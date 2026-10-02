Mit AppleCare für 19 Euro
iPhone Duo: Oberste Displayschicht lässt sich austauschen
Die oberste Bildschirmschicht auf der Innenseite des iPhone Duo lässt sich auswechseln. Dieses Detail ist in den von Apple zum neuen Gerät bereitgestellten Informationen bislang untergegangen. Konkrete Informationen dazu sucht man auf der Webseite von Apple bislang vergeblich. Stattdessen hat eine Apple-Sprecherin das Feature gegenüber einer italienischen Influencerin erwähnt.
Austausch erfolgt durch Apple
Diese Service-Option dürfte vor allem mit Blick auf eine mögliche Abnutzung der Bildschirminnenseite im Bereich des Falzes vorgesehen sein. Apple will allerdings den Eindruck vermeiden, dass ein solcher Austausch zwangsläufig oder regelmäßig erforderlich ist. Man habe große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die sogenannte Oberschicht so lange wie möglich in gutem Zustand bleibt. Für Kunden sei es jedoch von Vorteil, dass sich diese Schicht entfernen und ersetzen lasse.
In Eigenregie lässt sich die oberste Schicht des inneren iPhone-Duo-Bildschirms allerdings nicht tauschen. Die Reparatur wird bei Apple durchgeführt und könnte ein weiteres Argument dafür sein, zusätzlich zum Kauf des iPhone Duo eine AppleCare-Versicherung abzuschließen. Die Kosten hierfür liegen bei 20,99 Euro im Monat oder 209,99 Euro im Jahr.
Kosten ohne AppleCare noch offen
Mit AppleCare werden die Kosten für den Austausch der Oberschicht des iPhone Duo mit 19 Euro angegeben. Was der Austausch ohne AppleCare kostet, ist bislang ebensowenig bekannt wie die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Services.
Wir haben die hohe Qualität des Innenbildschirms des iPhone Duo bereits in unserem ersten Hands-on-Bericht erwähnt. Die matte Nanotexturschicht an der Oberfläche reduziert störende Reflexionen und sorgt für eine klare Darstellung. Der Bildschirmfalz ist dabei kaum zu sehen. Laut Apple ermöglichen flexible Klebeverbindungen leichte Verschiebungen beim Falten, um dauerhafte Verformungen zu verhindern.
Ich hab doch 2 Jahre Garantie wenn ich das Handy kaufe, wieso sollte Apple Care+ da
Nötig sein?
Lass das Ding mal fallen und versuch dann auf deine Gewährleistung zu pochen.
Funktion und Aussehen sind verschiedene Dinge.
Auch Garantie und Sachmangelgewährleistung muss man unterscheiden.
Weil die Garantie keine selbst verursachten Schäden abdeckt, ganz einfach. Mit Apple Care+ kannst dir das iPhone runter fallen und du bekommst es „günstig“ getauscht oder repariert.
Garantie ist von Apple auch nur 1 Jahre. 2 Jahre sind hingegen die reguläre gesetzliche Gewährleistung. Ich hoffe zumindest da ist der Unterchied klar.
Bei selbstverursachten Schäden greift die Garantie nicht. War bisher immer so. Wenn es aber ein Materialdefekt oder Fehler ist, wird es von der Garantie abgedeckt.
Du hast bei Apple ein Jahr Garantie. Nicht zwei.
Gewährleistung hast du beim Händler für zwei Jahre, der Händler muss aber ja nicht Apple sein. Bei der Gewährleistung hast du ab dem zweiten Jahr aber eine Beweislastumkehr, auf die Apple erfahrungsgemäß als Händler aber verzichtet.
Beides deckt aber keine selbst verursachten Beschädigungen wie hier genannt ab.
Wenn du bei Apple DIREKT kaufst wird die Gewährleistung wie Garantie ausgelegt – die sind da extrem kulant. Aber nur wenn du online oder im Store gekauft hast.
@Steffen Wenn man so kommentiert sollte man erstmal den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie kennen. Zusätzlich greift Apple Care bei selbstverursachten Schäden. Wieso nicht einmal damit beschäftigen wenn man kritisiert?
Wieso blickt eigentlich niemand, dass es hier um Schaden an der Falz geht? 10 Kommentare über Fallen lassen und so’n Krempel, aber keiner kommt auf die Idee, dass eine Beschädigung der Falz ein Sachmangel ist, der von Garantie und Gewährleistung abgedeckt ist, und keiner extra Versicherung bedarf.
@Addi (ernsthaft?)
Weshalb sollte ein Schaden an der Falz immer ein Sachmangel (der bei Kauf bereits vorhanden war) sein?
Das wir dieses Gesspräch in 2026 noch führen müssen….
Zudem, musst du in der Gewährleistung beweisen das der Fehler von Anfang an war und das is unmöglich.
Erst im 2. Jahr
Davor gilt die Beweislastumkehr
Falsch. Du hast KEINE zwei Jahre Garantie. Fu hast bei einem Apple-Produkt ein Jahr freiwillige Garantie und zwei Jahre GEWÄHRLEISTUNG. Diese ist nach einem Jahr aber so gut wie nutzlos, weil du dem HÄNDLER beweisen musst, dass das Problem bereits beim Kauf vorhanden gewesen ist. Gewährleistung gilt auch nur zwischen Verkäufer (nicht Hersteller) und Kunde. Und beides deckt keine selbstverursachten Schäden ab. Kaufts du bei Apple direkt, zählt die Gewährleistung übrigens wie Garantie – hat mich vor einigen Jahren total überrascht.
Ob Apple da schon mehr über Displayabnutzung weiß? Scheinbar ein bekanntes und auftretendes Problem beim inneren Display. Vermutlich durch Schmutz?.
Deshalb die Faustregel beachten und erst ab der dritten Generation kaufen.
Das ist keine Faustregel.
Muss man nur alt genug werden
Wenn das zusammen gefaltet wird, liegen zwei Displays aufeinander jeder Staubkorn, Fussel, Gegenstand aus der Hosentasche, der zwischen die Displays Gerät steht, eine Gefahr für die Oberfläche dar. Klar soweit?!
Nein, es ist ein kleiner Gummirand um das innere Display. Das heißt die Displays treffen nicht aufeinander.
Conner mein Bester, du wirst es nicht glauben, dass war mir auch ohne deine wunderbare Erläuterung glasklar.
M, wenn mein Haustürschlüssel dazwischen klemmt oder etwas ähnliches, hilft die Gummilippe wohl nichts! Da wird dann schön gerieben.
Das betrifft im Prinzip alle Geräte. Bei Samsung kann man die Folie zwei oder drei Mal gratis tauschen lassen.
Na da bin ich mal gespannt wie lange die heilige“ 3(-2)-Faltigkeit“ halten wird.
Top! :)) „heilige 2-Faltigkeit“. Noch ist es kein Triptychon… aber wer weiß…
Das sind ja Spottpreise für Apple verglichen mit dem VK des iPhone Duo. Statt 99€ also €129 bei Express Austausch? Das ist ok
129€ nur bei verlust Oder Diebstahl
Sonst express austausch 99€
Apple Care ist einfach bei diesem Gerät Pflicht!
Luxusproblem
Kostet ja auch nur 21€ im Monat. Das ist mehr als die meisten für ihren Handytarif zahlen. Da kannst du dann auch direkt AppleCare One buchen, kostet nämlich das gleiche und du hast 3 Geräte versichert. Vermutlich möchte Apple das auch.
Hast du eine Zahnzusatzversicherung oder eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung?
Nein – es ist wirklich günstig. Ich habe Apple Care one, das ist erst vor kurzer Zeit rausgekommen und du kannst für 20,99€ monatlich drei Geräte absichern, inkl. Verlust oder Diebstahl. Das können sogar ältere Geräte sein. Ich meine, nicht älter als 4 Jahre. Macs, iPads, Watch, iPhones, Airpods… und jedes weitere Gerät kostet dann etwa 6€ dazu. Ja, es gibt Versicherungen die auch Schäden an Elektronik absichern – aber nichts geht so schnell und unkompliziert.
Na logisch ist die oberste Folie vom Innendisplay austauschbar. War bei jedem Fold so – warum sollte es beim Duo anders sein ?!
Obwohl….wir reden von Apple……da könnte man ja gleich die Kohle für ein ganzes Innendisplay kassieren !
Das Duo bekommt die Displays von Samsung – also wird das Innendisplay genauso anfällig oder auch unanfällig für Probleme sein.
Ich hatte bis dato 2 „grosse“ Z Fold und 2 Pixel Fold – jeweils ohne jedes Problem mit dem Innendisplay. Und aktuell mit dem Fold 8 im „Duo Design“ auch null Probleme.