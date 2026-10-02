iPhone Duo: Oberste Displayschicht lässt sich austauschen

Die oberste Bildschirmschicht auf der Innenseite des iPhone Duo lässt sich auswechseln. Dieses Detail ist in den von Apple zum neuen Gerät bereitgestellten Informationen bislang untergegangen. Konkrete Informationen dazu sucht man auf der Webseite von Apple bislang vergeblich. Stattdessen hat eine Apple-Sprecherin das Feature gegenüber einer italienischen Influencerin erwähnt.

Austausch erfolgt durch Apple

Diese Service-Option dürfte vor allem mit Blick auf eine mögliche Abnutzung der Bildschirminnenseite im Bereich des Falzes vorgesehen sein. Apple will allerdings den Eindruck vermeiden, dass ein solcher Austausch zwangsläufig oder regelmäßig erforderlich ist. Man habe große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die sogenannte Oberschicht so lange wie möglich in gutem Zustand bleibt. Für Kunden sei es jedoch von Vorteil, dass sich diese Schicht entfernen und ersetzen lasse.

In Eigenregie lässt sich die oberste Schicht des inneren iPhone-Duo-Bildschirms allerdings nicht tauschen. Die Reparatur wird bei Apple durchgeführt und könnte ein weiteres Argument dafür sein, zusätzlich zum Kauf des iPhone Duo eine AppleCare-Versicherung abzuschließen. Die Kosten hierfür liegen bei 20,99 Euro im Monat oder 209,99 Euro im Jahr.

Kosten ohne AppleCare noch offen

Mit AppleCare werden die Kosten für den Austausch der Oberschicht des iPhone Duo mit 19 Euro angegeben. Was der Austausch ohne AppleCare kostet, ist bislang ebensowenig bekannt wie die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Services.

Wir haben die hohe Qualität des Innenbildschirms des iPhone Duo bereits in unserem ersten Hands-on-Bericht erwähnt. Die matte Nanotexturschicht an der Oberfläche reduziert störende Reflexionen und sorgt für eine klare Darstellung. Der Bildschirmfalz ist dabei kaum zu sehen. Laut Apple ermöglichen flexible Klebeverbindungen leichte Verschiebungen beim Falten, um dauerhafte Verformungen zu verhindern.