird
, wäre grade für die prepaid-Tarife ja super.
Wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit nur in Laufzeit-Verträgen verfügbar sein
Funktioniert das auch mit einem iPad für Internetnutzung?
Ich denke der Anwendungsfall könnte sein, wenn man sein geschäftliches und sein privates Telefon trennen muss (DSGVO) oder will (Fotos in der Cloud). Das geschäftliche Telefon ist durch ein MDM gesteuert, beim privaten willst du das nicht. Und dennoch möchtest du nicht zwei unterschiedliche Nummern haben, weil sich in deinem Leben Berufliches mit Privatem vermischt, und du für alle immer unter einer Nummer erreichbar sein willst. Auch wenn sich das für viele Arbeitnehmer eigenartig anhört, diese Fälle gibt es. I weiß das :-)
Berichtet unbedingt gerne wenn Fraenk dies unterstützt, dann kann ich ggf wechseln, danke, ich benötige zwei Geräte
Fraenk wird sowas ziemlich sicher nicht unterstützen, da die Telekom sowas gerne für die Laufzeitverträge exklusiv macht, siehe Multisim.
Scheint mit Congstar leider nicht zu funktionieren Wäre für mein älteres Reise-iPhone in unsicheren Städten schon sehr nützlich.
und für ipads?
Verstehe ich irgendwie nicht. Das geht doch schon ewig mit MultiSIM etc. Was übersehe ich?
Das ist ja genau das selbe. Nur Apple klont die e-sim auf 2 Geräte. Nur wenn der Netzbetreiber das unterstützt braucht man die Multisim nicht mehr. Ob der Netzbetreiber das kostenlos macht ist fraglich speziell in Deutschland. Ihnen würde ja eine Geldeinahmestelle wegfallen.
Nein, Multisims sind gleichzeitig online, egal ob Daten oder auch für Telefonempfang. Das hier geht nur jeweils auf einem iPhone, so wie ich es verstanden habe. Man verschiebt es von einem zum anderen.
1. was passiert mit der Apple Watch, die an iPhone 1 hängt während ich bspw iPhone 2 (mini) abends mitnehme
2.) was passiert mit iMessage? derzeit haben MultiCard Lösungen immer noch Probleme FT und iMessage ohne Registrierungskonflikt auf zwei iPhones zuverlässig und vor allem beständig zum laufen zu kriegen. Ich habe immer noch das Problem, dass ich meine iMessage Nummer aus meinen Apple Account rausgeworfen bekomme, wenn zwei iPhones um die Herrschaft streiten und ich es nicht mitbekomme. Wenn iMessage in Irland zu oft gepingt werden, dann sperrt Apple die Nummer für 24 Stunden.
Interessant wäre auch, wie es mit SMS/RCS aussieht? Bei Multisim muss man sich ja immer für ein Gerät entscheiden. Wenn das hierbei auf beiden Geräten parallel laufen würde wäre das für mich ein echter Mehrwert und ich könnte auf meine Multisims verzichten!
Jetzt das ganze auch noch, wenn das Hauptgerät ein klassische SIM hat.
Apple kann es gerne in eine eSIM für das zweite Gerät umswitchen. ;)