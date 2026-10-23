iPhone Duo: Apple erklärt die neue dynamische Tastenbelegung

Apple hat die vollständigen technischen Daten des faltbaren iPhone Duo veröffentlicht und erklärt in einem neuen Support-Dokument zum iPhone Duo, wie sich dessen Tasten bedienen lassen. Gerade bei der Lautstärkeregelung unterscheidet sich das Gerät von bisherigen iPhones. Die beiden Tasten können ihre Funktion abhängig davon wechseln, wie das Telefon gehalten wird.

Optional: Lautstärke mit fester Position

Lautstärketasten passen sich der Haltung an

Standardmäßig erhöht beim iPhone Duo die Taste näher an der oberen Gerätekante die Lautstärke, die weiter entfernte senkt sie. Bei dynamischer Steuerung orientiert sich die Belegung dagegen an der Ausrichtung des Gerätes. Oben beziehungsweise rechts wird es lauter, unten beziehungsweise links leiser. Wer das faltbare iPhone dreht, muss sich also nicht an eine andere Tastenanordnung gewöhnen.

Die Funktion lässt sich unter „Einstellungen > Töne & Haptik“ mit dem Schalter „Lautstärketasten mit fester Position“ anpassen. Ist dieser aktiviert, bleibt die Belegung unverändert. Im ausgeschalteten Zustand reagieren die Tasten dynamisch. Bei aktivierter Ausrichtungssperre richtet sich ihre Funktion nach der gesperrten Orientierung. Für Sprachen mit Schreibrichtung von rechts nach links kehrt Apple die horizontale Zuordnung um.

1: Lautstärke, 2: Seitentaste, 3: Kamera

Auch die übrigen Bedienelemente führt Apple auf. Die Seitentaste sperrt das Gerät, aktiviert Siri und enthält den Fingerabdrucksensor für Touch ID. Dazu kommt die Kamerasteuerung, über die sich Aufnahmen starten und durch längeres Drücken die visuelle Intelligenz aufrufen lassen.

Zwei Displays und ein Fingerabdrucksensor

Die ebenfalls veröffentlichten technischen Spezifikationen bieten keine neuen Informationen aber Zahlen und Fakten für Nerds: Die Specs beschreiben ein Titangehäuse mit einem 7,6 Zoll großen faltbaren OLED-Bildschirm und einem 5,4-Zoll-Display auf der Außenseite. Beide unterstützen Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz. Aufgeklappt misst das Gerät 5,2 Millimeter in der Tiefe, geschlossen sind es 11,3 Millimeter. Das Gewicht liegt bei 254 Gramm.

iPhone Duo technische Spezifikationen

Im Inneren arbeitet der A20 Pro. Hinzu kommen zwei rückwärtige Kameras mit jeweils 48 Megapixeln und eine Kamera unter dem Innendisplay. Der Akku verteilt sich auf zwei Zellen. Apple nennt bis zu 24 Stunden bei typischer Nutzung (ein Wert den das Unternehmen erstmals angibt). Bei der Videowiedergabe sollen über das äußere Display bis zu 44 Stunden möglich sein, über das innere bis zu 31 Stunden.

Das Duo unterstützt außerdem den Apple Pencil mit USB-C, setzt ausschließlich auf eSIM und verwendet Touch ID statt Face ID. Neben USB-C mit bis zu 10 Gbit/s sind auch MagSafe und Qi2 mit jeweils bis zu 25 Watt vorgesehen.