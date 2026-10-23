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Verkaufsstart sorgt für Andrang

iPhone Duo: Lange Schlangen, riesige Modelle und erste Schäden
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Der heutige Verkaufsstart des iPhone Duo sorgt für Bilder, die man vor Apple Stores schon länger nicht mehr gesehen hat. In New York warten Kunden bereits seit dem Vorabend auf ihre Geräte. Vor der Filiale an der 59. Straße reicht die Schlange zeitweise um einen halben Häuserblock. In Deutschland sind uns aus Berlin, Hannover und München ebenfalls Schlangen überschauberer Größe gemeldet. Auch aus Australien, wo der Verkauf aufgrund der Zeitverschiebung bereits angelaufen ist, treffen Aufnahmen wartender Kunden ein.

iphone duo dummys vor apples filialen

Riesige iPhone Duo Dummys vor Apples Filialen

Ob damit die großen Warteschlangen früherer iPhone-Generationen zurückkehren, bleibt abzuwarten. Nicht jeder, der vor einem Apple Store übernachtet, muss das Gerät schließlich selbst nutzen wollen. Gerade bei knapper Verfügbarkeit können auch bezahlte Platzhalter und Weiterverkäufer eine Rolle spielen. Wie sich die Wartenden zusammensetzen, lässt sich anhand der Aufnahmen und Schliderungen allerdings nicht beurteilen.

Überdimensionale iPhones vor den Apple Stores

Apple begleitet die Markteinführung mit auffälligen Installationen. Vor ausgewählten Filialen stehen riesige, beleuchtete Nachbildungen des faltbaren Smartphones. Zu sehen sind diese unter anderem an der Fifth Avenue in New York, in Covent Garden in London, am Apple BKC in Mumbai und am Apple Jing’an in Shanghai. Ein Video aus New York zeigt, wie die überlebensgroßen Modelle enthüllt werden.

Auch innerhalb der Geschäfte hat Apple Vorkehrungen getroffen. Wie erste Bilder aus Japan zeigen, werden die Vorführgeräte in japanischen Apple Stores auf eigens angefertigten, horizontalen MagSafe-Halterungen präsentiert. Diese halten das Duo aufgeklappt, damit Besucher den großen Innenbildschirm direkt ausprobieren können.

iPhone Duo Halterung im Apple Store

iPhone-Duo-Halterung im Apple Store

Der Andrang kommt nicht völlig überraschend. Schon kurz nach Beginn der Vorbestellungen verschoben sich die Liefertermine teilweise bis in den Januar. Apple hat dennoch begrenzte Bestände für spontane Käufer vorgesehen. Wer heute ohne Reservierung erscheint, hat also zumindest eine Chance.

Erste beschädigte Geräte machen die Runde

Parallel zu den Bildern vom Verkaufsstart kursieren bereits erste Aufnahmen beschädigter iPhone-Duo-Geräte, die offenbar nach Stürzen auf den Boden entstanden sind. Über die konkreten Umstände und die Widerstandsfähigkeit im Alltag sagen Einzelfälle wie der des Influencers Sam Kohl allerdings wenig aus.

Sam Kohl zeigt sein defektes iPhone Duo

Sam Kohl zeigt sein defektes iPhone Duo

Interessanter dürfte sein, wie sich das faltbare Display bei regelmäßiger Nutzung bewährt. Neben der Hardware wartet ohnehin eine zweite Bewährungsprobe. Apple hat zum Verkaufsstart zwar bereits zahlreiche angepasste Anwendungen vorgestellt, doch längst nicht alle Apps nutzen den zusätzlichen Platz sinnvoll. Die ersten Käufer werden damit auch zu Alltagstestern für Apples neues Bildschirmformat.
23. Okt. 2026 um 07:54 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    36 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Habe gedacht, dass auf dem Foto ein Handyhülle mit E.T. abgebildet ist :D

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  • In Düsseldorf gubtces für WalkIns gerate :)

    Ca. 40 Personen im Regen

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  • Habe am Mittwoch nen coolen Deal mit der Telekom abgeschlossen und kommt heute an. Entweder ist die Nachfrage doch nicht so hoch oder der Hype ist gekünstelt.

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  • „I dropped my iPhone“ – und bin noch 5x mit dem Auto drübergefahren. Was ein Trollo…

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  • Das Bild mit dem zerstörten iPhone macht mir aber nicht den Eindruck, dass es unter normalen Umständen runtergefallen ist. Das sieht meiner Meinung eher eher nach Fakefoto oder Mutwilligkeit aus.

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  • Die Bilder von Sam Kohl passen nicht zusammen. Insbesondere die Farben des Gehäuses von Vorderseite und Rückseite passen nicht zusammen. Das ist definitiv gefaked.

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  • Bei mir liefert Telekom GK-Service heute 3 x Duo. Mails sind um 6:30 reingekommen.

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  • Jedem seins, aber ich würde mich für nichts länger anstellen, das nicht überlebenswichtig ist. Und in den 50 Jahren meines Lebens kam das bisher null Mal vor. Aber schön für Apple, dass so viele auf ihre künstliche Verknappung reinfallen und sie damit nochmal kostenlose Presse erhalten.

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  • Das mit dem spontanen Besuch ist nicht ganz korrekt.
    Ich war gerade am Apple Store Rosenstrasse in München. Ohne Reservierung ist ein Kauf heute nicht möglich. Aussage des Mitarbeiters. Also – spart euch das.

    Oder hat jemand andere Erfahrungen gemacht?

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  • Puh, Hannover fand ich nervig heute morgen.
    Kurz nach 09:00 Uhr 2 Duo abgeholt – und um 09:20 verkauft ;).
    Nun wieder Zuhause – ohne Duo….aber gut gefülltem Geldbeutel. Rückwirkend hätte ich es noch sehr viel teurer verkaufen können, so oft wie ich dort angesprochen wurde – aber Vorab Deal ist eben Deal !
    Habe im Store mal mein Fold 8 mit dem Duo verglichen – bleibe sehr gerne beim Fold 8 ;). Wünsche aber allen Duo Besitzern viel Freude am Klapphandy !

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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