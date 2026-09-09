iPhone Duo: Apple soll Preise und Namen festgelegt haben

Wenige Stunden vor Apples September-Veranstaltung heute Abend gibt es neue und ungewöhnlich konkrete Angaben zum ersten faltbaren iPhone. Nach Informationen des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg soll Apple das Gerät unter dem Namen „iPhone Duo“ vorstellen. Bislang war in Berichten und bei ersten Zubehörangeboten meist vom iPhone Ultra die Rede.

Der Einstiegspreis soll bei 2.000 Dollar liegen. Dafür gibt es dem Bericht zufolge 256 GB Speicher. Mit größeren Speicherausstattungen könne der Preis bis auf ungefähr 3.000 Dollar steigen. Apple habe ursprünglich niedrigere Kosten angepeilt, diese aufgrund der aktuellen Speicherknappheit jedoch nicht halten können.

A20 Pro, C2-Modem und Apple Pencil

Beim Aufbau setzt Apple demnach auf ein eher kurzes und breites Format. Im Inneren sollen der A20-Pro-Chip und Apples C2-Modem arbeiten. Auf dem aufgeklappten Bildschirm lassen sich Apps nebeneinander nutzen, zudem seien an das iPad angelehnte Multitasking-Funktionen vorgesehen. Auch den Apple Pencil soll das iPhone Duo unterstützen.

Für die Rückseite werden zwei Kameras mit jeweils 48 Megapixeln genannt. Eine weitere Kamera mit 12 Megapixeln soll für Videokonferenzen vorgesehen sein. Die beiden Gerätehälften verbindet dem Bericht zufolge ein magnetisches Scharnier. Frühere Angaben hatten bereits auf ein kompaktes Format sowie eine iPad-ähnliche Darstellung von Apps hingedeutet.

Verkaufsstart könnte im Oktober folgen

Apple soll zunächst zwei Farben anbieten: Weiß und Dunkelblau. Das deckt sich mit Zubehörteilen, die bereits im August aufgetaucht waren. Der Verkaufsstart ist laut Bloomberg bereits im Oktober möglich.

Mit dem hohen Einstiegspreis dürfte das iPhone Duo deutlich oberhalb der klassischen iPhone-Modelle positioniert sein. Schon Anfang September hatten wir darauf hingewiesen, dass Apple das Foldable offenbar auch als hochpreisiges Statusprodukt versteht. Zuletzt war noch allgemein von einem Preis jenseits der 2.000-Dollar-Marke die Rede. Mit der heutigen Veranstaltung dürfte Apple nun erstmals die endgültigen Preise und Ausstattungsvarianten nennen.

