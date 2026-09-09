EufyCam C37: Neue 4K-Version verdoppelt den Preis

Die Anker-Marke Eufy legt die erst im Frühjahr vorgestellte Outdoor-Kamera C37 in einer neuen 4K-Version auf. Das neue Modell wird bei Amazon für 139 Euro angeboten und bleibt damit grundsätzlich beim bekannten Konzept aus Akku, Solarpanel sowie motorisierter Schwenk- und Neigefunktion. Bei der Auflösung und der Einbindung ins Eufy-System gibt es allerdings deutliche Unterschiede.

Die ursprüngliche C37 kam im April mit 2K-Auflösung für 99 Euro auf den Markt. Aktuell wird diese Variante bei Amazon sogar für 59,99 Euro angeboten. Die neue C37 4K kostet mit 139 Euro somit mehr als doppelt so viel.

4K-Auflösung und separates Solarpanel

Die neue Kamera zeichnet Videos mit 4K-Auflösung auf. Für Nachtaufnahmen steht neben der regulären Nachtsicht ein integriertes Spotlight zur Verfügung, das farbige Bilder ermöglichen soll. Der Kamerakopf lässt sich rundum schwenken und neigen. Erkannte Personen können automatisch verfolgt und im Bild gehalten werden. Die Erkennung unterscheidet zudem zwischen Personen, Tieren und Fahrzeugen.

Eufy setzt erneut auf ein separates Solarpanel. Dieses liefert bis zu 3 Watt und lässt sich unabhängig von der Kamera ausrichten. Dadurch muss bei der Montage nicht zwischen optimalem Kamerawinkel und möglichst guter Sonneneinstrahlung gewählt werden. Schon die bisherige C37 nutzt ein abnehmbares Solarpanel und lokale Speicherung.

HomeBase Mini oder HomeBase 3 als Ergänzung

Die EufyCamC37 4K lässt sich auch ohne HomeBase betreiben. Wer die Kamera jedoch in eine Basisstation von Eufy einbinden möchte, kann dafür die HomeBase Mini oder die HomeBase 3 verwenden. Die ältere HomeBase 2 und Apple Home werden nicht unterstützt.

Die HomeBase übernimmt dabei zusätzliche Aufgaben innerhalb des Sicherheitssystems. Sie bündelt verbundene Kameras, stellt lokalen Speicher bereit und ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Gesichtserkennung und Multi-Kamera-Tracking. Bei der HomeBase Mini stehen dafür 64 GB interner Speicher zur Verfügung, der sich per microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitern lässt.

Ein kostenpflichtiges Cloud-Abonnement ist auch bei Nutzung einer HomeBase nicht erforderlich. Damit bleibt Eufy bei dem Ansatz, den wir zuletzt auch beim größeren Update der Eufy-App hervorgehoben haben: Aufnahmen und zusätzliche Funktionen lassen sich weitgehend lokal verwalten.