iPhone Duo: Apple erklärt Apps für das faltbare Display

Apple erklärt in einem neuen Entwickler-Video, wie Apps auf dem iPhone Duo mit den verschiedenen Displaygrößen und Faltpositionen umgehen sollen. Die Anpassungen reichen weit über ein größeres Innendisplay hinaus.

Apple ordnet die Bedienelemente auf dem iPhone Duo neu an

Auf dem Außendisplay wandern viele Bedienelemente vom oberen und unteren Rand auf die rechte Seite. Dazu gehören Tab-Leiste, Werkzeugleisten, Zurück-Taste, Statusleiste und Dynamic Island. So bleibt mehr vertikaler Platz für Inhalte, zugleich rückt die Steuerung näher an den Daumen. Innen verfolgt iOS 27 ein ähnliches Prinzip.

Die Falte wird Teil des Layouts

Wird das iPhone Duo nur teilweise geöffnet, behandelt das System die Bildschirmmitte als Bereich, der möglichst frei bleiben soll. Texte und Bilder rücken von der Biegung weg, Schaltflächen wandern an die Seiten. In Hochkant-Position verschiebt iOS interaktive Elemente nach unten.

Neuer Tech Talk: Apple gibt tipps zur Gestaltung

Dass Apple iOS 27 speziell für den neuen Formfaktor umbaut, war bereits bei der Vorstellung des iPhone Duo Thema. Das neue Video richtet sich nun an Entwickler. Sie sollen nicht für jeden Faltwinkel ein eigenes Layout bauen, sondern zwei Größenklassen berücksichtigen: kompakt für außen und regulär für innen.

Feste Breiten und feste Umbruchpunkte empfiehlt Apple nicht. Apps sollen stattdessen frei skalierbar sein und sich an Safe Areas sowie Layout-Rändern orientieren.

Xcode 27.1 bringt Duo-Simulator

Passend dazu hat Apple inzwischen auch die Beta von Xcode 27.1 freigegeben. Die Entwicklungsumgebung bringt einen Simulator für das iPhone Duo mit, sodass sich Anwendungen und unterschiedliche Layouts bereits ohne Gerät ausprobieren lassen.

Im Netz finden sich inzwischen zahlreiche kurze Videos, in denen Entwickler erste angepasste Apps demonstrieren und ihre Erfahrungen mit dem neuen Formfaktor zeigen. Apple stellt zudem Designvorlagen für Figma und Sketch bereit.

Zwei Apps und flexible Seitenleisten

Auch Split View wird genauer erklärt. Zwei Apps teilen sich den Innenbildschirm zu gleichen Teilen. Liegt eine App links, wechseln ihre Bedienelemente ebenfalls an den linken Außenrand. Videos im Bild-in-Bild-Modus lassen sich oben anheften, während sich die App darunter an die verbleibende Höhe anpasst.

Für den großen Innenbildschirm nennt Apple mehrere Ansätze. Inhalte können zweispaltig angeordnet werden, geteilte Ansichten mehrere Ebenen gleichzeitig zeigen oder informationsreiche Apps ihre Tab-Leiste als Seitenleiste darstellen. Ein bloß auseinandergezogenes iPhone-Layout ist nicht vorgesehen.

Netflix hat die eigene App bereits für das Duo optimiert

Auch rund um die Displayfalte greift iOS ein. Dialoge, Menüs und Werkzeugleisten weichen automatisch aus, wenn sie sonst direkt in der Biegung lägen. Apple empfiehlt deshalb, die vorgesehenen Systemkomponenten zu verwenden. Damit wird klarer, wie tief die bereits im Hands-on sichtbaren Software-Anpassungen reichen.