Bis zu 150 Vorführgeräte
iPhone Duo: Apple Stores bereiten großen Auftritt vor
Die Vorbestellungen für das iPhone Duo starten am Freitag. Eine Woche später soll Apples erstes Klapptelefon in den Verkauf gehen. Das neue Gerätekonzept dürfte für besonders großen Andrang in den Apple-Ladengeschäften sorgen. Apple bereitet sich darauf offenbar mit speziellen Vorführstationen und zahlreichen ausgestellten Geräten vor.
Vor allem in größeren Apple Stores sind offenbar umfangreiche Präsentationsflächen für das iPhone Duo geplant. Das Magazin Bloomberg nennt hierzu erste Details, die allerdings nur die US-Niederlassungen von Apple betreffen. Wie Apple das neue Modell in seinen deutschen Ladengeschäften präsentieren wird, bleibt abzuwarten.
Bis zu 150 Vorführgeräte
Allein im Apple Store an der Fifth Avenue in New York sollen mehr als 150 Vorführgeräte bereitstehen. Im Besucherzentrum der Apple-Zentrale in Cupertino seien knapp 100 Geräte vorgesehen. Weitere größere Filialen, darunter die Apple Stores an der Michigan Avenue in Chicago, im Einkaufszentrum The Grove in Los Angeles und an der Upper West Side in Manhattan, sollen jeweils zwischen 30 und 40 Geräte erhalten.
In kleineren Filialen dürfte die Gelegenheit zum Ausprobieren dagegen begrenzter sein. Dort sollen durchschnittlich rund 20 Vorführgeräte zur Verfügung stehen.
Apple plant spezielle Präsentationsflächen
Im New Yorker Apple Store an der Fifth Avenue soll das iPhone Duo zudem einen eigenen Ausstellungsbereich bekommen. Für die meisten anderen Apple Stores seien zusätzliche Präsentationstische vorgesehen, die ausschließlich dem neuen Modell vorbehalten bleiben.
Apple habe zudem spezielle Vorrichtungen entwickelt, um das Auf- und Zuklappen des Geräts demonstrieren. Ein neuer MagSafe-Ständer soll es darüber hinaus ermöglichen, das aufgeklappte iPhone Duo direkt neben zwei herkömmlichen iPhones zu präsentieren. Kunden können die unterschiedlichen Bauformen so unmittelbar vergleichen.
Auch der StandBy-Modus des iPhone Duo soll sich in den Geschäften ausprobieren lassen. Dafür seien Vorführgeräte vorgesehen, die nicht fest mit den Präsentationstischen verbunden sind. Sie sollen in den seitlichen Ausstellungsbereichen der Apple Stores bereitstehen.
Lieferzeiten bleiben ungewiss
Über die zum Verkaufsstart verfügbaren Stückzahlen des iPhone Duo wird derzeit viel spekuliert. Offizielle Angaben wird es auch in der kommenden Woche kaum geben. Spannend bleibt nur, ob sich das neue Telefon auch über einen längeren Zeitraum hinweg kurzfristig bestellen lässt oder die Lieferzeiten rasant nach oben schießen.
Einerseits hab ich richtig Bock (weil endlich mal was neues seit dem iPhone X) andererseits glaube ich irgendwie nächstes Jahr kommt ein Knaller normales iPhone und kein weiter Abklatsch des iPhone X.
Ich hab son bisschen Nischenprodukt Vibes
Das trifft es ganz gut! Könnte mir vorstellen dass es so Richtung Apple Vision geht…
Cooles Produkt, tolles Design und nette Features, aber so richtig verbreiten wird sich das nicht denke ich.
Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich ein Galaxy Flip oder ähnliches in der freien Wildbahn gesehen habe.
Geh mal nach Asien und du wirst die Flip Teile bei jeden zweiten sehen, ohne Mist.
Verlass dich nicht auf irgendwelche Gerüchte.
Weiß jemand was ab heute anderes im AppleStore vorbereitet werden kann, als eine entsprechende Zusammenstellung in meine Auswahl zu übernehmen?
Denn da steht ja extra komme am 12.10. wieder vorbei und bereite dich auf die Vorbestellung vor.
Ich sehe da bisher aber nichts anderes, auch der Hinweis steht noch da.
14 Uhr
Ich denke, dass die App sowieso wieder erst später erreichbar ist oder abstürzt. So muss man schauen, wo man besser bestellt.
Tatsächlich glaube ich, obwohl das Duo für mich in vielen Belangen ein Rückschritt ist, dass dieses Modell ziemlich schnell vergriffen ist. Also macht Apple mal wieder alles richtig, auch beim Preis.
Sehe ich auch so. Aber das EK e Jahr kann ich warten. Entweder Jubi-Phone oder Duo II
Der Preis ist ziemlich hoch, die meisten Apps sind noch nicht angepasst. Nur 2 Kameras.
Das duo hat drei kameras
Wenn man so zählt, sind es 4 ;)
Das ist den Leuten egal die kaufen es trotzdem, wirst sehen
Ich werde wohl bei der 2nd Gen zuschlagen, dann bitte mit Face ID und besserer Kamera. Wenn nicht, wird es halt das Jubiläums IPhone.
Ich habe am Anfang auch gesagt, dass ich mir das Duo nicht ohne Face ID kaufen werde und werde es mir jetzt trotzdem kaufen. Der Grund ist, dass sich das iPhone Duo auch durch die getragene und entsperrte Apple Watch entsperren lässt. Das funktioniert auf dem Mac ja schon nahtlos und die Apple Watch lässt sich ja jetzt schon vom iPhone entsperren. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass man Touch ID gar nicht benötigt.
Ich habe mir auch schon verdammt viele Dinge schön geredet, wenn ich etwas haben wollte.
Hätte ich tatsächlich sehr gerne, aber mit 512GB und Care dazu einfach extrem teuer und unter überflüssigen Luxus zu verbuchen! Ich sehe schon wieder sehr viele Menschen mit diesem Duo, welche sich das eigentlich hätten nicht leisten dürften und lieber so einen „Mist“ gekauft haben, statt mal Geld für schlechte Zeiten bei Seite liegen zu haben!