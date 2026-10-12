Bejeweled trifft auf Cyberpunk
RAPT: Wir haben ein tolles Spiel für euch gebaut
Wir haben ein Spiel für euch gebaut. Es heißt RAPT, läuft auf iPhone, iPad und Mac und verbindet das klassische Spielprinzip von Bejeweled mit einer dezenten Cyberpunk-Athmosphäre. Wer drei gleichfarbige Steine kombiniert, sammelt Punkte. Gleichzeitig rennt über dem Spielfeld eine Figur über die Dächer einer nächtlichen Plattenbausiedlung. Und die hat es eilig.
Die Idee hat eine längere Vorgeschichte. Bereits 2019 haben wir uns über den Zustand klassischer Match-3-Spiele im App Store geärgert. Werbung, Wartezeiten und überteuerte Zusatzkäufe hatten damals die Suche nach einem schlichten Bejeweled-Ersatz verdorben. Sieben Jahre später dürfen wir euch unserer Variante in die Hände drücken.
Drei Spielmodi und kleine Arcade-Ausflüge
RAPT bietet drei Spielvarianten. Im Dächerlauf bewegt sich die Stadt kontinuierlich nach links. Erfolgreiche Kombinationen füllen eine Sprungleiste, mit der sich die Spielfigur von Haus zu Haus rettet. Wer zu langsam kombiniert, fällt herunter.
Für jeden Sprung gibt es ein Power-up. Neben Bomben und Farbtilgern warten kleine Arcade-Spiele, die an Space Invaders, Arkanoid oder Missile Command erinnern (sollen). Die kurzen Einlagen dauern allerdings nur wenige Sekunden. Getroffene Ziele werden anschließend auf dem eigentlichen Spielfeld abgeräumt.
Wer lieber ohne Zeitdruck kombiniert, wählt den Endlosmodus. Hier endet die Partie erst, wenn keine Züge mehr möglich sind. Mit Version 1.4 kommt zudem ein Tageslauf hinzu, bei dem alle Spieler dieselbe Ausgangssituation erhalten. Game-Center-Bestenlisten und sieben Erfolge ergänzen die drei Spielvarianten.
Plattenbauten, Pixelgrafik und 55 Funker
Optisch orientiert sich RAPT an einer Mischung aus ostdeutschem Retro-Futurismus und japanischem Cyberpunk. Zwischen Betonfassaden und Neonlichtern tauchen Raumschiffe, Roboter und schräge Gestalten auf. Insgesamt 55 unterschiedliche Funker überreichen die Power-ups und lassen sich nach und nach in einem Sammelalbum freischalten.
Technisch basiert RAPT auf Swift, SpriteKit und SwiftUI. Das eigentliche Spiel wird auf einem Raster von 200 × 373 Pixeln dargestellt. Darüber liegen hochauflösende Licht- und Partikeleffekte. Die Musik stammt von Luis Zuno und begleitet das Geschehen mit Synthwave-Klängen.
Auf Werbung, Abonnements und In-App-Käufe verzichten wir vollständig. Zusätzliche Leben lassen sich ebenso wenig erwerben wie bessere Power-ups. Wir hoffen der Download gefällt euch.
Entwickler: aketo GmbH
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Respekt & ein dickes DANKE
Mega!!!!
Oha not bad. Danke
Geilo
Ja ist denn heut schon Weinachten?
Monsta.., und for free !!
Geilo! Danke euch!
Sehr gut. Danke.
Oh mein Gott! Ihr glaubt nicht, wie lange ich sowas gesucht habe. Einfach spielen, keine Werbung, kein unnötiger Schnickschnack. Ihr habt mich so happy gemacht!! Danke
Danke!
Haha tolle Idee!
G*** Danke!
Geile Optik
Sehr cool!
Ich wünsche mir größere Steine.
Etwas präziser bitte.
Danke, cool dass ihr keine Daten erfasst.
p.s. wenn das schon klassisch ist, merke ich mal wieder, wie alt ich bin ;)
Super! Direkt ne Stunde dran hängen geblieben :D
Mega!
Danke
Mega, gleich geladen.
Vielen lieben Dank! Macht Spaß und sieht toll aus.
Danke
Großartig, danke :)
Coole Sache ! Thanx !!
No Mans Sky wurde fürs iPhone und iPad angekündigt. Aber spielt ihr gerne weiterhin diese Candy Crush Games. :)
Die NMS-Ankündigung Haben wir zwei Einträge zuvor [0] berücksichtigt, allerdings ist es erst zum Monatsende soweit, da kannst du dir mit RAPT noch ein wenig die Zeit vertreiben…
[0] https://www.iphone-ticker.de/app-store-apple-startet-indie-spiele-woche-mit-sieben-titeln-287960/
Glückwunsch!!! Das ist für mich auch der schönste Nebeneffekt an dem ganzen KI Hype: mein Gehirn läuft auf 150 % und ich bilde mich ständig weiter und weiter. (Weiter)Bildung macht das Leben lebenswerter. Weiter so!
Ganz geil eigentlich!
Sehr nice! Danke
Sehr nice :)
Mega! Danke. Und nur 23MB!
Vielen Dank! Ihr seid die Besten!!
Ihr seid super! Auch aus diesem Grund unterstütze ich euch jedes Jahr gerne wieder.
+99999
Super und tolle Idee. :)
Hattet ihr inzwischen schon Gelegenheit, mein Spiel MAZEdrift zu testen?
Inzwischen bin ich bei Version 1.2.0 angekommen, und das nächste Update steht auch schon in den Startlöchern.
Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung von euch freuen!