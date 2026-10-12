iPhone Duo: Vorkonfiguration im Apple Store jetzt möglich

Apple hat die angekündigte Vorkonfiguration des iPhone Duo freigeschaltet. Seit wenigen Minuten können Interessenten ihr Wunschgerät im Apple Store zusammenstellen und die Bestellung für den kommenden Freitag vorbereiten. Bislang verwies die Produktseite lediglich auf den heutigen 12. Oktober. Jetzt lassen sich die gewünschten Ausstattungsmerkmale auswählen und für den eigentlichen Vorverkauf hinterlegen.

Damit hält Apple den bereits Ende September angekündigten Zeitplan ein. Die Vorbestellungen beginnen am Freitag, dem 16. Oktober, um 14 Uhr deutscher Zeit. Eine Woche später, am 23. Oktober, soll das erste faltbare iPhone bei den Kunden eintreffen und in den Handel kommen. Der Einstiegspreis liegt bei 2.299 Euro.

Wunschgerät auswählen, Bestellung vorbereiten

Über Apples Webseite und die Apple Store App können Käufer schon heute festlegen, welche Farbe und Speicherausstattung ihr iPhone Duo haben soll. Auch die weiteren Schritte des Bestellvorgangs lassen sich vorab erledigen. Dazu gehören die Auswahl von Zubehör und AppleCare+, Angaben zum Mobilfunkanbieter sowie eine mögliche Inzahlungnahme des bisherigen Geräts.

Zahlungsart, Rechnungsadresse und Lieferanschrift können ebenfalls hinterlegt werden. Wenn Apple am Freitag den Verkauf freigibt, müssen vorbereitete Kunden ihre Bestellung nur noch abschließen. Eine verbindliche Reservierung ist damit allerdings nicht verbunden.

Dennoch könnte sich die Vorbereitung gerade beim iPhone Duo lohnen könnte. Berichte über Produktionsprobleme und begrenzte Stückzahlen lassen vermuten, dass einzelne Varianten bereits kurz nach dem Vorverkaufsstart längere Lieferzeiten erhalten könnten. Wie viele Geräte Apple tatsächlich bereitstellt, ist weiterhin unbekannt.

Apple bereitet den nächsten Produktstart vor

Parallel zur Freischaltung der Vorkonfiguration laufen die Vorbereitungen in den Ladengeschäften. Wie heute bereits berichtet, plant Apple insbesondere in größeren US-Filialen umfangreiche Präsentationsflächen. Kunden sollen das faltbare Gerät dort auch geöffnet ausprobieren und mit herkömmlichen iPhones vergleichen können.

Der Freitag könnte zudem weitere Vorbestellungen bringen. Für morgen hat Apple eine Produktvorstellung unter dem Motto „Welcome Home“ angekündigt. Erwartet werden neue Smart-Home-Geräte, darunter ein Home Hub, ein überarbeiteter HomePod mini und ein neues Apple TV. Denkbar ist, dass Apple deren Vorverkauf ebenfalls am Freitag eröffnet und die neuen Produkte gemeinsam mit dem iPhone Duo ab dem 23. Oktober ausliefert.