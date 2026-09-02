Apple Watch: Bald mit dauerhafter Herzfrequenzmessung

Apple arbeitet offenbar an einer Apple Watch, die die Herzfrequenz nicht mehr nur in bestimmten Situationen und nach manueller Aufforderung, sondern dauerhaft über den gesamten Tag hinweg erfasst. Die Funktion gehört laut Bloomberg zu mehreren Gesundheitsverbesserungen, die derzeit für kommende Generationen geprüft werden.

Mit der unmittelbar bevorstehenden Series 12 und der Apple Watch Ultra 4 muss sie allerdings noch nicht erscheinen.

Bislang soll Apple den dauerhaft aktiven Messmodus vor allem während eines Trainings einsetzen. Künftig könnte der Herzfrequenzsensor diesen Modus auch im normalen Alltag durchgehend verwenden. Damit würde Apple die Datenerfassung enger takten und die Grundlage für umfangreichere Gesundheitsauswertungen schaffen. Welche Auswirkungen dies auf Akkulaufzeit oder Messintervalle hätte, ist derzeit noch unklar

Wellness und Erholung sollen wichtiger werden

Parallel überarbeitet Apple demnach die Software rund um Fitness und Gesundheit. Vorgesehen sollen zusätzliche Wellness-Werte sein, sowie eine Aufbereitung, die sich stärker an Angeboten von Whoop und Oura orientiert. Statt einzelne Messwerte lediglich nebeneinander darzustellen, könnte die Watch damit stärker längerfristige Entwicklungen bei Belastung, Erholung und allgemeinem Gesundheitszustand abbilden.

Die Pläne passen zur ebenfalls erwarteten Neuausrichtung von Apple Health. Erst vor wenigen Tagen hatten wir über einen möglichen KI-gestützten Gesundheitscoach berichtet, der verschiedene Gesundheitsdaten gemeinsam auswerten und verständlicher einordnen soll. Eine kontinuierlichere Herzfrequenzmessung würde Apple dafür zusätzliche Daten liefern.

Größere Überarbeitung frühestens 2027

Die umfangreicheren Änderungen sind offenbar Teil einer größeren Überarbeitung der Apple Watch. Dem Vernehmen nach peilt Apple dafür derzeit das kommende Jahr an. Eine Verschiebung um ein weiteres Jahr sei jedoch möglich. Die diesjährigen Modelle dürften deshalb vergleichsweise nah an ihren Vorgängern bleiben.

Für die Series 12 testet Apple unter anderem wieder Gehäuse aus Keramik. Weiße und dunkelgraue Varianten sollen intern unter dem Namen „Iceman“ geführt worden sein. Hinzu kommen zahlreiche neue Farben und Kombinationen bei den Armbändern. Über grundsätzlich neue Bauformen denkt Apple ebenfalls nach. Bereits im August wurde bekannt, dass intern unter anderem Apple-Watch-Konzepte ohne Display geprüft werden.