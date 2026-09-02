Mehr Fokus auf Erholung
Apple Watch: Bald mit dauerhafter Herzfrequenzmessung
Apple arbeitet offenbar an einer Apple Watch, die die Herzfrequenz nicht mehr nur in bestimmten Situationen und nach manueller Aufforderung, sondern dauerhaft über den gesamten Tag hinweg erfasst. Die Funktion gehört laut Bloomberg zu mehreren Gesundheitsverbesserungen, die derzeit für kommende Generationen geprüft werden.
Mit der unmittelbar bevorstehenden Series 12 und der Apple Watch Ultra 4 muss sie allerdings noch nicht erscheinen.
Bislang soll Apple den dauerhaft aktiven Messmodus vor allem während eines Trainings einsetzen. Künftig könnte der Herzfrequenzsensor diesen Modus auch im normalen Alltag durchgehend verwenden. Damit würde Apple die Datenerfassung enger takten und die Grundlage für umfangreichere Gesundheitsauswertungen schaffen. Welche Auswirkungen dies auf Akkulaufzeit oder Messintervalle hätte, ist derzeit noch unklar
Wellness und Erholung sollen wichtiger werden
Parallel überarbeitet Apple demnach die Software rund um Fitness und Gesundheit. Vorgesehen sollen zusätzliche Wellness-Werte sein, sowie eine Aufbereitung, die sich stärker an Angeboten von Whoop und Oura orientiert. Statt einzelne Messwerte lediglich nebeneinander darzustellen, könnte die Watch damit stärker längerfristige Entwicklungen bei Belastung, Erholung und allgemeinem Gesundheitszustand abbilden.
Die Pläne passen zur ebenfalls erwarteten Neuausrichtung von Apple Health. Erst vor wenigen Tagen hatten wir über einen möglichen KI-gestützten Gesundheitscoach berichtet, der verschiedene Gesundheitsdaten gemeinsam auswerten und verständlicher einordnen soll. Eine kontinuierlichere Herzfrequenzmessung würde Apple dafür zusätzliche Daten liefern.
Größere Überarbeitung frühestens 2027
Die umfangreicheren Änderungen sind offenbar Teil einer größeren Überarbeitung der Apple Watch. Dem Vernehmen nach peilt Apple dafür derzeit das kommende Jahr an. Eine Verschiebung um ein weiteres Jahr sei jedoch möglich. Die diesjährigen Modelle dürften deshalb vergleichsweise nah an ihren Vorgängern bleiben.
Für die Series 12 testet Apple unter anderem wieder Gehäuse aus Keramik. Weiße und dunkelgraue Varianten sollen intern unter dem Namen „Iceman“ geführt worden sein. Hinzu kommen zahlreiche neue Farben und Kombinationen bei den Armbändern. Über grundsätzlich neue Bauformen denkt Apple ebenfalls nach. Bereits im August wurde bekannt, dass intern unter anderem Apple-Watch-Konzepte ohne Display geprüft werden.
Wie wär’s mal mit Batterie-Innovation / deutlich längerer Laufzeit?
Dann würde ich zur Apple Watch zurückkehren.
Macht die Pixel Watch seit 3 Jahren….
Ach Apple, du hast viel verschlafen.
Was es bei anderen Anbietern schon länger gibt wird hier wieder als das große neue Ding angekündigt und das natürlich erst für nächstes Jahr, oder noch später…
Das aktuelle Design dürfte noch von Jony Ive sein. Ich bin mal gespannt, wann es endlich neues Design gibt. Es wäre Zeit dafür.
Boah ich hab eine Series 4 und warte seit eh und je dass die Versionen endlich mal was wesentlich neues rausbringen.
Wenn ich das hier lese und auch aus verschiedenen US Podcasts höre hab ich echt kein Bock mehr.
+1
Man würde sich ja gern eine neue Generation kaufen, aber die bieten quasi gar keine Verbesserung. :(
Macht die Watch doch jetzt schon, unabhängig von dem was ich gerade tue.
Nein, alle 10 Minuten wird gemessen. Du musst es manuell in der Herz App anstoßen.
Meine AW7 kommt jetzt schon kaum über den Tag. Wenn das so wäre müsste ich um 15 Uhr das erste Mal nachladen :)
Apple war in diesem Produktsegement einfach jahrelang unbestrittener Marktführer – hat diese Position aber mangels technischer Innovation und zu kleinen Updates einfach unnötig aufgegeben.
Wäre ich nicht so tief im Apple Ökosystem, würde ich mir tatsächlich eine Pixel Watch holen …