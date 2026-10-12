Vorbereitung auf den Verkaufsstart
iPhone Duo: Vorkonfiguration im Apple Store jetzt möglich
Apple hat die angekündigte Vorkonfiguration des iPhone Duo freigeschaltet. Seit wenigen Minuten können Interessenten ihr Wunschgerät im Apple Store zusammenstellen und die Bestellung für den kommenden Freitag vorbereiten. Bislang verwies die Produktseite lediglich auf den heutigen 12. Oktober. Jetzt lassen sich die gewünschten Ausstattungsmerkmale auswählen und für den eigentlichen Vorverkauf hinterlegen.
Damit hält Apple den bereits Ende September angekündigten Zeitplan ein. Die Vorbestellungen beginnen am Freitag, dem 16. Oktober, um 14 Uhr deutscher Zeit. Eine Woche später, am 23. Oktober, soll das erste faltbare iPhone bei den Kunden eintreffen und in den Handel kommen. Der Einstiegspreis liegt bei 2.299 Euro.
Wunschgerät auswählen, Bestellung vorbereiten
Über Apples Webseite und die Apple Store App können Käufer schon heute festlegen, welche Farbe und Speicherausstattung ihr iPhone Duo haben soll. Auch die weiteren Schritte des Bestellvorgangs lassen sich vorab erledigen. Dazu gehören die Auswahl von Zubehör und AppleCare+, Angaben zum Mobilfunkanbieter sowie eine mögliche Inzahlungnahme des bisherigen Geräts.
Zahlungsart, Rechnungsadresse und Lieferanschrift können ebenfalls hinterlegt werden. Wenn Apple am Freitag den Verkauf freigibt, müssen vorbereitete Kunden ihre Bestellung nur noch abschließen. Eine verbindliche Reservierung ist damit allerdings nicht verbunden.
Dennoch könnte sich die Vorbereitung gerade beim iPhone Duo lohnen könnte. Berichte über Produktionsprobleme und begrenzte Stückzahlen lassen vermuten, dass einzelne Varianten bereits kurz nach dem Vorverkaufsstart längere Lieferzeiten erhalten könnten. Wie viele Geräte Apple tatsächlich bereitstellt, ist weiterhin unbekannt.
Apple bereitet den nächsten Produktstart vor
Parallel zur Freischaltung der Vorkonfiguration laufen die Vorbereitungen in den Ladengeschäften. Wie heute bereits berichtet, plant Apple insbesondere in größeren US-Filialen umfangreiche Präsentationsflächen. Kunden sollen das faltbare Gerät dort auch geöffnet ausprobieren und mit herkömmlichen iPhones vergleichen können.
Der Freitag könnte zudem weitere Vorbestellungen bringen. Für morgen hat Apple eine Produktvorstellung unter dem Motto „Welcome Home“ angekündigt. Erwartet werden neue Smart-Home-Geräte, darunter ein Home Hub, ein überarbeiteter HomePod mini und ein neues Apple TV. Denkbar ist, dass Apple deren Vorverkauf ebenfalls am Freitag eröffnet und die neuen Produkte gemeinsam mit dem iPhone Duo ab dem 23. Oktober ausliefert.
Entwickler: Apple
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Oha, in der Schweiz ist das nicht möglich. Ich sehe es positiv: Bei uns hat’s genug zir Verfügung….
Das konnte ich doch alles schon seit Wochen machen ?!
Man konnte jetzt auch alle zahlungsdaten hinterlegen, zb gutscheinkarten etc
Nein, konntest du nicht. Du konntest dir deine Konfiguration lediglich auf deinen Merkzettel setzen.
Mit der „Vorbereitung“ kannst du noch ein paar weitere Schritte hinzufügen, wie zum Beispiel die Zahlungsmethode, so dass du am 16.10. praktisch nur noch ein Fingertap und Doppeltap für Apple Pay vom Kauf entfernt bist.
Beim Merkzettel musst du beim Kauf noch ein paar Schritte bis zur Zahlung durchführen (oder wiederholen, wie zum Beispiel die Auswahl, ob du ein Tauschgerät hast oder Apple Care haben möchtest).
Überspitzt gesagt, wären dies zusätzliche Sekunden, die über die Lieferzeit entscheiden könnten. ;)
Der Prozess ist ganz anders, man kann schon Zahlungsart usw auswählen
Nö, Vorbestellung vorbereiten geht erst seit heute.
Aber nicht für den Warenkorb vorbereiten, der Button war bisher grau.
Bisher konnte man die möglichen Optionen betrachten, jetzt ist es möglich die Bestellung bis zum letzten Klick vorzubereiten, d.h. auch den Zahlungsweg auswählen, die Zahlung mit der Kreditkarte vorab zu autorisieren, etc.
Nein, in der aktuellen Form konnte man das nicht.
Ich verstehe den Unterschied auch nicht. Habe das Duo schon lange in meiner Merkliste. Und ich komme noch immer nicht weiter. Weiss also wirklich nicht, was ihr meint bzw. was jetzt neu zusätzlich möglich sein soll.
In den Warenkorb kann ich es noch immer nicht legen.
Ich lasse mal die anderen Beta Tester machen.
Daxhte den Beta Tests mit kaputten Folds hat Samsung schon gemacht.
Danke das du uns erfolgreich das Jugendwort des Jahres vorführst.
Ich teste gern neue Sachen.
Muss ja auch jemand machen.
Ich warte auch auf das duo2, mal sehen was sich in einem Jahr dann so herausgestellt hat
Würde eher aufs Duo 3 warten, das ist dann bestimmt nochmal ausgereifter
Ne, wenn dann das Duo 4.
Ich würde da lieber auf das Duo5 warten.
Das Duo 6 ist bestimmt 6 mal so gut! Und hat richtiges Schwarz.
Was gibts da denn zu konfigurieren? Das ichs bis a0 auffalten kann? Sonst gibt es doch nur speicher und farben.
Eintausch eines alten iPhones. Finanzierung. Zahlungsdaten.
Warum wird beim Zubehör keine der beiden Hüllen vorgeschlagen…
Das hab ich mich auch gefragt
Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Kommentare, wer was in welcher Farbe vorkonfiguriert hat :D
:D
Na, dann bereite ich dir doch gerne den Gefallen. :D
Blau mit 256 GB
Viel Spaß damit :) Ich wechsle nach 4 Jahren vom Samsung Fold zum Duo. Mit gemischten Gefühlen :D Aber mal gucken
Aber wenn das doch so aufgeklappt ist und man Netflix schaut und das auf dem Tisch steht, dann hat man doch faktisch nur die Bildschirmgröße eines 18 pro Max, da kann ich doch gleich darauf schauen. Verstehe irgendwie nicht
Ich will das Duo im Apple Store abholen, ich konnte aber keine Option zur Lieferung bzw Pick Up auswählen. Weiss jemand von ähnlichen Vorbestellungen, ob man das dann im finalen Schritt am Freitag auswählen kann?
Ja, das wirst du im Finalen Schritt auswählen können.
Über den Mac habe ich die Vorkonfiguration abgeschlossen – interessanterweise wird das am iPhone in der Apple Store App gar nicht angezeigt. Jetzt lass ich mich mal überraschen, ob ich am Freitag zu denen gehören, die nach der Bestellung direkt die Bestätigung für die Lieferung am 23.10. bekommen.
Wir sind schon alle total verrückt.
komisch, funktioniert hier in österreich aktuell (noch?) nicht: kann mir zwar farbe und speichergröße aussuchen und als gesicherten artikel ablegen, muss dann aber immer wieder trade in und apple care plus neu konfigurieren…
Du bist im Merkzettel, nicht im Warenkorb. Vermutlich noch nicht freigeschaltet bei Euch in Austria.
In Österreich war es (leider) auch nicht angekündigt. Wir werden also wie die Schweizer also normal vorbestellen müssen
Ich nehme Weiß, was nehmt ihr?
Das dunkelblau sah in all den Videos immer so verschmiert aus und allgemein erinnert es optisch mehr an Plastik. Bei Silber merkt man eher dass es Metall ist.