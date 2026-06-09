AirPods bekommen einen eigenen Equalizer
Neu in iOS 27: Apple nennt über 100 Detailverbesserungen
Neben den großen WWDC-Ankündigungen hat Apple in einer nur kurz eingeblendeten Übersicht zahlreiche weitere Neuerungen für iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und die übrigen Plattformen genannt.
Die Liste umfasst Verbesserungen für Apps, Bedienungshilfen, Leistung, Apple Intelligence sowie zahlreiche Detailanpassungen im Alltag.
Mehr Tempo und bessere Systemleistung
Ein großer Teil der Änderungen konzentriert sich auf Geschwindigkeit und Reaktionszeiten:
- Schnellere Safari-Starts und kürzere Ladezeiten
- Schnellere Suche in Mail
- Flüssigeres Scrollen in Safari, Musik, App-Mediatheken und Widgets
- Beschleunigte Dateiübertragungen auf dem iPad
- Schnellere Synchronisation von Nachrichten und Fotos
- Verbesserte WLAN- und Bluetooth-Verbindungen
- Schnellere AirPlay-Verbindungen zu Apple TV und HomePod
Apple hatte im Rahmen der WWDC-Keynote bereits versprochen, zahlreiche Alltagsaktionen in den neuen Betriebssystemen spürbar beschleunigt zu haben.
Fotos erhält zahlreiche kleine Erweiterungen
Besonders häufig taucht die Fotos-App in der Liste auf:
- Neue Organisation von Alben
- Verbesserte Suchfunktionen
- „Captured by Me“-Sammlung
- Vollauflösende Fotos in geteilten iCloud-Alben
- Fotoshows als Video speichern
- Einzelbilder aus Videos sichern
- Mehr Möglichkeiten für Shared Albums
- Bessere Gesichtserkennung
Die Änderungen wirken wie eine kontinuierliche Weiterentwicklung der bereits überarbeiteten Fotos-App.
Safari und Mail werden weiter ausgebaut
Auch Apples Standardanwendungen erhalten zahlreiche Ergänzungen:
Safari:
- Bessere Energieeffizienz
- Schnellere Seitendarstellung
- Verbesserte JavaScript-Leistung
- Mehr Tabs in visionOS
- Intelligentere Suchergebnisse
Mail:
- Verbesserte Top-Ergebnisse
- Präzisere Suche
- Bessere Formatierungswerkzeuge
- Schnellere Nachrichtenanzeige
- Genauere Erkennung ungelesener Nachrichten
Apple Intelligence und Kontextfunktionen
Mehrere Einträge beziehen sich auf intelligente Systemfunktionen:
- Kontextbezogene Vorschläge in Spotlight
- Verbesserte Kurzbefehle
- Erweiterte „What’s On Screen“-Funktionen
- Natürlichsprachliche Routenplanung in Karten
- Intelligentere Suchvorschläge
- Bessere Kontextinformationen beim Schreiben
Apple spricht die KI-Funktionen auf dieser Folie zwar kaum direkt an, viele der genannten Punkte dürften aber Apple Intelligence zuzuordnen sein.
iPad erhält weitere Desktop-Funktionen
Einige Punkte zeigen, dass Apple die Annäherung von iPadOS an macOS fortsetzt:
- Rückgängig und Wiederholen auf dem Home-Bildschirm
- Fensterwechsel wird beschleunigt
- Mehrere aktive Fenster besser sichtbar
- Neue Menüleiste auf dem iPad
- Verbesserte Unterstützung externer Displays
- Schnellere Fensteranordnung
Gesundheit und Fitness werden ausgebaut
Für Health und Fitness nennt Apple unter anderem:
- Menopause-Tracking und Informationen
- Erweiterte Fitness-Auswertungen
- Genauere Schrittzählung
- Verbesserte Laufband-Erkennung
- Neue Trainingsarten
- Detailliertere Gesundheitsdaten
Bedienungshilfen im Fokus
Apple ergänzt zahlreiche Accessibility-Funktionen:
- Einfacheres Bearbeiten von PDFs per VoiceOver
- Verbesserte Sprachtranskriptionen
- Unterstützung weiterer Sprachen
- Bessere Unterstützung von Hörgeräten
- Verbesserte Assistive-Access-Funktionen
Weitere auffällige Neuerungen
- iPhone-Mirroring unterstützt DRM-Videos
- CarPlay erhält bessere Navigation und Audiosteuerung
- Wallet zeigt Kontostände auf der Apple Watch
- AirPods bekommen einen eigenen Equalizer
- HomeKit-Kameras erhalten mehr Speicheroptionen
- Journal bekommt höhere Anhangsgrenzen
- Nachrichten unterstützen kontinuierliches Senden von Fotos und Videos
Unterm Strich zeigt die Folie, dass Apple neben den großen WWDC-Themen hunderte kleinere Baustellen angegangen ist. Viele der Änderungen werden erst im Alltag auffallen, dürften die neuen Betriebssysteme aber spürbar runder wirken lassen.
Ich finde, es läuft für die erste dev Beta erstaunlich rund und fehlerfrei. Auch sehr flott. Da kann man sich spürbare weitere Verbesserungen bis zur ersten offiziellen Version kaum noch vorstellen.
Er ist halt seit gestern Abend am indexieren. Keine Ahnung wie lange das noch dauert.
Ansonsten ist das Update natürlich was neuen Funktionen angeht, sehr sehr mau.
Bin noch vorsichtig gewesen und habe die beta1 noch nicht installiert… laufen bei dir die Banking Apps?
Dann würde ich sofort die Wetter installieren
Sparkasse geht auf jeden Fall schon mal. :)
Danke!
Wie sieht die Akkulaufzeit aus? Wird sie immens schlechter. Hatte zuvor in den Betas immer das Problem mit der Akkulaufzeit.
Hat sich ja nicht so viel geändert, ist ja quasi ein iOS 26.7 und der ganze AI Kram mit Bugs ist ja eh für uns nicht vorgesehen ;)
Läuft gefühlt viel besser. Akku ist nicht schlechter geworden, selbst dass er immer Hintergrund immer noch indexiert, merkt man am Akku nicht. Banking läuft auch problemlos
Absolute Enttäuschung, was Apple momentan abliefert.
Das stimmt so nicht. Fast alle Änderungen werden von der EU verhindert weil man den KI Vollzugriff auf iPhones und iPads bekommen will.
Siehe Apple Statement
„Laut den EU-Regulierungsbehörden verpflichtet der DMA Apple dazu, jedem KI-System einen nahezu unbegrenzten Zugriff auf das Gerät der Nutzer:innen zu geben sowie die Möglichkeit, diesen Zugriff autonom zu nutzen – ohne dass die Nutzer:innen dies durchgängig erkennen und kontrollieren können. Das beinhaltet die Möglichkeit, Nachrichten zu lesen und zu senden, Käufe zu tätigen, auf Dateien zuzugreifen und Aktionen in beliebigen Apps auszuführen. Sicherheitsexpert:innen haben bereits gezeigt, dass KI-Systeme gehackt werden können, um personenbezogene Daten – wie Passwörter und Fotos – zu stehlen und dauerhaft Dateien und Account-Einstellungen zu ändern, ohne dass die Nutzer:innen dem zugestimmt haben. Da KI-Systeme immer leistungsfähiger werden, nehmen diese Risiken sowohl an Häufigkeit als auch an Ausmaß rasch zu“
Bedeutet wenn innerhalb der EU es tatsächlich mal zu einer KI Lösung kommen sollte, dann erhält man vollen Zugriff auf all die Daten der Geräte (quasi Backdoor for free). Der Trusted System Agent würde dies verhindern und ist somit natürlich keine Option für die EU weil ja verhindert wird Code einzuspielen und das ist bisher nur mit Behördlichen Beschlüssen möglich.
Na ja, so ganz stimmt das aber nicht.
Ja, die Regularien der EU sind teilweise sehr streng, aber Apple macht es sich mit seinem Finger pionting viel zu leicht. Statt gleich für die „schwierigsten“ aber dennoch sehr lukrative Märkte zu produzieren wird erstmal nur bis 12h mittags gedacht, rumgeheult und motzig gar nix gemacht.
Ich hätte von Apple ehrlich gesagt etwas mehr erwartet.
Aber das ist Blödsinn. Wie kann es sein das dieses iPhone auf dem Mac spiegeln mit einem Xiaomi 15 Ultra beispielsweise ohne irgendwelche Probleme funktioniert aber Apple für die selbe Funktion die EU vorschiebt? Oder andere Funktionen wie beispielsweise die AI von Google ohne Probleme in der EU läuft aber Apples nicht. Nein Nein Nein. Das ist nur vorgeschoben. Wenn Xiaomi oder Samsung oder Google all das zum laufen bringen in der europäischen Union dann können wir uns nur fragen warum Apple das angeblich nicht hinbekommt. Ja klar- Die EU ist schuld.
Apple sollte 200€ an jedem iPhone Käufer auszahlen müssen den bezüglich der AI iPhones hat Apple wieder mal viele verarscht.
Hol dir doch ne Android-Schwarte…
Die sogenannte Android-Schwarte hat aber bei KI-Funktionen augenscheinlich keine allzu großen Probleme mit der EU. Da liegt @mp666 meines Erachtens schon völlig richtig.
Was passiert eigentlich mit Siri auf iPhones, die kein AI unterstützen? Dazu habe ich bisher nichts gefunden.
Gar nichts.
Wir so bleiben wie es heute ist :(
Ich hoffe dass die „Bedienung/UI“ wieder „einfacher“ wird. Die „Telefon“ App ist so umständlich geworden. Betrifft auch andere Apple Apps.
Wie viel „Clicks“ man machen muss um einen Kontakt anzurufen….das ist echt nervig und ja, das war schon vor 26 so, aber die Version hat dem Ganzen noch das I-Tüpfelchen verpasst.
Ich stimme dir zu. Vor allem die Telefon App ist sehr umständlich.
Was ist genau umständlich? Kontakt aufrufen, anklicken, anrufen. Fertig.
Zukünftig einfach per Siri AI aufrufen. ;)
Ist doch jetzt schon möglich; „hey Siri ruf den oder den mobil an“ und schon wird der gewünschte Kontakt gewählt.
Die Telefon App ist super. Vielleicht solltest du deinen Kontakt über die Spotlight Suche suchen und da heraus anrufen.
„Vollauflösende Fotos in geteilten iCloud-Alben“
Endlich!!! Gerade wenn man Fotobücher, Abzüge oder Kalender erstellen will, war das immer nervig.
Ja volle Zustimmung! Freue mich sehr, dass man endlich die Alben mit der Familie teilen kann
Nur wird es jetzt auf den Cloud-Speicher angerechnet. Vorher war das nicht so.
War das nicht vorher so? Also ich meine iCloud link kopieren und an Freunde schicken.
Die alten Shared Alben ja waren verlustbehaftet. Finde ich schräg dass z.B. im tvOS immer noch die alten Shared Alben angezeigt werden und njcht die geteilten iCloud Links
Die geteilten iCloud links sind immer volle Qualität aber die laufen ja nach ein paar Wochen ab.
Bin ja mal gespannt, obs mit VisionOS 27 die Möglichkeit gibt, den HomePod als Audioausgabe zu wählen. Ist mir ein Rätsel warum das bisher nicht möglich ist …
Welches Nutzen hast du mit der Brille wenn du den Sound direkt an den Ohren hast, du aber willst das es aus einem entfernten Lautsprecher kommt.
gibt es schon Stimmen zu „wichtigen“ Apps wie z.B. Banking, Tesla, Komoot, Outdooractive, Tractive, Teams, Lade Apps, Gemini
Banking, Teams und Gemini laufen rund. Auch bei allen anderen Apps bisher keine Probleme festgestellt.
Welche Banken sind denn schon geprüft worden – inkl. möglicher TAN-, Secure- oder entsprechender Apps
Liest sich alles schon ziemlich gut. Mal sehen was unter der Haube wirklich alles verbessert wurde. Würde mich sehr freuen.
Ich versuch es positiv zu sehen. Es sind auch viele kleine Neuerungen dabei auch ohne Siri AI. Vor 2 Jahren war es ja ähnlich. Die Amerikaner haben Beta getestet und wir haben ein halbes Jahr später ein besseres „Produkt“ bekommen. Vielleicht läuft es wieder so.
Klingt trotzdem eher nach iOS 26.6 als 27
Das war aber ja auch das Ziel. Hoffe es wurde auch erreicht.
Läuft sehr rund. Sehr „snappy“. Bisher auch sämtliche Apps ohne Probleme. Fühlt sich sehr gut an!
Endlich ein Equalizer direkt für die AirPods! Beste Neuerung. Endlich nicht mehr in Spotify den Equalizer nutzen.
„Neue Organisation von Alben“: kann ich damit nun auch endlich Alben bzw. Albenstrukturen in der Familienfreigabe synchronisieren? Derweil geht das ja immer noch nicht.
Also mal zu Mail: habe eine wichtige Mail in MacOS auf später senden gestellt. Sie war um exakt diese Zeit weg – aber wohin? Nicht beim Empfänger, nirgendwo sonst zu finden . Wenn sich sowas nicht bessert…….