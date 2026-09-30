iPhone Duo lässt sich ab 12. Oktober vorkonfigurieren

Mit dem iPhone Duo steht im Oktober der wichtigste Produktstart für Apple seit Jahren bevor. Apple hätte sein erstes Klapptelefon vermutlich gerne bereits im September nicht nur vorgestellt, sondern auch in den Handel gebracht. Doch schon im Vorfeld des diesjährigen iPhone-Events hatte sich abgezeichnet, dass es mit diesem Termin eng werden könnte. Zudem soll das iPhone Duo zum Verkaufsstart nur in vergleichsweise geringen Stückzahlen verfügbar sein.

Konfiguration ab 12. Oktober

Kunden, die das Gerät möglichst ohne Wartezeit erhalten wollen, bietet Apple die Möglichkeit, sich auf den Bestellstart „vorzubereiten“. Ab Montag, dem 12. Oktober, lässt sich das gewünschte iPhone Duo vorab konfigurieren. Im Onlineshop von Apple lassen sich dann Details wie Gehäusefarbe oder Speichergröße festlegen und die Konfiguration als Favorit sichern, sodass die Bestellung beim offiziellen Bestellstart nur noch abgeschlossen werden muss.

Tatsächlich bestellen lässt sich das iPhone Duo am Freitag, dem 16. Oktober, ab 14 Uhr. Als Termin für die ersten Auslieferungen und den offiziellen Verkaufsstart nennt Apple den 23. Oktober.

Lieferzeiten dürften schnell steigen

Interessant wird sein, welche Lieferzeiten nach dem Start der Vorbestellungen auf der Apple-Webseite angezeigt werden. Auf die tatsächliche Nachfrage lassen diese Angaben allerdings nur bedingt schließen. Apple wird keine Angaben zur Menge der zum Verkaufsstart tatsächlich verfügbaren Geräte machen.

Das iPhone Duo dürfte zwar für viele Interessenten attraktiv, mit Preisen ab 2.299 Euro aber auch schlichtweg zu teuer sein. Darüber hinaus kann es nicht schaden, zunächst abzuwarten, wie sich das für Apple neue Konzept in der Praxis schlägt. Insbesondere die stark beanspruchte Klappmechanik und der Bildschirmfalz müssen noch zeigen, wie sie sich im Praxiseinsatz bewähren. Konkurrierende Anbieter hatten hier teils mit massiven Problemen zu kämpfen. Apple dürfte bei der Entwicklung des iPhone Duo allerdings von der Vorarbeit von Anbietern wie Google und Samsung profitiert haben.