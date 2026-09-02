Noch exakt eine Woche, dann sehen wir die neuen iPhone-Modelle. Geht es nach dem neuen Apple-Chef John Ternus, dürfen wir eine phänomenale Produkteinführung erwarten. Das hat Ternus am Tag seiner Amtseinführung in seiner ersten Nachricht an das Apple-Team mitgeteilt.

Er freue sich auf seinen neuen Job und nicht nur auf all die großartigen Produkte, an denen Apple bereits arbeite, sondern auch auf jene, die man sich heute noch gar nicht vorstellen könne und die das Unternehmen künftig entwickeln und verwirklichen werde.

Rückkehr zur Live-Präsentation unwahrscheinlich

Zunächst steht am kommenden Mittwoch allerdings Ternus’ erster Auftritt als Apple-Chef bei einer Produktvorstellung an. Ob er uns dabei mit dem von seinem Vorgänger gepflegten „Good Morning“ begrüßt, dürfte eher nebensächlich sein. Mit Ternus könnte Apple auch wieder von steril vorproduzierten Videos zu mehr Live-Elementen bei seinen Produktpräsentationen zurückkehren. Die Chancen darauf scheinen allerdings eher gering.

Aller Wahrscheinlichkeit nach erwartet uns mit der ersten Apple-Keynote unter John Ternus auch ein straffes Programm. Selbst wenn Apple neben den neuen iPhone-Modellen nur wenige weitere Geräte vorstellen sollte, darf man mit deutlich mehr als einer Stunde Dauer rechnen. Mit dem iPhone Ultra wird Apple am Mittwoch sein erstes faltbares iPhone-Modell vorstellen und die Präsentation dürfte ausführlich auf die Entwicklung und Fertigung von Komponenten wie Scharnieren und Klappdisplay sowie die daraus resultierenden neuen Nutzungsmöglichkeiten eingehen.

iPhone Ultra: Statussymbol für 2.500 Euro?

Was dürfen wir in der Praxis vom iPhone Ultra erwarten? Der Bloomberg-Autor Mark Gurman fasst die voraussichtlichen Eckdaten des Geräts im unten eingebetteten Video treffend zusammen. Ein Telefon in dieser Preisklasse sei definitiv kein Gerät, das man unbedingt haben muss. Vielmehr dürfte das Gerät vor allem als Statussymbol fungieren, das zwar unbestreitbar attraktive Features mit sich bringt, angesichts eines Preises von mehr als 2.000 Dollar und hierzulande vermutlich rund 2.500 Euro aber nur einen begrenzten Nutzerkreis ansprechen wird.