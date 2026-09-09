Lismio gibt auf: Hörbuch-App verschwindet im Oktober

Die Hörbuch-App Lismio steht vor dem nächsten Umbruch. Zum 1. Oktober 2026 wird das Angebot eingestellt und mit der Plattform Fabely zusammengeführt. Die bisherige Lismio-Webseite leitet dann auf Fabely.com weiter, auch die Social-Media-Kanäle verschwinden. Erhalten bleiben der von Fabely übernommene YouTube-Kanal sowie die Lismio-Playlists bei Spotify.

Lismio war ursprünglich unter dem Namen Spooks gestartet und wurde 2021 umbenannt. Die Anwendung half dabei, Hörbücher in Musikdiensten wie Spotify, Apple Music und Deezer besser auffindbar zu machen. Später verlor das Konzept an Komfort, weil Spotify die von Drittanbieter-Apps genutzten Schnittstellen abschaltete. Seitdem konnte Lismio Hörbücher nicht mehr direkt wiedergeben, sondern leitete für die Wiedergabe zu Spotify weiter.

Konten müssen neu angelegt werden

Mit dem Wechsel zu Fabely werden bestehende Lismio-Konten nicht automatisch übernommen. Nutzer müssen sich aus Datenschutzgründen kostenlos neu registrieren und dabei dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, die auch im Lismio-Profil hinterlegt ist. Wer dort bislang keine Adresse eingetragen hat, soll dies vorab nachholen.

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Ab Oktober können Nutzer Fabely per E-Mail darum bitten, ihre bisherigen Sammlungen zu übertragen. Einen automatischen Umzug kündigt Lismio nicht an. Fabely soll künftig die Anlaufstelle für Hörbuch-Empfehlungen, Neuerscheinungen und Community-Funktionen sein.

BookBeat lockt mit längerer Probezeit

Den Wechsel begleitet Fabely mit einem vermeintlichen Bonus für ehemalige Lismio-Nutzer. Wer sich neu bei Fabely registriert und bislang kein BookBeat-Kunde war, kann den Hörbuchdienst 60 statt der regulär genannten 30 Tage kostenlos ausprobieren.

Exklusiv ist diese Verlängerung allerdings nicht. BookBeat lässt sich auch unabhängig von Fabely über diese Aktionsseiten 60 Tage kostenlos testen. Wer ausschließlich an dem verlängerten Probezeitraum interessiert ist, muss für diesen also nicht erst den Umweg über eine Registrierung bei Fabely nehmen.

BookBeat bietet den Zugriff auf mehr als eine Million Hörbücher und E-Books. Diese Größenordnung hatte der Dienst bereits Anfang 2025 überschritten.