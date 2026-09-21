Xcode und neue Designregeln für Entwickler
iPhone Duo: Apple erklärt Apps für das faltbare Display
Apple erklärt in einem neuen Entwickler-Video, wie Apps auf dem iPhone Duo mit den verschiedenen Displaygrößen und Faltpositionen umgehen sollen. Die Anpassungen reichen weit über ein größeres Innendisplay hinaus.
Apple ordnet die Bedienelemente auf dem iPhone Duo neu an
Auf dem Außendisplay wandern viele Bedienelemente vom oberen und unteren Rand auf die rechte Seite. Dazu gehören Tab-Leiste, Werkzeugleisten, Zurück-Taste, Statusleiste und Dynamic Island. So bleibt mehr vertikaler Platz für Inhalte, zugleich rückt die Steuerung näher an den Daumen. Innen verfolgt iOS 27 ein ähnliches Prinzip.
Die Falte wird Teil des Layouts
Wird das iPhone Duo nur teilweise geöffnet, behandelt das System die Bildschirmmitte als Bereich, der möglichst frei bleiben soll. Texte und Bilder rücken von der Biegung weg, Schaltflächen wandern an die Seiten. In Hochkant-Position verschiebt iOS interaktive Elemente nach unten.
Neuer Tech Talk: Apple gibt tipps zur Gestaltung
Dass Apple iOS 27 speziell für den neuen Formfaktor umbaut, war bereits bei der Vorstellung des iPhone Duo Thema. Das neue Video richtet sich nun an Entwickler. Sie sollen nicht für jeden Faltwinkel ein eigenes Layout bauen, sondern zwei Größenklassen berücksichtigen: kompakt für außen und regulär für innen.
Feste Breiten und feste Umbruchpunkte empfiehlt Apple nicht. Apps sollen stattdessen frei skalierbar sein und sich an Safe Areas sowie Layout-Rändern orientieren.
Xcode 27.1 bringt Duo-Simulator
Passend dazu hat Apple inzwischen auch die Beta von Xcode 27.1 freigegeben. Die Entwicklungsumgebung bringt einen Simulator für das iPhone Duo mit, sodass sich Anwendungen und unterschiedliche Layouts bereits ohne Gerät ausprobieren lassen.
Der iPhone-Duo-Simulator ist Teil von Xcode 27.1
Im Netz finden sich inzwischen zahlreiche kurze Videos, in denen Entwickler erste angepasste Apps demonstrieren und ihre Erfahrungen mit dem neuen Formfaktor zeigen. Apple stellt zudem Designvorlagen für Figma und Sketch bereit.
…und motiviert viele Entwickler zu ersten Experimenten
Zwei Apps und flexible Seitenleisten
Auch Split View wird genauer erklärt. Zwei Apps teilen sich den Innenbildschirm zu gleichen Teilen. Liegt eine App links, wechseln ihre Bedienelemente ebenfalls an den linken Außenrand. Videos im Bild-in-Bild-Modus lassen sich oben anheften, während sich die App darunter an die verbleibende Höhe anpasst.
Für den großen Innenbildschirm nennt Apple mehrere Ansätze. Inhalte können zweispaltig angeordnet werden, geteilte Ansichten mehrere Ebenen gleichzeitig zeigen oder informationsreiche Apps ihre Tab-Leiste als Seitenleiste darstellen. Ein bloß auseinandergezogenes iPhone-Layout ist nicht vorgesehen.
Netflix hat die eigene App bereits für das Duo optimiert
Auch rund um die Displayfalte greift iOS ein. Dialoge, Menüs und Werkzeugleisten weichen automatisch aus, wenn sie sonst direkt in der Biegung lägen. Apple empfiehlt deshalb, die vorgesehenen Systemkomponenten zu verwenden. Damit wird klarer, wie tief die bereits im Hands-on sichtbaren Software-Anpassungen reichen.
Wenn ich mir den Artikel durchlese, muss ich sagen, dass es dann im App Store einen eigenen Bereich für das Duo geben sollte. Ansonsten wird das nichts und die User werden wahnsinnig.
Warum, du lädst die App runter die du brauchst. Alles andere passiert automatisch. Da braucht es keine separate Kategorie dafür. Meiner Meinung nach…
Wenn es von den App Entwicklern nicht angepasst wurde, wohl nicht.
Da reicht dann aber auch nur ein Hinweis – wie auch bei i(x)OS Apps die auf macOS installiert werden.
Finde es auch sehr seltsam, dass Apple das nicht macht. Es wird vor allem schwierig werden Apps mit dem Fokus auf dem Duo zu finden. Plus native ausschließliche Duo Apps sind keine möglich. Sehr seltsam.
Hat doch kein Entwickler Bock drauf.
So sehe ich das auch. Und dann hat man einen Haufen Sch… auf dem Display
Warum sollen die da keinen Bock drauf haben, Apps mussten schon immer auf neue Displaygrößen angepasst werden, Apple hat die mit weiten Abstand am besten angepassten iPad Apps, da habe die Entwickler doch auch Bock drauf, eher umgekehrt, bei Android haben die Entwickler nicht mal Bock drauf vernünftige Apps für die Tablets zu entwickeln
Lust hat kein Entwickler darauf.. und genervt hat das schon immer.
Hier geht, egal ob man es im Code oder übers Storyboard das Design macht, eine Menge sinnloser Zeit drauf und ist genauso beliebt wie Handbuch schreiben.
Am schlimmsten finde ich wenn man eigentlich schon mal viel Liebe in ein Storyboard gesteckt hat und das wieder auf irgendwas anpassen zu müssen oder das Apple es mal wieder zerstört.
Und? Das war jetzt bei den Fold Geräten unter Android anders?? Sollen die Smartphones sich nie mehr ändern?
Würd ja schon reichen wenn alle mal die gleiche Aspect ratio haben. Von 4:3,16:9,21:9 mal abgesehen aber gibt ja auch so esoterisches Zeug wie 1,81:1 oder 17:8. Apple mit ihren „Retina”-Auflösungen macht’s auch ned besser mit so Auflösungen wie 1320 x 2868.
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Ziemlich komplexe Aufgaben für Entwickler und deren zusätzliche Arbeit wird sich wohl in höheren Preisen für Apps und Abos niederschlagen; schlecht für Nutzer, die das DUO nicht verwenden
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Leider ist das Ganze für Rechtshänder optimiert. Logisch, ist die Mehrheit der Menschen. Bin auch Rechtshänder aber halte und bediene Smartphones IMMER mit links. Nun wird vorausgesagt „Jaaa… Apple wird das bestimmt mit einem kommenden Update noch ändern, so dass man sich die Werkzeugleiste auf die linke Seite legen kann.“ Ich bin nicht davon überzeugt. Schließlich lädt die abgerundete Seite eher dazu ein, als die eckigere links, die dann in den Handballen drückt.
Oder TouchID auf der rechten Seite? Super für Linkshänder! Oder für die, die rechts vielleicht den Arm verloren haben.
Macht das Duo 1 mm dicker und packt TouchID unter’s Display, dann gibt’s das Problem nicht. Ich warte noch auf ein YouTube-Video, wie man bei einem aufgeklappten, auf dem Tisch liegenden Duo, mit der linken Hand den TouchID Button bedient Wird sicher lustig.
Das Duo ist erstmal eine Platzpatrone, um zu schauen, wie es beim Fußvolk ankommt. Dann wird es für die Allgemeinheit verbessert und aktualisiert.
Na ja, auch wenn man Linkshänder ist kann ma. Ja trotzdem den rechten Finger scannen für Touch ID. Und zur Bedienung, ist rechtslastig, aber man nicht auf alles Rücksicht nehmen;-), denke aber da wird noch was kommen von Apple…
Autos sind seit je her für Rechtshänder konstruiert, da hab ich noch nie Klagen gehört:-))))
Es wird ständig iMessage auf dem Duo gezeigt. Aber nirgends finde ich ein Beispiel wie iMessage bei zugeklappten Duo inkl. der eingeblendeten Tastatur.
Ich hab die Befürchtung, dass messaging beim Duo sich nicht gut umsetzen lässt.
Ich bin auf deiner Seite. Ich denke, es wird mit etlichen Apps Probleme geben.
… und bei dem Preis, da eigentlich Care+ unabdingbar, Pencil und Case sind wir bei der 256er bei min. 2700€?
Ohne viele angepasste Apps wird das Duo ein Flop! Ohne viele angepasste Apps lohnt sich der sehr teure Kauf auch nicht … Irgendwie beißt sich da die Katze selber in den Schwanz! Die Entwickler werden sich erst mit dem Duo richtig Mühe geben, wenn es sehr viele dieser Geräte auf den Markt gibt. Vorher bleibt alles so, wie es ist, und das ist unbefriedigend für jeden Duo-Käufer, und daher VERMUTE ich, dass es ein Flop bei diesem Preis wird!