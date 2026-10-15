iPhone Duo: Apple verlangt bis zu 1.719 Euro für Reparaturen

Mit einem Einstiegspreis von 2.299 Euro gehört das iPhone Duo ohnehin nicht zu den günstigen Smartphones. Jetzt zeigt sich, dass auch Reparaturen des faltbaren Geräts empfindlich teuer werden können. Apple hat die deutschen Servicepreise veröffentlicht und verlangt für den Austausch des großen Innendisplays 1.149 Euro. Bei umfangreicheren Schäden können sogar bis zu 1.719 Euro fällig werden. Eine zusätzliche Absicherung durch AppleCare+ dürfte damit für viele Käufer interessant sein.

Innendisplay kostet 1.149 Euro

Besonders teuer wird es, wenn das faltbare Innendisplay beschädigt ist. Während Apple für dessen Austausch 1.149 Euro verlangt, kostet die Reparatur des äußeren Bildschirms 489 Euro. Muss zusätzlich das Rückglas ersetzt werden, steigt der Betrag auf 629 Euro.

Auch die weiteren Reparaturpreise fallen vergleichsweise hoch aus: Für einen Akkuwechsel oder eine beschädigte Rückkamera werden jeweils 269 Euro fällig. Der Austausch des Rückglases kostet 219 Euro.

Eine Ausnahme bildet die oberste Schutzschicht des Innendisplays. Wie wir bereits berichtet haben, lässt sich diese separat ersetzen. Dafür berechnet Apple nun 55 Euro. Es muss also nicht bei jedem Kratzer gleich der komplette Faltbildschirm ausgetauscht werden.

AppleCare+ macht den Unterschied

Mit AppleCare+ reduzieren sich die Kosten erheblich. Für den Austausch des Innendisplays fallen dann 99 Euro an, für Schäden am Außendisplay oder Rückglas jeweils 29 Euro. Die Oberschicht lässt sich für 19 Euro ersetzen. Ein Batterieaustausch ist ohne zusätzliche Gebühr möglich, sofern die Kapazität unter 80 Prozent gefallen ist.

Allerdings kostet AppleCare+ für das iPhone Duo monatlich 20,99 Euro beziehungsweise jährlich 209,99 Euro. Auch die Versicherung selbst ist somit ein nicht unerheblicher Kostenfaktor.

Bei den genannten Reparaturpreisen handelt es sich um Schätzwerte für Arbeiten außerhalb der Garantie. Autorisierte Servicepartner können eigene Gebühren berechnen. Das iPhone Duo lässt sich ab dem 16. Oktober vorbestellen, am 23. Oktober beginnt die Auslieferung.