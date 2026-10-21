Telekom: Höhere Mobilfunkpreise und Warten aufs Duo

Bei der Telekom gibt es derzeit gleich aus zwei Gründen Post für Mobilfunkkunden. Während ausgewählte Bestandskunden über anstehende Preiserhöhungen informiert werden, erhalten erste Vorbesteller des iPhone Duo Nachrichten zum Bearbeitungsstand ihrer Bestellung. In beiden Fällen lohnt ein genauer Blick auf die Mitteilungen.

Ältere Tarife werden teurer

Wie uns Leser berichten, verschickt die Telekom derzeit Schreiben, in denen sie eine Erhöhung der monatlichen Grundgebühren zum 1. Dezember 2026 ankündigt. Betroffen sind unter anderem ältere Geschäftskundentarife der dritten Generation. Als Begründung führt der Anbieter gestiegene Kosten sowie laufende Investitionen in sein Mobilfunknetz an.

Ein konkretes Beispiel liefert der Tarif Business Mobil L der dritten Generation. Hier steigt der monatliche Nettopreis von 50,25 Euro um 4,23 Euro auf 54,48 Euro. Das entspricht einer Erhöhung um rund 8,4 Prozent beziehungsweise gut fünf Euro brutto pro Monat. Welche weiteren Tarife betroffen sind, ist dereit noch unklar.

Kunden müssen der Anpassung nicht aktiv zustimmen. Wer seinen Vertrag unverändert fortführt, zahlt ab Dezember automatisch den höheren Betrag. Die Telekom räumt Betroffenen allerdings ein Sonderkündigungsrecht ein. Sie können innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Schreibens kostenlos und ohne Kündigungsfrist aus dem Vertrag aussteigen, frühestens zum 30. November.

Bereits im Frühjahr hatte die Telekom die Preise für kostenpflichtige MultiSIM-Karten um 40 Prozent erhöht. Damals stieg der monatliche Aufpreis von 4,95 Euro auf 6,95 Euro, auch für bestehende Verträge.

iPhone Duo: Bestellungen werden bearbeitet

Unterdessen melden sich auch erste Leser, die das iPhone Duo über die Telekom vorbestellt haben. Der Anbieter verschickt inzwischen Statusmitteilungen zu Bestellungen vom 16. Oktober. Darin bestätigt die Telekom, dass die Aufträge bearbeitet werden und weitere Informationen zur Lieferung folgen sollen.

Ein konkreter Versandtermin wird in den uns vorliegenden Nachrichten allerdings noch nicht genannt. Die Mitteilungen sind somit zunächst Eingangs- und Bearbeitungsbestätigungen, keine Zusage für eine Auslieferung zum Verkaufsstart am Freitag.

Die Vorbestellungen für das erste faltbare iPhone laufen seit dem vergangenen Freitag auch über die deutschen Mobilfunkanbieter.