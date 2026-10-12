RAPT: Wir haben ein tolles Spiel für euch gebaut

Wir haben ein Spiel für euch gebaut. Es heißt RAPT, läuft auf iPhone, iPad und Mac und verbindet das klassische Spielprinzip von Bejeweled mit einer dezenten Cyberpunk-Athmosphäre. Wer drei gleichfarbige Steine kombiniert, sammelt Punkte. Gleichzeitig rennt über dem Spielfeld eine Figur über die Dächer einer nächtlichen Plattenbausiedlung. Und die hat es eilig.

Die Idee hat eine längere Vorgeschichte. Bereits 2019 haben wir uns über den Zustand klassischer Match-3-Spiele im App Store geärgert. Werbung, Wartezeiten und überteuerte Zusatzkäufe hatten damals die Suche nach einem schlichten Bejeweled-Ersatz verdorben. Sieben Jahre später dürfen wir euch unserer Variante in die Hände drücken.

Drei Spielmodi und kleine Arcade-Ausflüge

RAPT bietet drei Spielvarianten. Im Dächerlauf bewegt sich die Stadt kontinuierlich nach links. Erfolgreiche Kombinationen füllen eine Sprungleiste, mit der sich die Spielfigur von Haus zu Haus rettet. Wer zu langsam kombiniert, fällt herunter.

Für jeden Sprung gibt es ein Power-up. Neben Bomben und Farbtilgern warten kleine Arcade-Spiele, die an Space Invaders, Arkanoid oder Missile Command erinnern (sollen). Die kurzen Einlagen dauern allerdings nur wenige Sekunden. Getroffene Ziele werden anschließend auf dem eigentlichen Spielfeld abgeräumt.

Wer lieber ohne Zeitdruck kombiniert, wählt den Endlosmodus. Hier endet die Partie erst, wenn keine Züge mehr möglich sind. Mit Version 1.4 kommt zudem ein Tageslauf hinzu, bei dem alle Spieler dieselbe Ausgangssituation erhalten. Game-Center-Bestenlisten und sieben Erfolge ergänzen die drei Spielvarianten.

Plattenbauten, Pixelgrafik und 55 Funker

Optisch orientiert sich RAPT an einer Mischung aus ostdeutschem Retro-Futurismus und japanischem Cyberpunk. Zwischen Betonfassaden und Neonlichtern tauchen Raumschiffe, Roboter und schräge Gestalten auf. Insgesamt 55 unterschiedliche Funker überreichen die Power-ups und lassen sich nach und nach in einem Sammelalbum freischalten.

Technisch basiert RAPT auf Swift, SpriteKit und SwiftUI. Das eigentliche Spiel wird auf einem Raster von 200 × 373 Pixeln dargestellt. Darüber liegen hochauflösende Licht- und Partikeleffekte. Die Musik stammt von Luis Zuno und begleitet das Geschehen mit Synthwave-Klängen.

Auf Werbung, Abonnements und In-App-Käufe verzichten wir vollständig. Zusätzliche Leben lassen sich ebenso wenig erwerben wie bessere Power-ups. Wir hoffen der Download gefällt euch.