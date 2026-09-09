Premiere heute Abend
iPhone Duo: Apple soll Preise und Namen festgelegt haben
Wenige Stunden vor Apples September-Veranstaltung heute Abend gibt es neue und ungewöhnlich konkrete Angaben zum ersten faltbaren iPhone. Nach Informationen des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg soll Apple das Gerät unter dem Namen „iPhone Duo“ vorstellen. Bislang war in Berichten und bei ersten Zubehörangeboten meist vom iPhone Ultra die Rede.
Der Einstiegspreis soll bei 2.000 Dollar liegen. Dafür gibt es dem Bericht zufolge 256 GB Speicher. Mit größeren Speicherausstattungen könne der Preis bis auf ungefähr 3.000 Dollar steigen. Apple habe ursprünglich niedrigere Kosten angepeilt, diese aufgrund der aktuellen Speicherknappheit jedoch nicht halten können.
A20 Pro, C2-Modem und Apple Pencil
Beim Aufbau setzt Apple demnach auf ein eher kurzes und breites Format. Im Inneren sollen der A20-Pro-Chip und Apples C2-Modem arbeiten. Auf dem aufgeklappten Bildschirm lassen sich Apps nebeneinander nutzen, zudem seien an das iPad angelehnte Multitasking-Funktionen vorgesehen. Auch den Apple Pencil soll das iPhone Duo unterstützen.
Ein frühes Rendering auf Basis der Gerüchtelage im Herbst | Video: Shea Cohen
Für die Rückseite werden zwei Kameras mit jeweils 48 Megapixeln genannt. Eine weitere Kamera mit 12 Megapixeln soll für Videokonferenzen vorgesehen sein. Die beiden Gerätehälften verbindet dem Bericht zufolge ein magnetisches Scharnier. Frühere Angaben hatten bereits auf ein kompaktes Format sowie eine iPad-ähnliche Darstellung von Apps hingedeutet.
Verkaufsstart könnte im Oktober folgen
Apple soll zunächst zwei Farben anbieten: Weiß und Dunkelblau. Das deckt sich mit Zubehörteilen, die bereits im August aufgetaucht waren. Der Verkaufsstart ist laut Bloomberg bereits im Oktober möglich.
Mit dem hohen Einstiegspreis dürfte das iPhone Duo deutlich oberhalb der klassischen iPhone-Modelle positioniert sein. Schon Anfang September hatten wir darauf hingewiesen, dass Apple das Foldable offenbar auch als hochpreisiges Statusprodukt versteht. Zuletzt war noch allgemein von einem Preis jenseits der 2.000-Dollar-Marke die Rede. Mit der heutigen Veranstaltung dürfte Apple nun erstmals die endgültigen Preise und Ausstattungsvarianten nennen.
Hoffentlich. Dieses Ultra wäre einfach die falsche Bezeichnung dafür gewesen.
Ob die Bezeichnung: *Ultra* fürs Jubiläums-iPhone XX nächstes Jahr verwendet wird?
Nächstes Jahr kommt dann das Duo Ultra mit besserer Kamera und Face ID. :-D
Duo Ultra Pro Plus bitteschön ;)
Jemand ne bessere „Übertreibung“ parat? Oo
Duo Ultra Pro Plus Max
Ich denke genau anders herum. „Ultra“ ist ein kerniger, knackiger Name auf den Punkt.
Ultra wäre eindeutig der coolere Name gewesen.
+1,1
Gekauft!
Gibt es schon eine Prognose zu den Deutschen Preisen?
Legt man die aktuellen Unterschiede zwischen USA und Deutschland bei den iPhone-Preisen direkt bei Apple zugrunde, wären wohl 2349/2399 EUR ein realistischer Einstiegspreis.
Ja!
Ja.
Mmmh bin ich gespannt wie die Kamera aussparung im inneren Display stört..
Apple Pencil: gute idee, aber wo soll ich den verstauen und laden? Das ist unpraktisch.
Das 18 pro (ich brauche 512gb) lasse ich mir noch gefallen, aber dann ein „Duo“ mit über 2000€ und ohne Face ID bin ich nicht bereit zu zahlen – zudem bin ich gespannt wie es designt ist, das gezeigte hier ist noch schön.
Wer mal von FaceID evtl. im iPad Air wieder zurück zur Touch-Anmeldung gegangen ist, wird sich keinesfalls mit einer Touch-Lösung am 2.000 und mehr Euro Gerät wohl fühlen. Es ist furchtbar!
Ich persönlich finde es im zugeklappten Zustand in allen Vorab-Fotos zudem einfach nur schrecklich anzusehen.
Und dann ist es, was es ist, ein Statussymbol, welches ich mir im Apple Store ansehen und belächeln werde. Genauso wie die 600 Euro Kopfhörer.
Schön, wenn man in der finanziellen Lage ist, das man versteht, dass man Statussymbole nur für die Öffentlichkeit nicht mehr benötigt und es auch reicht alle 5 -7 Jahre mal ein neues Handy zu kaufen. Aber ich bin halt auch keine 16 mehr…
Warum ist diese so groß, wenn es kein faceid hat?
Guck mal auf die Mitte, wo das iPhone sich faltet. Also genau dort wo die beiden Display auf einander gehen. Die Faltachse sozusagen. Auf dem Renderbild sieht man es hier ganz gut. Dadrin könnte er sitzen und laden.
Kein Face ID, schlechtere Kamera, aber dafür dann ~2,3k verlangen? Ohne mich…
Nicht zu viel verlangen. Es ist kein Pro-iPhone.
Ich bin gespannt, ob sich eine solche Art des Handys durchsetzen oder gar behaupten kann. Ich werde kein Kunde davon werden, genauso wie ich keiner der Vision Pro werde. Aber ich werde es mir mal anschauen und die freie Wildbahn beobachten. Aber Folds z.B. sehe ich auch nie.
Apple wird es mainstreamfähig machen. Es werden immer mehr Leute die folds in den nächsten Jahren kaufen. Dazu kommen auch noch sinkende Preise, weil mehr Geräte verkauft werden. Folds wird die Zukunft sein.
Ein griffiger guter Name. Gefällt mir besser als das zuvor kolportierte Ultra.
Gekauft! – also das Duo. Bei dem Fold8 wurde ich schon schwach – allerdings Android :-/. Mit IOS das ganze passt für mich.
+1
Bin ich ganz bei dir!
Da es das Teil noch nicht gibt, kannst du es nicht gekauft haben.
Das Teil wird es schon in geringer Stückzahl geben (wie sonst sollte man das Teil heute für die eingeladenen Gäste präsentieren?).
Jedoch wird das Teil noch nicht zum Verkauf angeboten. ;-)
Na dann schau lieber nicht zum neuen Xiaomi 18 Fold.
Wenn die vorab angekündigten Daten stimmen, inklusive Leica Kamera, kann Apple zumindest technisch, einpacken.
Gar nicht mal so billig
„auch den Apple Pencil soll das iPhone Duo unterstützen.“ Nur welchen? Oder gibt es _wieder_ einen neuen Pencil, der diesmal 5 mm kürzer ist und deswegen besser zum Phone passt?
Die Aktionäre brauchen Umsatz!! ;-)
Muss ein anderer sein, jeder Apple Pencil würde die normalen Displays die bis jetzt bei allen Klapptelefonen verbaut sind, nach 5 Sekunden komplett zerstören.
Außer das Display ist einfach anders und nicht so weich.
Das hässlichste iPhone aller Zeiten, im noch immer am wenigsten verkauften Formfaktor (weil unnötig) zum Preis eines iPhones + iPad Pros
Das ist wie Ganzjahresreifen kaufen: Das Schlechteste aus allen Welten…
… ist dann auch nur eine „persönliche Ansicht“ !
Den formfaktor sehe ich nicht als unnötig an, für mich ist dass ausschlaggebende das viel zu weiche und empfindliche innendisplay und die hässliche wulst.
Da hätte ich lieber zwei einzelne displays mit glas und ultradünnen rahmen dazwischen
Oder eben auch das Beste aus beiden Welten ;-) – größer wenn man braucht, kleiner wenn man will.
Für mich rechne ich quasi ein iPad mini dagegen plus iPhone. Hab ich nur noch ein Gerät was beides beherrscht bzw. Zwei displaygroessen bietet.
Niemals ohne einen Autovergleich ;-)
In dem Fall aber sogar mal garnicht ganz so mies, wie sonst!
Hässlich finde ich bisher das iPhone 17pro.
Folds sind die Zukunft
Leider geil!
Genau das brauche ich!
Ich finde es lustig, wie die Meinungen auseinander gehen und wie speziell meine eigene manchmal ist.
Ich hatte das Samsung Fold 8 letztens in der Hand und habe es echt gut gefunden. Sollte Apple heute was ähnliches vorstellen, muss ich mir den Preis und die Ausstattung genau anschauen und könnte dann tatsächlich zuschlagen. Ein neues Smartphone brauche ich eh und vielleicht wird es dann das erste Apple Fold. Mal gucken. Und dann bin ich gespannt, ob ich wirklich zur Zielgruppe gehöre oder ob bei mir nur das Interesse an etwas neuem kickt.
Liegt einfach daran, dass die Leute eben nicht verstehen das nicht jeder sein Smartphone nur für TikTok und Whatsapp nutzt. Ich werde schauen ob es einen neuen Apple Pencil dafür gibt, damit ich das iPad nicht immer mitschleppen muss (Bildbearbeitung, Preview von Fotos von meiner Kamera, Illustrationen, Logo Design usw.).
Interessant ist es, aber den Preis bin ich nicht bereit zu zahlen. Es wird aber sicherlich seine Abnehmer finden. Was mich etwas beunruhigen würde, wäre das sich zwischen den Inneren Display in der Tasche Schmutz sammelt und dann das Display zerkratzt.
Wird mit den Jahren immer günstiger werden.
Ach Apple nur 3000.- EUR! damit könnt ihr ja nicht mal die Kosten von ca. 100.- EUR pro Gerät decken. Und der Gewinn bricht ein. Sowas von billig unglaublich
Na wenn das so leicht ist, dann stell doch selbst so eins her und verkauf es für 110€?
Ist das wieder das klassische 4:3 format?
Cool!
iPahpnde Dultro
;-)
Bei dem Preis kannst das knicken.
Hätten sie lieber eine Version wie das Flip gemacht, wesentlich altagstauglicher. Auch bei Samsung sieht man das es wesentlich beliebter ist.
In meiner Bubble nicht. Da haben mehr das längliche Samsung Fold im Einsatz :-)
Naja, nicht umsonst will Samsung das Fold einstellen und nur noch das Flip weiter anbieten
Ich hab diverse fold 8 Videos gesehen und alle sagen, das das der beste formfaktor ist. Ich bin da sehr gespannt.
Hätte gefeiert, wenn es innen dann die Option gäbe zwischen „normal mode“ also vereinfacht, und dann noch „pro mode“ wie iPad OS, auch mit freien Fenstern. Dann noch anschließbar an nen Bildschirm. Dann hätte ich es Apple Passport genannt. Weil man könnte ganz easy zwischen 3 Welten „reisen“ und der Name wäre dann absolut perfekt.
Der Name ist echt … lame !
Also ich habe mir mal das Fold8 angeschaut und bin wieder zum klassischem Formfaktor gewechselt.
Man nutzt iimmer das Aussendisplay und sehr selten das Gerät im Aufgeklappten Zustand.
Das wird mein iPhone nicht anderes sein.
Zudem kein FaceID und schlechtere Kameras.
Bin mal gespannt wie schnell das im Preis fällt.
Wie schnell ist der Preis der Vsion Pro gesunken? Da darfst du lange drauf warten!
Glaubt ihr, das Duo wird Magsafe haben?
Laut Gerüchten sei das leider nicht der Fall. Hoffe, dass es anders kommt.
Ja, die Hülle, die ich gesehen habe hatte Magsafe. Wird wohl so sein. :)
Ultra müsste Ausstattung oberhalb des Pro haben, Duo errinert an Mircosoft
1+
Eigentlich möchte ich lieber einen Kindle so zum Aufklappen: auf dem vorderen Display das Buchcover, gerne in Color, und innen die beiden Buchseiten, da würde mich auch ein Falz in der Mitte nicht stören!!
Was mich stört: wenn das Ding aufgeklappt ist patscht man doch immer mit den Fingern auf das (Front-)Display beim festhalten was dann ja hinten liegt. Auch frage ich mich, wie kratzanfällig das ganze wird – es gibt etliche sehr harte Staubpartikel oder auch mal Sandkörner, wenn die zwischen die eingeklappten Displayhälften gelangen ist das sicher nicht optimal. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird so ein Verkaufskracher wie die Vision pro werden…
auch die 18er reizen mich überhaupt nicht. Ich habe mein 17pro max und warte, was es zum 20jährigen iPhone Jubiläum gibt.
„iPhone XX“ wäre cool
Ich hatte noch nie ein Fold-Smartphone in der Hand, wenn es draußen ist und im Apple Store zum Anschauen/Anfassen verfügbar, werde ich mir mal ein Bild machen.
Was mich beschäftigt ist der Schutz/Hülle. Alle meine iPhones hatten bisher eine Hülle und wenn ich es mal ohne versucht hatte, ist es garantiert irgendwann aus der Hand gerutscht und hatte Kratzer. So schön es auch ist, aber ich kann ohne Hülle kein iPhone nutzen und so vermeiden, das ich mich dann immer wieder über die Beschädigungen ärgere. Bei der AWU ist das anders, die hatte ich mal mit einem Schutzrahmen versehen, der fiel jedoch immer ab und so habe ich es dann gelassen. Hat bis jetzt nur einen kleinen Abrieb an der Seite (fällt kaum auf), ist wirklich sehr robust und damit alltagstauglich; wenn das mit den iPhones doch auch so wäre…
Es wird sicherlich auch nette Hüllen geben. Ansonsten würde ich immer Apple Care+ abschliessen. Wenn man mehrere Geräte hat ist Apple Care One ein wirklicher Schnapper, zumal da auch Verlust/Diebstahl mit abgedeckt ist.
Wie passt denn da eine Hülle drumherum?
Und ne schöne fette Falte in der Mitte xD die Klappkacke ist und bleibt ein reines Nieschen Produkt, wie alle anderen Hersteller wunderbar zeigen!
Schon mal die aktuellen Faltsmartphones in der Hand gehabt? Auf Bildern und Videos wirkt es immer viel stärker als in real.
Für mich ist das Gewicht entscheidend.
Ich behalte mein iPhone 15 Pro Max! Die spinnen ja…
Leider gibt es keine Plus Modelle mehr, da würde ich meiner Tochter vielleicht eins als Upgrade spendieren, Mein Frau ist von 13pm aufs 16Plus gewechselt und das reicht völlig aus, und lässt mich die pm Modelle vollkommen ignorieren!
Ich würde es sofort kaufen, evtl. würde mich eine IP48 Klassifizierung abhalten. Das stelle ich mir problematisch vor. Google hat es mit dem Pixel 11 Fold ja geschafft IP68 trotz „folding mechanism“ zu implementieren…
Ein neues Mini wäre mich tausend mal lieber.
Wäre auch schlecht wenn am Tag der Veröffentlichung die Preise nicht bekannt wären