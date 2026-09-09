Fabely soll übernehmen
Lismio gibt auf: Hörbuch-App verschwindet im Oktober
Die Hörbuch-App Lismio steht vor dem nächsten Umbruch. Zum 1. Oktober 2026 wird das Angebot eingestellt und mit der Plattform Fabely zusammengeführt. Die bisherige Lismio-Webseite leitet dann auf Fabely.com weiter, auch die Social-Media-Kanäle verschwinden. Erhalten bleiben der von Fabely übernommene YouTube-Kanal sowie die Lismio-Playlists bei Spotify.
Lismio war ursprünglich unter dem Namen Spooks gestartet und wurde 2021 umbenannt. Die Anwendung half dabei, Hörbücher in Musikdiensten wie Spotify, Apple Music und Deezer besser auffindbar zu machen. Später verlor das Konzept an Komfort, weil Spotify die von Drittanbieter-Apps genutzten Schnittstellen abschaltete. Seitdem konnte Lismio Hörbücher nicht mehr direkt wiedergeben, sondern leitete für die Wiedergabe zu Spotify weiter.
Konten müssen neu angelegt werden
Mit dem Wechsel zu Fabely werden bestehende Lismio-Konten nicht automatisch übernommen. Nutzer müssen sich aus Datenschutzgründen kostenlos neu registrieren und dabei dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, die auch im Lismio-Profil hinterlegt ist. Wer dort bislang keine Adresse eingetragen hat, soll dies vorab nachholen.
- Hörspielzentrale für Apple Music: Tolle App für Hörspielfans
Ab Oktober können Nutzer Fabely per E-Mail darum bitten, ihre bisherigen Sammlungen zu übertragen. Einen automatischen Umzug kündigt Lismio nicht an. Fabely soll künftig die Anlaufstelle für Hörbuch-Empfehlungen, Neuerscheinungen und Community-Funktionen sein.
BookBeat lockt mit längerer Probezeit
Den Wechsel begleitet Fabely mit einem vermeintlichen Bonus für ehemalige Lismio-Nutzer. Wer sich neu bei Fabely registriert und bislang kein BookBeat-Kunde war, kann den Hörbuchdienst 60 statt der regulär genannten 30 Tage kostenlos ausprobieren.
Exklusiv ist diese Verlängerung allerdings nicht. BookBeat lässt sich auch unabhängig von Fabely über diese Aktionsseiten 60 Tage kostenlos testen. Wer ausschließlich an dem verlängerten Probezeitraum interessiert ist, muss für diesen also nicht erst den Umweg über eine Registrierung bei Fabely nehmen.
BookBeat bietet den Zugriff auf mehr als eine Million Hörbücher und E-Books. Diese Größenordnung hatte der Dienst bereits Anfang 2025 überschritten.
Das ist sehr schade! Es ist Freitags immer spannend zu schauen, was an neuen Hörspiele veröffentlicht wurde.
Ein kurzer Scan auf Fabely, aber bisher habe ich keine Hörspiel-Filter gesehen. Auch Listen der neuen Veröffentlichungen habe ich bisher nicht gefunden.
Hab’s gefunden.
Zur Hörspielzentrale: Grundsätzlich ist die App in Ordnung, leider kann man aber seine eigene Mediathek nicht hinzufügen. Das ist schade, denn leider sind Hörspielserien auch im Jahr 2026 immer noch nicht mit gleichem Namensschema versehen, Folge 1 dann wieder Folge 02 oder Teil 2, unverständlich, warum das bei Apple Music nicht gleich glattgezogen wird.
Viele Dienste getestet, seit Jahren jetzt aber bei BookBeat Kunde. 100h Abo mit Zusatzprofil für meine Frau. Wir sind beide sehr zufrieden mit dem Angebot und ich finde immer unzählige Bücher welche ich noch hören will. Schade ist, das es keine Mac App gibt. Ansonsten läuft BookBeat sogar auf der Ultra 3 mit Ausgabe über den integrierten Lautsprecher. ;-)
P.S.
Preis ist aber auch nicht ohne, aber wer eben einen grossen Katalog und gute App will, der zahlt eben etwas mehr