iPhone Duo: Die sehenswertesten Videotests kommen aus China

Die ersten Testberichte zum iPhone Duo sind bereits veröffentlicht. Wer sich allerdings ausführlicher mit Apples erstem Falt-iPhone beschäftigen möchte, sollte inzwischen auch nach China schauen. Dort entstehen einige der aufwendigsten Videorezensionen, die technische Untersuchungen mit einer Bildsprache verbinden, von der sich etablierte YouTube-Größen durchaus etwas abschauen können.

iPhone Duo im Größenvergleich

Lange bestimmten vor allem amerikanische Technikmedien und Persönlichkeiten wie MKBHD die Wahrnehmung neuer Apple-Produkte. Apple versorgt den US-Markt traditionell bevorzugt mit frühen Testgeräten. Inzwischen erhalten auch Internationale Videomacher entsprechende Möglichkeiten, vor allem die in China ansässigen nutzen diese für Produktionen, die weit über die üblichen Erfahrungsberichte hinausgehen.

HTX Studio vermisst die Displayfalte

Besonders sehenswert ist erneut HTX Studio. Bereits die Rezension zum iPhone 18 Pro überzeugte durch ihre Verbindung aus technischer Tiefe und aufwendiger Inszenierung. Beim Duo nimmt das Team unter anderem das Scharnier mithilfe eines Computertomografen auseinander und rekonstruiert dessen Mechanik als 3D-Modell.

Auch die Displayfalte wird nicht bloß begutachtet, sondern vermessen. Im Neuzustand beträgt ihre Tiefe lediglich 48 Mikrometer. Nach 3.000 Faltvorgängen sind es bereits 167 Mikrometer. Damit verliert Apple den anfänglichen Vorsprung gegenüber einem der getesteten Konkurrenzgeräte.

Weniger schmeichelhaft fallen die Leistungsmessungen aus. Obwohl im Duo derselbe A20 Pro wie in den Pro-iPhones arbeitet, erreicht es bei längerer Spielelast geringere Bildraten und höhere Temperaturen. Hinzu kommt die Software: Von 25 untersuchten Anwendungen sind 60 Prozent noch nicht angepasst. Der große Bildschirm liefert deshalb häufig kaum mehr Informationen als ein gewöhnliches iPhone.

Tim Pan faltet auch bei Minusgraden

Einen ähnlich großen Aufwand betreibt Tim Pan. Sein Team unterzieht das Duo 10.000 Faltvorgängen bei Raumtemperatur und weiteren 1.000 bei minus 20 Grad Celsius. Das Scharnier arbeitet anschließend weiterhin geschmeidig, die Displayfalte ist allerdings deutlich ausgeprägter.

Besonders interessant sind die mikroskopischen Untersuchungen der matten Displayoberfläche. Sie erklären unter anderem, weshalb sich Fingerabdrücke bei manchen Nutzern ungewöhnlich schwer entfernen lassen. Dazu kommen Alltagsexperimente mit verschiedenen Tastaturpositionen, Kameraaufbauten und eigens programmierten Anwendungen für das Scharnier.

Beide Videos zeigen auch, dass aufwendige Produktion keineswegs unkritische Begeisterung bedeutet. Tim Pan dokumentiert Probleme beim Bildschirmwechsel und mit schlecht angepassten Apps. HTX Studio stellt sogar die grundsätzliche Frage, ob die Vorteile eines faltbaren iPhones dessen dauerhafte Kompromisse bei Gewicht, Kühlung und Bedienung rechtfertigen.