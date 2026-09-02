Statussymbol für 2.500 Euro?
iPhone Ultra: Ternus verspricht eine „phänomenale“ Produkteinführung
Noch exakt eine Woche, dann sehen wir die neuen iPhone-Modelle. Geht es nach dem neuen Apple-Chef John Ternus, dürfen wir eine phänomenale Produkteinführung erwarten. Das hat Ternus am Tag seiner Amtseinführung in seiner ersten Nachricht an das Apple-Team mitgeteilt.
Er freue sich auf seinen neuen Job und nicht nur auf all die großartigen Produkte, an denen Apple bereits arbeite, sondern auch auf jene, die man sich heute noch gar nicht vorstellen könne und die das Unternehmen künftig entwickeln und verwirklichen werde.
Rückkehr zur Live-Präsentation unwahrscheinlich
Zunächst steht am kommenden Mittwoch allerdings Ternus’ erster Auftritt als Apple-Chef bei einer Produktvorstellung an. Ob er uns dabei mit dem von seinem Vorgänger gepflegten „Good Morning“ begrüßt, dürfte eher nebensächlich sein. Mit Ternus könnte Apple auch wieder von steril vorproduzierten Videos zu mehr Live-Elementen bei seinen Produktpräsentationen zurückkehren. Die Chancen darauf scheinen allerdings eher gering.
Aller Wahrscheinlichkeit nach erwartet uns mit der ersten Apple-Keynote unter John Ternus auch ein straffes Programm. Selbst wenn Apple neben den neuen iPhone-Modellen nur wenige weitere Geräte vorstellen sollte, darf man mit deutlich mehr als einer Stunde Dauer rechnen. Mit dem iPhone Ultra wird Apple am Mittwoch sein erstes faltbares iPhone-Modell vorstellen und die Präsentation dürfte ausführlich auf die Entwicklung und Fertigung von Komponenten wie Scharnieren und Klappdisplay sowie die daraus resultierenden neuen Nutzungsmöglichkeiten eingehen.
iPhone Ultra: Statussymbol für 2.500 Euro?
Was dürfen wir in der Praxis vom iPhone Ultra erwarten? Der Bloomberg-Autor Mark Gurman fasst die voraussichtlichen Eckdaten des Geräts im unten eingebetteten Video treffend zusammen. Ein Telefon in dieser Preisklasse sei definitiv kein Gerät, das man unbedingt haben muss. Vielmehr dürfte das Gerät vor allem als Statussymbol fungieren, das zwar unbestreitbar attraktive Features mit sich bringt, angesichts eines Preises von mehr als 2.000 Dollar und hierzulande vermutlich rund 2.500 Euro aber nur einen begrenzten Nutzerkreis ansprechen wird.
Wer nicht unfreiwillig zum Beta Tester werden möchte, sollte sich nicht die erste Auflage einer Produkt-Neuvorstellung kaufen!
Wenn alle Menschen so denken würden, würde es nie eine V2 geben.
Hatte zum Beispiel die AW Series 0 und das allererste iPad. Beides nie bereut.
Genau so habe ich es auch gemacht. Neben der Apple Watch null und iPad null auch mit dem iPhone 3G, 2G und ohne GPS war mir dann doch es nicht wert. Aber aktuell ist es mir zu teuer immer die aktuellsten Modelle zu nehmen, Minimum ist bei mir ein Jahr warten und dann im Abverkauf der Vorjahresmodelle zuschlagen.
Hast du die AW Series 0 nur angesehen oder auch genutzt. Für mich war es frustrierend, war höllisch langsam.
Wurde aber mir dem ersten Watch OS Update deutlich besser, aber hast Rect, war schon Anfangs sehr träge alles, bereut habe ich die Anschaffung trotzdem nie, und trage seit dem immer Apple Watch
Und es geht wieder los…
Ganz genau, das habe ich beim Air bereut .
Hätte ich bis zum iPhone Air so unterschrieben. Klar fehlt dem Air noch etwas Akku Power und die Kamera könnte etwas besser sein. Trotzdem ein sehr stabiles und von der haptic tolles Gerät .
Naja, diesmal hat Samsung den Beta Test gestartet. Von daher wird das vielmehr ein finales Produkt erscheinen, nicht wie damals beim iPhone X
Was war beim X das Problem? Ich hatte keine damit.
Dem kann ich zustimmen, hatte z.B. das erste iPad mini und auch das iPhone X war nicht der Renner.
Hatte das erste iPhone. War ein Meilensprung, auch wenn noch nicht alles perfekt lief.
Kann man bei einem Telefon, welches voraussichtlich den Preis eines chinesischen Mittelklassewagens haben wird, ja auch erwarten. ;-)
Welches Modell ist neu von den Chinesen hier für 2500€ zu kaufen?
Es kann (oder will) halt auch nicht jeder Ironie verstehen.
Ich vermisse den alten Stil der Keynotes sehr. Das aktuelle Format könnte komplett KI generiert sein.
Ja weird das sie damals nicht wieder zurück zum klassischen Format zurück gekehrt sind nach Corona.
Mittlerweile wirklich nur noch vorproduzierte Sensationstories.
Gut finde ich allerdings, dass Sie mehr Gesichter und Verantwortliche auf die Bühne holen um Features vorzustellen.
Aber das muss ja dann gekennzeichnet sein ;-)
Ich finde, dass die neuen Keynotes gut zu dieser Zeit passen. Sie sind sehr aufwendig im Apple-Stil produziert und ich finde, dass man das auch merkt. Jetzt wieder zurück zu den Präsentationen zu gehen, ist mMn irgendwie ein kleiner Downgrade.
Aber klar, der Nostalgiker in mir würde auch wieder gerne eine schwarze Bühne mit riesigem Bildschirm dahinter sehen. Aber vor allen Dingen: Nicht schon vorher alles wissen, was kommt.
Da Samsung der Displaylieferant ist und die Maße des Gerätes bereits bekannt sind, kann man im örtlichen Elektronikmarkt bereits das Gerät begutachten: Samsung Fold 8
Ein reines Statussymbol ist das nicht, denn ich denke die Kombination passt ganz hervorragend für den täglichen Gebrauch.
Meine Befürchtungen gehen eher Richtung Haltbarkeit bei privaten Nutzern, die das Gerät nicht nur in der Jacket – oder Aktentasche tragen.
Stimme meinem Vorredner zu: die Version 1 sollte man tatsächlich nicht kaufen, allerdings dürfte das beim zu erwartenden Apple-Preis auch nicht schwer fallen.
Wer so ein Gerät als Statussymbol braucht, bitte… mein ip14 könnte so langsam ne Ablösung gebrauchen, mal gucken wie der Gebrauchthandymarkt nach der Keynote so reagiert…
Dito! Ich schaue, was das 18Pro kann und wenn das nichts ist, dann ein refurbed 17Pro für die nächsten 3-5 Jahre.
Genau mein Plan.
Hab mein unsere 14 Pro bei Apple gegen je 17e getauscht und 305€ pro Gerät bekommen. War im April/Mai.
Der Preis ist schon mal phänomenal!
Ultra;-)
Ist die Bezeichnung schon fix? Soll das Gerät tatsächlich iPhone Ultra heißen?
Nein, zum aktuellen Stand alles nur Spekulation. Am 09.09.2026 wissen wir voraussichtlich mehr.
Denke aber Ultra wird es sein, passt ja auch zu den übrigen Produkten, da hat sich das Ultra für die teuerste Variante ja auch durchgesetzt.
werden schon genug kaufen , heutzutage kaufen und fliegen die alle im Urlaub und nehmen dafür Kredite auf, ist schon irre geworden die Welt nur am jammern weil alles zu teuer ist, aber sich hoch verschulden für Sachen die keiner unbedingt braucht . Wenn ich das gemacht hätte früher hätte ich ein in den Nacken bekommen von meinen Eltern ,dafür bin ich heute noch Dankbar statt einPleitegeier.
Das sehe ich genau wie du +5
Es gibt aber auch einfach genug Menschen, die genug und zu viel Geld haben. Sonst würden auch nicht so einige Boliden auf der Straße fahren. Denn ein Auto für 1000.000€ oder 200.000 € ist ja noch übertriebener als ein iPhone für 2500 €. Und ich glaube der Wertverlust bei dem Auto ist noch höher. Wenn man 5000 oder 6000 € im Monat verdient, ist das ja überhaupt kein Problem, sich das leisten zu können.
Den Apple Sprech hat er zumindest schon mal drauf.
„…dürfen wir eine phänomenale Produkteinführung erwarten“
Was soll er auch sonst sagen? Er führt jetzt eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und er tritt in sehr große Fußstapfen.
Phänomenale Aussage.
Hey Siri, remind me to buy the new iPhone Fold when the iPhone Ultra has 3 cameras and Siri AI in the EU.
1plus
Niemals Gen 1 kaufen.
Juckt mich nicht, die Klapperei geht mir am hintern vorbei. Das ist und bleibt ne reine Nische, wie andere Hersteller eindrucksvoll beweisen.
Nicht jeder will zurück in die Vergangenheit, mit einem weichen Display, wo jeder Fingernagel einen Abdruck hinterlässt. Mal von der furchtbaren Falte in der mitte ganz zu schweigen und NEIN Physikalisch bedingt, bekommt die auch Apple nicht weg.