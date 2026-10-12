iPhone Duo: Apple Stores bereiten großen Auftritt vor

Die Vorbestellungen für das iPhone Duo starten am Freitag. Eine Woche später soll Apples erstes Klapptelefon in den Verkauf gehen. Das neue Gerätekonzept dürfte für besonders großen Andrang in den Apple-Ladengeschäften sorgen. Apple bereitet sich darauf offenbar mit speziellen Vorführstationen und zahlreichen ausgestellten Geräten vor.

Vor allem in größeren Apple Stores sind offenbar umfangreiche Präsentationsflächen für das iPhone Duo geplant. Das Magazin Bloomberg nennt hierzu erste Details, die allerdings nur die US-Niederlassungen von Apple betreffen. Wie Apple das neue Modell in seinen deutschen Ladengeschäften präsentieren wird, bleibt abzuwarten.

Bis zu 150 Vorführgeräte

Allein im Apple Store an der Fifth Avenue in New York sollen mehr als 150 Vorführgeräte bereitstehen. Im Besucherzentrum der Apple-Zentrale in Cupertino seien knapp 100 Geräte vorgesehen. Weitere größere Filialen, darunter die Apple Stores an der Michigan Avenue in Chicago, im Einkaufszentrum The Grove in Los Angeles und an der Upper West Side in Manhattan, sollen jeweils zwischen 30 und 40 Geräte erhalten.

In kleineren Filialen dürfte die Gelegenheit zum Ausprobieren dagegen begrenzter sein. Dort sollen durchschnittlich rund 20 Vorführgeräte zur Verfügung stehen.

Apple plant spezielle Präsentationsflächen

Im New Yorker Apple Store an der Fifth Avenue soll das iPhone Duo zudem einen eigenen Ausstellungsbereich bekommen. Für die meisten anderen Apple Stores seien zusätzliche Präsentationstische vorgesehen, die ausschließlich dem neuen Modell vorbehalten bleiben.

Apple habe zudem spezielle Vorrichtungen entwickelt, um das Auf- und Zuklappen des Geräts demonstrieren. Ein neuer MagSafe-Ständer soll es darüber hinaus ermöglichen, das aufgeklappte iPhone Duo direkt neben zwei herkömmlichen iPhones zu präsentieren. Kunden können die unterschiedlichen Bauformen so unmittelbar vergleichen.

Auch der StandBy-Modus des iPhone Duo soll sich in den Geschäften ausprobieren lassen. Dafür seien Vorführgeräte vorgesehen, die nicht fest mit den Präsentationstischen verbunden sind. Sie sollen in den seitlichen Ausstellungsbereichen der Apple Stores bereitstehen.

Lieferzeiten bleiben ungewiss

Über die zum Verkaufsstart verfügbaren Stückzahlen des iPhone Duo wird derzeit viel spekuliert. Offizielle Angaben wird es auch in der kommenden Woche kaum geben. Spannend bleibt nur, ob sich das neue Telefon auch über einen längeren Zeitraum hinweg kurzfristig bestellen lässt oder die Lieferzeiten rasant nach oben schießen.