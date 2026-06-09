Neu in iOS 27: Apple nennt über 100 Detailverbesserungen

Neben den großen WWDC-Ankündigungen hat Apple in einer nur kurz eingeblendeten Übersicht zahlreiche weitere Neuerungen für iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und die übrigen Plattformen genannt.

Die Liste umfasst Verbesserungen für Apps, Bedienungshilfen, Leistung, Apple Intelligence sowie zahlreiche Detailanpassungen im Alltag.

Mehr Tempo und bessere Systemleistung

Ein großer Teil der Änderungen konzentriert sich auf Geschwindigkeit und Reaktionszeiten:

Schnellere Safari-Starts und kürzere Ladezeiten

Schnellere Suche in Mail

Flüssigeres Scrollen in Safari, Musik, App-Mediatheken und Widgets

Beschleunigte Dateiübertragungen auf dem iPad

Schnellere Synchronisation von Nachrichten und Fotos

Verbesserte WLAN- und Bluetooth-Verbindungen

Schnellere AirPlay-Verbindungen zu Apple TV und HomePod

Apple hatte im Rahmen der WWDC-Keynote bereits versprochen, zahlreiche Alltagsaktionen in den neuen Betriebssystemen spürbar beschleunigt zu haben.

Fotos erhält zahlreiche kleine Erweiterungen

Besonders häufig taucht die Fotos-App in der Liste auf:

Neue Organisation von Alben

Verbesserte Suchfunktionen

„Captured by Me“-Sammlung

Vollauflösende Fotos in geteilten iCloud-Alben

Fotoshows als Video speichern

Einzelbilder aus Videos sichern

Mehr Möglichkeiten für Shared Albums

Bessere Gesichtserkennung

Die Änderungen wirken wie eine kontinuierliche Weiterentwicklung der bereits überarbeiteten Fotos-App.

Safari und Mail werden weiter ausgebaut

Auch Apples Standardanwendungen erhalten zahlreiche Ergänzungen:

Safari:

Bessere Energieeffizienz

Schnellere Seitendarstellung

Verbesserte JavaScript-Leistung

Mehr Tabs in visionOS

Intelligentere Suchergebnisse

Mail:

Verbesserte Top-Ergebnisse

Präzisere Suche

Bessere Formatierungswerkzeuge

Schnellere Nachrichtenanzeige

Genauere Erkennung ungelesener Nachrichten

Apple Intelligence und Kontextfunktionen

Mehrere Einträge beziehen sich auf intelligente Systemfunktionen:

Kontextbezogene Vorschläge in Spotlight

Verbesserte Kurzbefehle

Erweiterte „What’s On Screen“-Funktionen

Natürlichsprachliche Routenplanung in Karten

Intelligentere Suchvorschläge

Bessere Kontextinformationen beim Schreiben

Apple spricht die KI-Funktionen auf dieser Folie zwar kaum direkt an, viele der genannten Punkte dürften aber Apple Intelligence zuzuordnen sein.

iPad erhält weitere Desktop-Funktionen

Einige Punkte zeigen, dass Apple die Annäherung von iPadOS an macOS fortsetzt:

Rückgängig und Wiederholen auf dem Home-Bildschirm

Fensterwechsel wird beschleunigt

Mehrere aktive Fenster besser sichtbar

Neue Menüleiste auf dem iPad

Verbesserte Unterstützung externer Displays

Schnellere Fensteranordnung

Gesundheit und Fitness werden ausgebaut

Für Health und Fitness nennt Apple unter anderem:

Menopause-Tracking und Informationen

Erweiterte Fitness-Auswertungen

Genauere Schrittzählung

Verbesserte Laufband-Erkennung

Neue Trainingsarten

Detailliertere Gesundheitsdaten

Bedienungshilfen im Fokus

Apple ergänzt zahlreiche Accessibility-Funktionen:

Einfacheres Bearbeiten von PDFs per VoiceOver

Verbesserte Sprachtranskriptionen

Unterstützung weiterer Sprachen

Bessere Unterstützung von Hörgeräten

Verbesserte Assistive-Access-Funktionen

Weitere auffällige Neuerungen

iPhone-Mirroring unterstützt DRM-Videos

CarPlay erhält bessere Navigation und Audiosteuerung

Wallet zeigt Kontostände auf der Apple Watch

AirPods bekommen einen eigenen Equalizer

HomeKit-Kameras erhalten mehr Speicheroptionen

Journal bekommt höhere Anhangsgrenzen

Nachrichten unterstützen kontinuierliches Senden von Fotos und Videos

Unterm Strich zeigt die Folie, dass Apple neben den großen WWDC-Themen hunderte kleinere Baustellen angegangen ist. Viele der Änderungen werden erst im Alltag auffallen, dürften die neuen Betriebssysteme aber spürbar runder wirken lassen.