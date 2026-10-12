App Store: Apple startet Indie-Spiele-Woche mit sieben Titeln

Apple widmet unabhängigen Spieleentwicklern in dieser Woche eine eigene Aktion im App Store. Im Rahmen der Indie-Spiele-Woche stellt das Unternehmen sieben Spiele vor, die neu für iPhone und iPad erscheinen. Darunter finden sich bekannte Titel wie Sifu und No Man’s Sky, die bislang auf anderen Plattformen zu Hause waren. Täglich wechselnde Empfehlungen und redaktionelle Sammlungen sollen die Neuerscheinungen begleiten.

Die Aktion beschränkt sich damit nicht auf die Vorstellung kleinerer, bislang unbekannter Produktionen. Apple nutzt die Woche auch, um aufwendigere Spiele mit eigenständigen Konzepten auf seine Mobilgeräte zu bringen. Dabei spielt die Anpassung an die Bedienung von iPhone und iPad eine wichtige Rolle.

Sifu bringt Kung-Fu-Kämpfe auf den Touchscreen

Mit Sifu erscheint ein Kampfspiel, das schnelle Reaktionen und präzise Bewegungsabläufe verlangt. Spieler übernehmen die Rolle eines jungen Kung-Fu-Schülers, der sich auf einen Rachefeldzug begibt. Angriffe müssen abgewehrt, Kombinationen ausgeführt und Gegenstände aus der Umgebung eingesetzt werden.

Für die Mobilversion haben die Entwickler die Steuerung und Kameraführung angepasst. Alternativ lässt sich Sifu vollständig mit einem Controller spielen.

Einen anderen Ansatz verfolgt Vampire Crawlers. Der Ableger von Vampire Survivors verbindet die bekannte düstere Spielwelt mit einem taktischen Kartensystem. Statt gegnerischen Angriffen auszuweichen, stellen Spieler Kartenkombinationen zusammen und kämpfen sich damit durch wechselnde Dungeons. Relikte und zufällige Karten bestimmen, welche Strategien funktionieren.

No Man’s Sky erscheint am 28. Oktober

Eine weitere größere Veröffentlichung folgt am 28. Oktober. Dann soll No Man’s Sky erstmals für iPhone und iPad erscheinen. Das Weltraumspiel von Hello Games lässt Spieler eine prozedural erzeugte Galaxie erkunden, Ressourcen sammeln, Handel treiben und Raumkämpfe austragen.

Die Mobilversion enthält laut Apple sämtliche bisherigen großen Erweiterungen. Dazu gehört auch das jüngste Cosmos-Update, mit dem sich eigene Raumstationen betreiben lassen. Die Spielwelt wird dabei vollständig in Echtzeit dargestellt.

Neben diesen drei Titeln nennt Apple vier weitere Neuerscheinungen. In Little Kitty, Big City erkundet eine Katze eine offene Stadt. 9 Kings kombiniert Königreichaufbau mit Kartenkämpfen, während Dome Keeper Bergbau und die Verteidigung gegen außerirdische Angreifer verbindet. Yes, Your Grace 2: Snowfall setzt dagegen auf Entscheidungen, die über die Zukunft eines Königreichs bestimmen.

Die Titel der Indie-Spiele-Woche

Die Neuerscheinungen begleitet Apple mit täglichen Vorstellungen im App Store. Ergänzend verweist das Unternehmen auf kuratierte Spielelisten für iPhone, iPad und Mac. Bereits bei den Apple Design Awards 2026 spielten unabhängig entwickelte Titel eine wichtige Rolle. Damals wurden unter anderem die Spiele Is This Seat Taken? und Pine Hearts ausgezeichnet.