Das iPhone Duo kommt zwar erst im Oktober in den Handel. Im Anschluss an die Präsentation am vergangenen Mittwoch konnten allerdings ausgewählte Medienvertreter vorab einen Blick auf das neue Gerät werfen. Uns gefällt hier das ausführliche und zugleich unterhaltsame Video von Joanna Stern besonders gut.

Die Journalistin liefert erste Eindrücke vom faltbaren Bildschirm, der übrigen Hardware sowie der für das größere Display angepassten Software. Dabei vergleicht sie das neue Apple-Smartphone auch mit den Klapptelefonen anderer Hersteller, unter anderem mit ihrem Samsung Galaxy Z Fold 8. Das iPhone Duo sei etwas dicker, vermittle beim ersten Ausprobieren jedoch einen stabileren Eindruck.

Kaum sichtbare Falte im Display

Besonderes Augenmerk legt Stern auf den großen Innenbildschirm. Bei ihrem kurzen Test sei die für Klappdisplays typische Falte in der Bildschirmmitte praktisch nicht zu erkennen gewesen. Auch wenn das Gerät teilweise zusammengeklappt war, habe sie diese nicht ausmachen können. Ob dies auch nach mehreren Monaten im Gebrauch noch so ist, lässt sich nach dem kurzen ersten Ausprobieren nicht beurteilen.

Pluspunkte sammelt das iPhone Duo auch mit seinem matten Innendisplay. Im direkten Vergleich mit dem Galaxy Z Fold 8 fallen Spiegelungen dadurch geringer aus.

Fingerabdruck statt Face ID

Einschränkungen gibt es bei der Authentifizierung und der Kameraausstattung. Statt Face ID setzt Apple beim iPhone Duo auf einen in die Einschalttaste integrierten Fingerabdruckscanner. Zudem sind auf der Rückseite nur zwei Kameras verbaut. Das neue Smartphone besitzt lediglich eine Weitwinkel- und eine Ultraweitwinkelkamera. Ein Teleobjektiv ist nicht vorhanden.

Die Frontkamera des Innenbildschirms ist bei Nichtbenutzung komplett hinter dem Display verborgen. Sie wird nur bei Bedarf sichtbar, beispielsweise bei Videoanrufen oder Selbstporträts.

Zwei Apps nebeneinander

Auf dem aufgeklappten Bildschirm können zwei Apps nebeneinander verwendet werden. Apple hat zudem mehrere eigene Anwendungen, darunter Safari und die Nachrichten-App, für die größere Bildschirmfläche angepasst.

Das iPhone Duo lässt sich ab dem 16. Oktober zu Preisen ab 2.299 Euro vorbestellen und kommt eine Woche später in den Handel.