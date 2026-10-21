Post für Telekom-Bestandskunden
Telekom: Höhere Mobilfunkpreise und Warten aufs Duo
Bei der Telekom gibt es derzeit gleich aus zwei Gründen Post für Mobilfunkkunden. Während ausgewählte Bestandskunden über anstehende Preiserhöhungen informiert werden, erhalten erste Vorbesteller des iPhone Duo Nachrichten zum Bearbeitungsstand ihrer Bestellung. In beiden Fällen lohnt ein genauer Blick auf die Mitteilungen.
Ältere Tarife werden teurer
Wie uns Leser berichten, verschickt die Telekom derzeit Schreiben, in denen sie eine Erhöhung der monatlichen Grundgebühren zum 1. Dezember 2026 ankündigt. Betroffen sind unter anderem ältere Geschäftskundentarife der dritten Generation. Als Begründung führt der Anbieter gestiegene Kosten sowie laufende Investitionen in sein Mobilfunknetz an.
Ein konkretes Beispiel liefert der Tarif Business Mobil L der dritten Generation. Hier steigt der monatliche Nettopreis von 50,25 Euro um 4,23 Euro auf 54,48 Euro. Das entspricht einer Erhöhung um rund 8,4 Prozent beziehungsweise gut fünf Euro brutto pro Monat. Welche weiteren Tarife betroffen sind, ist dereit noch unklar.
Kunden müssen der Anpassung nicht aktiv zustimmen. Wer seinen Vertrag unverändert fortführt, zahlt ab Dezember automatisch den höheren Betrag. Die Telekom räumt Betroffenen allerdings ein Sonderkündigungsrecht ein. Sie können innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Schreibens kostenlos und ohne Kündigungsfrist aus dem Vertrag aussteigen, frühestens zum 30. November.
Bereits im Frühjahr hatte die Telekom die Preise für kostenpflichtige MultiSIM-Karten um 40 Prozent erhöht. Damals stieg der monatliche Aufpreis von 4,95 Euro auf 6,95 Euro, auch für bestehende Verträge.
iPhone Duo: Bestellungen werden bearbeitet
Unterdessen melden sich auch erste Leser, die das iPhone Duo über die Telekom vorbestellt haben. Der Anbieter verschickt inzwischen Statusmitteilungen zu Bestellungen vom 16. Oktober. Darin bestätigt die Telekom, dass die Aufträge bearbeitet werden und weitere Informationen zur Lieferung folgen sollen.
Ein konkreter Versandtermin wird in den uns vorliegenden Nachrichten allerdings noch nicht genannt. Die Mitteilungen sind somit zunächst Eingangs- und Bearbeitungsbestätigungen, keine Zusage für eine Auslieferung zum Verkaufsstart am Freitag.
Die Vorbestellungen für das erste faltbare iPhone laufen seit dem vergangenen Freitag auch über die deutschen Mobilfunkanbieter.
In meinem Lieferstatus steht bei der Telekom: „Voraussichtliche Lieferung
zwischen 19.10.2026 und dem 24.10.2026“
Bei mir ebenfalls
Ist doch ganz ok. Ich habe am 16.10. um 14:03 bei Apple direkt bestellt und muss mindestens bis 10.11. auf die Lieferung warten, da bist Du also deutlich schneller.
Mega! Ich habe um 14:04 meine Bestellung abgeben können und muss von 15 Nov. Bis zum 23. Nov. Warten.
War erst enttäuscht bis ich danach gesehen habe das die jetzt sold out sind bis Ende Januar. Einfach Crazy!
Und was meint ihr? Wird es kommen oder nicht?
Nein
Doch
Ooh
Hallo, das steht immer drinnen. Stand bei meinem 18 pro Max auch drinnen. Kommende Woche wird der Zeitraum vom System wieder um eine Woche nach hinten verschoben
Frage: Habe bei Telekom letzten Freitag um 11 Uhr eine Vertragsverlängerung durchgeführt (mit dem DUO).
Wo seht Ihr den Lieferstatus bzw. wo kann ich diesen Abrufen?
Danke
Du wirst vor nächstem Jahr von der Telekom keins bekommen.
Gerade die Telekom hat es nötig! Die Preise sind sowieso schon von einem anderen Planeten!
Verstehe deinen Ansatz nicht so ganz? Es kann dir doch egal sein, was ich und noch zwei, drei andere bei der Telekom zahlen?! Freu dich doch einfach, dass du woanders für gleiche Leistung und Service nicht mal die Hälfte zahlst und gut ist. Oder möchtest du uns bekehren oder was ist dein Ansinnen?
+1
Nee, nee, auf der Venus sind die noch teurer und auf dem Mars haben die die Preise auch schon extrem angehoben. Grund dafür sei der erhöhte Sonnenwind – das sagen die zumindest.
Lieben Gruß
Lars vom Mars
Die Deutsche Telekom begeht sehr viele Vertragsstrafen aber da die Telekom sehr gut von den Lobbyisten in der Bundesregierung unterstützt wird, kann die Telekom frei ohne Probleme so teure Tarife anbieten und immer wieder erhöhen.
In anderen Ländern wie die Telefon-Internet Anbieter nicht so „geholfen“ wird von der Regierung, da sind die Preise niedrig und sogar bessere Leistung als in Deutschland.
Ich kann dazu nur diesen Beitrag ans Herz legen. Das erklärt ganz gut, warum wir hier ausgenommen werden wie ne Weihnachtsgans.
https://youtu.be/TzZFrKf70gM?is=eccPWacCbD9md_IW
Niemand wird in diesem Fall ausgenommen. Es zwingt dich niemand. Hol dir einen 5 € Prepaid-Tarif und gut. Du hast die Wahl!
Richtig. Trotzdem ist genau so eine Antwort und Einstellung das Problem, warum in Deutschland der Frust so hoch ist und die Gesellschaft derart im Popo.
Ich frage mich ernsthaft wer heute noch 50+€ für Mobilfunk ausgibt?!
Ich frage mich ernsthaft, wie man in seiner eigenen Bubble leben kann und glaubt, das sei die Welt.
Leute die Extras benötigen die es halt nur in 50+ Verträgen gibt zum Beispiel.
Nenne mir gerne eine unter 50€ Alternative im Telekom Netz mit unlimitiertem Datenvolumen und 5G-SA Unterstützung.
Muss gestehen, dass ich nicht weiß, was 5G-SA ist, aber ich hab gerade den Mobil XL abgeschlossen.
Ja, ist prepaid, man kann aber eine Automatik hinterlegen, sodass einfach abgebucht wird. 19,95 für vier Wochen, Allnet flat, 100GB Datenvolumen (statt der offiziellen 80), ungenutztes Volumen wird in den Folgemonat mitgenommen. Nutzbar innerhalb der EU, GB & CH.
Wollte mich aktuell nicht zwei Jahre festlegen, ist monatlich kündbar.
Wem 100GB auf dem Handy nicht reichen, greift entsprechend zur höheren Variante. Aber 50€+/Monat für einen Datentarif ohne Handy -> warum?
@Mo
Der nächst höhere Tatif bei Prepaid wäre dann Unlimited für 100€/4 Wochen (im Jahr also 13x, statt 12x). Klingt nicht nach einer billigen Alternative.
Und wo bekommst du die MultiSim her?
Wenn du bei der Freiwilligen Feuerwehr bist: DFV-Telekom Rahmenvertrag nutzen; dort bekommst du den Business Plan XL mit unlimited Daten und incl MultiSIM etc für 29,95€ brutto
Ich bezahle über 100… ok. Swisscom
4x Unlimited, 2 Verträge davon mit Top Handy + Disney für 95€ monatlich. Ich habe bisher noch nichts Günstigeres mit vergleichbarer Leistung gefunden.
@Momo
Telekom?
Was mache ich falsch? 5x Unlimited, ohne Handy, 125€…
Ja Telekom.
Preiserhöhung eines laufenden Vertrages ohne explizite Zustimmung des Kunden.
War da nicht was bei Amazon? Na das wird bestimmt gut gehen. ^^
Verstehe dein Problem nicht. Deshalb gibt es ein Sonderkündigungsrecht. Und die Preiserhöhung ist nicht stillschweigend sondern explizit gekündigt. Schau dir besser mal die AGB deiner Verträge an ;)
Ich konnte tatsächlich auch bei der Telekom schon um 7 Uhr morgens telefonisch bestellen
Wurde im System gar nicht gefunden bei mir, laut Telekommitarbeiter
So eine Preiserhöhung können die mir auch schicken…, dann komme ich ein Jahr früher aus dem Vertrag! :)
Momentan wird einfach alles teurer… :(
Hey Chef ich möchte 40% Gehaltserhöhung
Da wäre jetzt die Gegenfrage, wann denn die letzte Gehaltserhöhung war. Bei den momentanen Inflationsraten sind die 40% („Zinseszins“ mit eingerechnet) nach etwa 10 Jahren fällig, wenn Du dazwischen nie auch nur einen Inflationsausgleich bekommen hast. Die Frage wäre also, wie lange der vorige Preis bei MultiSIM stabil war. Falls 10 Jahre oder mehr, ist 40% Erhöhung lediglich ein Inflationsausgleich.
Habe gerade nachgeschaut: Die 4,95 waren seit 2006 der Preis für MultiSIM. Also 20 Jahre! Verdienst Du heute noch genausoviel wie 2006? Dann solltest Du in der Tat vom Chef eine saftige verlangen. Und da sind 40% noch viel zu tief gegriffen…
Warum so bescheiden?
Immerhin bezeichnet die Telekom die Änderung der Preise als das was sie sind: eine Preiserhöhung. 1&1 verklausuliert die Preiserhöhung in der Benachrichtigungs E-Mail fünf mal mit dem Begriff „Anpassung“.
Ich hätte es besser gefunden, die Themen Preiserhöhung und iPhone Verfügbarkeit nicht zu vermischen, sondern in separate Artikel zu packen
Alles ist teuerer geworden, wieso soll die Telekom die gestiegenen Kosten für Energie und Personal nicht weitergeben.
Zudem betreibt die Telekom in Deutschland eines der besten Mobilfunknetze der Welt und investiert Milliarden.
Für Menschen die nicht das volle Programm benötigen, hat die Telekom die Marken Fraenk und Congstar.
Auf YouTube gibt es eine sehr interessante Dokumentation über die Telekom.
Die kann ich nur wärmstens empfehlen.
Es lohnt sich auch, mal einen genaueren Blick auf das Leaderboard zu werfen.
Man mag es kaum glauben, aber mit einem Jahresgehalt von knapp 11 Millionen Euro ist der CEO der Telekom nicht der bestbezahlte Mitarbeiter. Es ist ein anderer Vorstandsmitglied, das das US-Geschäft betreut und jährlich knapp 30 Millionen Euro verdient. Purer Wahnsinn!
Auch was die Telekom damals mit den deutschen Aktionären getrieben hat. T-Mobile konnte nur durch die deutschen Kunden realisiert werden.
Aus internen Kreisen weiß ich, dass die Preispolitik der Telekom nur eine Richtung kennt.
Die Roadmap für die Zukunft ist, dass die Telekom sich für ihre Leistungen bezahlen lassen möchte – das wird noch teurere Preise zur Folge haben.
Hätten wir nicht fünf Verträge gebündelt, von denen einer als Mastervertrag läuft, und die restlichen vier als Partnerkarte, sodass wir insgesamt 105 € zahlen, und somit jeder von uns nur 21 € monatlich für eine Full-Flat mit unlimitiertem Datenvolumen, wären wir schon längst weg.
Das ist in dieser Konstellation preislich so attraktiv, dass mir kein anderer Anbieter für die gleiche Leistung weniger bietet.
Und trotzdem meckern Sie über die Telekom?
Viel Text. Am Ende bist du mit dem Preis und der Leistung zu frieden.
Der Staat hat uns auch gut ausgenommen! Die LTE Frequenz Versteigerung war übel.
Die ganzen Mrd. Einnahmen des Staates durch die Mobilfunkanbieter haben WIR bezahlt!
Resultat: Und dadurch ein schlechtes Netz bekommen.
Mal sehen wie es mit den 6G Frequenzen laufen wird.
Gleich zum Anlass genommen, den Vertrag mal anzupassen. Und vom alten L auf den neuen XS gewechselt. Zwar nur 20GB im Monat, aber mit dem Treuebonus von 10GB reicht das dicke. Statt 5 Euro mehr also 25 Euro weniger von mir. Danke für den Reminder, Telekom.
Wer für eine vierköpfige Familie im Monat mehr als 100 EUR für alle Mobilfunktarife + Festnetzinternet zahlt, wird schlicht betrogen.
Oder kann es sich einfach nur leisten!;).
Dann müssen wir es hier ganz schnell wie die Franzosen machen und den Laden von außen was erwärmen. Auf nach Bonn ;-) Wenn mein Standard nicht mehr bezahlbar wird, nehme ich mir was ich benötige auch so. Finde die Telekom extrem frech und deren Netz ist kein Grund mehr für die veranschlagten Preise.