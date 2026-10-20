SudokuOS: Kostenloses iPhone-Spiel ohne Werbung und Abos

Wir können uns derzeit kaum vor App-Vorstellungen retten. Ein großer Teil der Zuschriften dreht sich um neue Projekte, die mithilfe von KI und meist beuachsichtigtem Vibecoding entstanden sind. Dagegen haben wir grundsätzlich nichts. Im Gegenteil, wenn gute Ideen dadurch schneller umgesetzt werden, ist das durchaus sympathisch.

Weniger begeistert sind wir allerdings von den teils happigen Abogebühren, die für solche Anwendungen verlangt werden. Gerade bei frisch veröffentlichten Projekten lässt sich schließlich kaum abschätzen, ob diese in einigen Monaten überhaupt noch gepflegt werden.

Umso lieber schauen wir uns Anwendungen an, deren Entwickler eine überschaubare Aufgabe ordentlich lösen und dafür nicht gleich ein monatliches Entgelt verlangen. Noch angenehmer wird es, wenn eine App vollständig kostenlos angeboten wird. Genau das ist bei SudokuOS der Fall, einem kleinen Zahlenrätsel für iPhone und iPad.

Fünf Schwierigkeitsstufen und klassische Spielhilfen

Hinter SudokuOS steht Joscha aus Tübingen, der uns seine kürzlich veröffentlichte Anwendung vorgestellt hat. Sein Ziel ist eine möglichst unkomplizierte Umsetzung des bekannten Zahlenrätsels. Statt umfangreicher Zusatzfunktionen konzentriert sich die App auf das eigentliche Spiel.

SudokuOS: Übersichtlich und schnell verstanden

Zur Auswahl stehen fünf Schwierigkeitsstufen. Wer beim Lösen nicht weiterkommt, kann Hinweise abrufen oder einzelne Felder mit Notizen versehen. Auch die möglichen Zahlenkandidaten lassen sich eintragen. Nach einer abgeschlossenen Partie zeigt SudokuOS eine Bewertung und den Spielverlauf an. In den Einstellungen werden zudem die Anzahl bereits gelöster Rätsel und die persönliche Bestzeit festgehalten.

Für die Gestaltung stehen sechs Akzentfarben bereit. Auch die haptischen Rückmeldungen lassen sich anpassen. Unterbricht man eine Partie, merkt sich die App den aktuellen Stand automatisch und setzt das Rätsel beim nächsten Start an derselben Stelle fort.

Nur sechs Megabyte und vollständig offline

SudokuOS benötigt weder eine Registrierung noch eine Internetverbindung. Werbung, Tracking, In-App-Käufe und Abonnements fehlen ebenfalls. Der Download ist mit 6,1 Megabyte angenehm klein. Vorausgesetzt wird allerdings iOS 27 oder neuer. Neben Deutsch unterstützt die App neun weitere Sprachen.

Alles Griffbereit: Hinweise, Notizen, Kandidaten

Damit passt SudokuOS zu einer kleinen Auswahl von Spielen, die wir hier immer wieder gerne berücksichtigen. Schon bei unseren Empfehlungen für klassische iPhone-Spiele ging es uns darum, Alternativen zu überladenen Angeboten mit aufdringlicher Monetarisierung aufzuzeigen. Mit Rapt haben wir vor wenigen Tagen selbst ein klassisches Match-3-Spiel bereitgestellt.

Auch die kürzlich erweiterte Spielesammlung Game Nest verfolgt einen ähnlichen Ansatz, bietet allerdings deutlich mehr unterschiedliche Spiele. SudokuOS beschränkt sich auf ein einziges. Wer dieses ohnehin gern spielt, greift jetzt gerne zu.