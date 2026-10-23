iPhone Duo: Lange Schlangen, riesige Modelle und erste Schäden

Der heutige Verkaufsstart des iPhone Duo sorgt für Bilder, die man vor Apple Stores schon länger nicht mehr gesehen hat. In New York warten Kunden bereits seit dem Vorabend auf ihre Geräte. Vor der Filiale an der 59. Straße reicht die Schlange zeitweise um einen halben Häuserblock. In Deutschland sind uns aus Berlin, Hannover und München ebenfalls Schlangen überschauberer Größe gemeldet. Auch aus Australien, wo der Verkauf aufgrund der Zeitverschiebung bereits angelaufen ist, treffen Aufnahmen wartender Kunden ein.

Ob damit die großen Warteschlangen früherer iPhone-Generationen zurückkehren, bleibt abzuwarten. Nicht jeder, der vor einem Apple Store übernachtet, muss das Gerät schließlich selbst nutzen wollen. Gerade bei knapper Verfügbarkeit können auch bezahlte Platzhalter und Weiterverkäufer eine Rolle spielen. Wie sich die Wartenden zusammensetzen, lässt sich anhand der Aufnahmen und Schliderungen allerdings nicht beurteilen.

Überdimensionale iPhones vor den Apple Stores

Apple begleitet die Markteinführung mit auffälligen Installationen. Vor ausgewählten Filialen stehen riesige, beleuchtete Nachbildungen des faltbaren Smartphones. Zu sehen sind diese unter anderem an der Fifth Avenue in New York, in Covent Garden in London, am Apple BKC in Mumbai und am Apple Jing’an in Shanghai. Ein Video aus New York zeigt, wie die überlebensgroßen Modelle enthüllt werden.

Auch innerhalb der Geschäfte hat Apple Vorkehrungen getroffen. Wie erste Bilder aus Japan zeigen, werden die Vorführgeräte in japanischen Apple Stores auf eigens angefertigten, horizontalen MagSafe-Halterungen präsentiert. Diese halten das Duo aufgeklappt, damit Besucher den großen Innenbildschirm direkt ausprobieren können.

iPhone-Duo-Halterung im Apple Store

Der Andrang kommt nicht völlig überraschend. Schon kurz nach Beginn der Vorbestellungen verschoben sich die Liefertermine teilweise bis in den Januar. Apple hat dennoch begrenzte Bestände für spontane Käufer vorgesehen. Wer heute ohne Reservierung erscheint, hat also zumindest eine Chance.

Erste beschädigte Geräte machen die Runde

Parallel zu den Bildern vom Verkaufsstart kursieren bereits erste Aufnahmen beschädigter iPhone-Duo-Geräte, die offenbar nach Stürzen auf den Boden entstanden sind. Über die konkreten Umstände und die Widerstandsfähigkeit im Alltag sagen Einzelfälle wie der des Influencers Sam Kohl allerdings wenig aus.

Sam Kohl zeigt sein defektes iPhone Duo

Interessanter dürfte sein, wie sich das faltbare Display bei regelmäßiger Nutzung bewährt. Neben der Hardware wartet ohnehin eine zweite Bewährungsprobe. Apple hat zum Verkaufsstart zwar bereits zahlreiche angepasste Anwendungen vorgestellt, doch längst nicht alle Apps nutzen den zusätzlichen Platz sinnvoll. Die ersten Käufer werden damit auch zu Alltagstestern für Apples neues Bildschirmformat.