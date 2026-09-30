Apple weitet Vorbestellungen aus
iPhone Duo lässt sich ab 12. Oktober vorkonfigurieren
Mit dem iPhone Duo steht im Oktober der wichtigste Produktstart für Apple seit Jahren bevor. Apple hätte sein erstes Klapptelefon vermutlich gerne bereits im September nicht nur vorgestellt, sondern auch in den Handel gebracht. Doch schon im Vorfeld des diesjährigen iPhone-Events hatte sich abgezeichnet, dass es mit diesem Termin eng werden könnte. Zudem soll das iPhone Duo zum Verkaufsstart nur in vergleichsweise geringen Stückzahlen verfügbar sein.
Konfiguration ab 12. Oktober
Kunden, die das Gerät möglichst ohne Wartezeit erhalten wollen, bietet Apple die Möglichkeit, sich auf den Bestellstart „vorzubereiten“. Ab Montag, dem 12. Oktober, lässt sich das gewünschte iPhone Duo vorab konfigurieren. Im Onlineshop von Apple lassen sich dann Details wie Gehäusefarbe oder Speichergröße festlegen und die Konfiguration als Favorit sichern, sodass die Bestellung beim offiziellen Bestellstart nur noch abgeschlossen werden muss.
Tatsächlich bestellen lässt sich das iPhone Duo am Freitag, dem 16. Oktober, ab 14 Uhr. Als Termin für die ersten Auslieferungen und den offiziellen Verkaufsstart nennt Apple den 23. Oktober.
Lieferzeiten dürften schnell steigen
Interessant wird sein, welche Lieferzeiten nach dem Start der Vorbestellungen auf der Apple-Webseite angezeigt werden. Auf die tatsächliche Nachfrage lassen diese Angaben allerdings nur bedingt schließen. Apple wird keine Angaben zur Menge der zum Verkaufsstart tatsächlich verfügbaren Geräte machen.
Das iPhone Duo dürfte zwar für viele Interessenten attraktiv, mit Preisen ab 2.299 Euro aber auch schlichtweg zu teuer sein. Darüber hinaus kann es nicht schaden, zunächst abzuwarten, wie sich das für Apple neue Konzept in der Praxis schlägt. Insbesondere die stark beanspruchte Klappmechanik und der Bildschirmfalz müssen noch zeigen, wie sie sich im Praxiseinsatz bewähren. Konkurrierende Anbieter hatten hier teils mit massiven Problemen zu kämpfen. Apple dürfte bei der Entwicklung des iPhone Duo allerdings von der Vorarbeit von Anbietern wie Google und Samsung profitiert haben.
Man kann schon seit der Keynote konfigurieren und als Favorit ablegen, zumindest ging das bei mir
Richtig. Bei mir auch.
Apple macht das etwas kryptisch: „Schau am 12.10. wieder vorbei und bereite dich auf die Vorbestellung vor.“ Womöglich kann man die Konfiguration dann auch schon in den Einkaufswagen legen und muss tatsächlich nur noch „Kaufen“ drücken.
Man kann ab dem 12.10: quasi schon den gesamten Bestellprozess vorbereiten, inklusive des tatsächlichen Zahlungsmittels, Lieferadresse usw. – Am Tag der Vorbestellung wird dann alles auf der Starseite der Apple Store App angezeigt und man muss nur noch einmal FaceID machen, fertig ist der Kauf. Das geht wesentlich schneller als das reine Speichern als Favorit. War beim 18 Pro bereits genauso.
Ja das ist auch was anderes
Habe ich auch direkt nach der Keynote gemacht und gespeichert.
Habe es auch bereits seit der Keynote als Favorit hinterlegt, wie jedes Jahr. Sehr seltsame Mitteilung von Apple
Erstmal ein Jahr lang die Kinderkrankheiten abwarten und dann beim duo2 zuschlagen. Aber kommt auch drauf an wie sich das Jubiläums phone schlagen wird.
Sehe ich genauso
Wie kommt ihr immer auf die Kinderkrankheiten ?
Software mäßig dürften eh paar Updates kommen
Schon mal ein „neues“ Apple Produkt gekauft ?
Erfahrung und ein Alter über 10 Jahre.
Lass mich kurz überlegen:
Das erste Iphone hatte nach nem halben Jahr einen Nachfolger, der halbwegs brauchbar war.
Oh, Du möchtest etwas aktuelleres? Die Apple Watch Ultra 1 hüpft gerade aus der Updatebarkeit.
Also – meine Meinung – wer sich ein erstes Gerät einer neuen Baureihe kauft, hat andere Gründe, als das Gerät dauerhaft benutzen zu wollen.
@Oskar
Das zweite iPhone kam 13 Monate nach dem ersten auf den Markt. Also ein ähnlicher Abstand wie heute noch.
Die Apple Watch Ultra (1) ist kein 1. Gen Produkt. Es ist nur eine leicht abgewandelte Apple Watch. Der beendete Major-Update Support hat auch absolut gar nichts mit 1. Gen zu tun. Die Series 8 aus dem gleichen Jahr ist ja genau so betroffen.
Allgemein ja. Bei uns waren es nur knapp über ein halbes Jahr, weil das iPhone ja ursprünglich nur in den USA zu haben war.
Verstehe ich auch nicht. Das erste iPhone war sehr gut nutzbar. Hast du das überhaupt genutzt? Einziges Manko war das fehlende 3G. Der AppStore kam dann nach einem Jahr genauso – der wird dir bei dem iPhone Duo sicherlich nicht fehlen.
Die Watch Ultra 1 habe ich jetzt seit 4 Jahren im Einsatz, ich wüsste nicht, welche Kinderkrankheiten ich da erfahren muss. Die fehlenden Updates liegen am damals schon 2 Jahre alten SoC. Auch das wird beim Duo nicht passieren. Trotz fehlender Updates funktioniert meine Ultra übrigens noch einwandfrei und ist am 14.9. nicht auseinander gefallen.
Die einzige „Krankheit“ ist meinem Empfinden nach der Preis. Der Aufpreis ist mir die „Spielerei“ nicht wert, auch wenn es durchaus in den Fingern kribbelt.
Falsch
Vorkonfig von der Vorbestellung :)
So viel Optionen hat man ja nicht
Das unnötigste iPhone in der Geschichte xD
Und das ist nur deine persönliche Meinung
Völlig richtig! Freue much jetzt schon auf das gejammer von zerkratzen Display, vom auflegen, oder beim großen, genauso wie defekte Scharniere znd miesen Kameras etc. Eben wie exakt auch bei allen anderen hersteller
@Venom
Das mit den scharnieren und Kratzern ist doch auch bei den Mitbewerben schon lange kein Thema mehr. U.a. ein Grund weshalb Apple jetzt erst einsteigt.
Na ja. Der Kommentar ist auch unnötig. Aber immerhin kennen wir jetzt Deine Meinung.
Ich bin ja weiterhin der Meinung, dass der primäre Grund für die Verschiebung in den Oktober das Thema App Anpassung war und weniger Verfügbarkeit. Analog Iphone X damals. Kann mich aber auch täuschen.
Gekauft, für mich und meine Frau!
Und die Putzfrau, der Gärtner und das Au-pair-Mädchen bekommt keins?
Au pair bekommt das alte, irgendwo muss ja immer gespart werden ;)
Das Au pair bekommt andere „Geschenke“
Ok Stromberg
Der Butler meines Schuhputzers bekommt mein 18 Pro Max und der Gärtner ein Duo. Ich nutze weiter meine Nokia 6210 wegen der Akkulaufzeit.
Regel Nummer eins kaufe nie das erste neue Produkt von Apple
Das erste iPhone war ja so schlecht. Das iPad erst, Katastrophe. Der HomePod Horror. Apple TV Weltuntergang. Die Watch der ultra Flop. Die AirPods waren der Hohn. AirTags purer Müll. Woher soll diese Regel kommen? Das ist ein Ammenmärchen, das hier immer wieder erzählt wird.
Love it ;-)
Das iPhone gibt es seit fast 20 Jahren
DEINE Regel Nr. 1. Bei mir ist diese Regel weder Nr. 1 noch Nr. 23, sondern nicht existent. Und ich habe noch nie gedacht „Mensch, hätte ich mich doch nur auch an diese Regel gehalten“.
Ja kann man eigentlich immer egal was konfiguriert abspeichern fertig was ist da jetzt neu?
Welches Modell/Farbe bestellt ihr?
Weiß
Weiß 512 gb
Was für ein Quatsch !
Vor der Präsentation hat mich das Gerät absolut nicht interessiert. Aber Apple hat dies durch die clever wirkenden Anpassungen von iOS wirklich extrem interessant gemacht.
Allerdings werde ich maximal zur nächsten Generation zugreifen. Nicht wegen irgendwelchen Kinderkrankheiten (so ein Quatsch). Sondern weil es bestimmt ein gutes Jahr dauert, bis ein Großteil der Apps auf das Duo angepasst worden sind.
Und erst dann macht das Gerät vermutlich so richtig Spaß. Aber man verliert vermutlich gut ein Jahr, bis es soweit ist. Und dann kann man auch Gen 2 kaufen. Aber eventuell sind die App-Entwickler ja diesmal auch deutlich schneller als in der Vergangenheit.
Wenn ich schon allein daran denke, wie lange die Anpassungen damals vom 4S zum 5er Display gedauert haben.
Das mit den Anpassungen der Entwickler stimmt auch nur bedingt. Genau dafür hat Apple die HIG. Alle Steuerelement und ViewController kann Apple wunderbar selbst positionieren. Toolbar, Navigationbar, TableViewController etc. da gibt es für den Entwickler alles nichts zutun.
Alle anderen UI-Elemente sollten mit AutoLayout definiert sein. Genau deshalb hat Apple das vor über 15(?) Jahren eingeführt. Vor dem iPhone 5 hat Apple noch eine Display-Größe als diesen mega Vorteil hervorgehoben. Da das aber nicht zu halten war hat Apple eben AutoLayout vorgestellt.
Sicherlich gibt es in jeder App etwas, um das Erscheinungsbild noch besser zu optimieren, aber viel zutun dürften die wenigsten haben.
Ich denke mal es wird auf die App und deren Anzahl der Nutzer ankommen, wie schnell die Entwickler dahinter Anpassungen vornehmen.
Das Duo ist für sich schon interessant wegen der vielen Kommentare! Zu schön .