Sehr guter erster Eindruck
iPhone Duo im Hands-on: Display, Kameras und Bedienung
Das iPhone Duo kommt zwar erst im Oktober in den Handel. Im Anschluss an die Präsentation am vergangenen Mittwoch konnten allerdings ausgewählte Medienvertreter vorab einen Blick auf das neue Gerät werfen. Uns gefällt hier das ausführliche und zugleich unterhaltsame Video von Joanna Stern besonders gut.
Die Journalistin liefert erste Eindrücke vom faltbaren Bildschirm, der übrigen Hardware sowie der für das größere Display angepassten Software. Dabei vergleicht sie das neue Apple-Smartphone auch mit den Klapptelefonen anderer Hersteller, unter anderem mit ihrem Samsung Galaxy Z Fold 8. Das iPhone Duo sei etwas dicker, vermittle beim ersten Ausprobieren jedoch einen stabileren Eindruck.
Kaum sichtbare Falte im Display
Besonderes Augenmerk legt Stern auf den großen Innenbildschirm. Bei ihrem kurzen Test sei die für Klappdisplays typische Falte in der Bildschirmmitte praktisch nicht zu erkennen gewesen. Auch wenn das Gerät teilweise zusammengeklappt war, habe sie diese nicht ausmachen können. Ob dies auch nach mehreren Monaten im Gebrauch noch so ist, lässt sich nach dem kurzen ersten Ausprobieren nicht beurteilen.
Pluspunkte sammelt das iPhone Duo auch mit seinem matten Innendisplay. Im direkten Vergleich mit dem Galaxy Z Fold 8 fallen Spiegelungen dadurch geringer aus.
Fingerabdruck statt Face ID
Einschränkungen gibt es bei der Authentifizierung und der Kameraausstattung. Statt Face ID setzt Apple beim iPhone Duo auf einen in die Einschalttaste integrierten Fingerabdruckscanner. Zudem sind auf der Rückseite nur zwei Kameras verbaut. Das neue Smartphone besitzt lediglich eine Weitwinkel- und eine Ultraweitwinkelkamera. Ein Teleobjektiv ist nicht vorhanden.
Die Frontkamera des Innenbildschirms ist bei Nichtbenutzung komplett hinter dem Display verborgen. Sie wird nur bei Bedarf sichtbar, beispielsweise bei Videoanrufen oder Selbstporträts.
Zwei Apps nebeneinander
Auf dem aufgeklappten Bildschirm können zwei Apps nebeneinander verwendet werden. Apple hat zudem mehrere eigene Anwendungen, darunter Safari und die Nachrichten-App, für die größere Bildschirmfläche angepasst.
Das iPhone Duo lässt sich ab dem 16. Oktober zu Preisen ab 2.299 Euro vorbestellen und kommt eine Woche später in den Handel.
Was mich verwirrt:
Im Filmmodus hat man trotzdem schwarze Balken und bei Split-Mode ist die Tastatur eine Katastrophe.
Naja, Filme und Serien haben ja auch keine 1:4 Seitenverhältnis. Die haben weiter gibt 16:9.
was ist anders Tastatur Katastrophe? Sieht aus wie die Split Tastatur auf dem iPad. Und die funktioniert super.
Vielleicht kann ich Odyssee in „Fast“ imax Seitenverhältnis schauen, auf dem Ding, ohne Balken ;-)
Das Seitenverhältnis vom Duo ist innen rund 1:1,419 und außen 1,455 also fast wie beim ISO 216 papier
Das definitiv
Hast du das auf dem iPad mal probiert?
Hast du die Tastatur schon selbst ausprobiert oder woher kommt diese Erfahrung?
Wahrscheinlich redet er von seinem Android Fold gedönns
Nein ich rede von Split-Screen wo man dann zwei hat und nicht mehr gut tippen kann im Splitmodus wie beim iPad
Du kannst doch die Tastatur einstellen wie du willst. Entweder als Ganzes oder geteilt.
Wieviel Text hast du bereits auf dem iPhone Duo geschrieben??
Die Tastatur teilt sich in Split, wenn das Handy leicht zugeklappt wird. Ist es ganz offen, ist die Tastatur eine große
Nur wenn du keine klassischen 4:3 Filme hast;)
Wie sollte die Tastatur denn im halb-geöffneten Modus bitte anders aussehen sollen?
Freu mich darauf und die Kameras reichen mir für Schnappschüsse
Bei dem Preis freut man sich auf Schnappschüsse – das ist ja unfassbar!
Das sind halt Early Adopter Freuden. Lass ihn doch. Finde es gut, wenn es solche Vorreiter gibt, die eine zweite Generation überhaupt ermöglichen, so dass Apple das Duo dann weiter verbessern kann.
Volle Zustimmung! Wenn er sich gut fühlt dabei, zu den Ersten zu gehören. War ich früher auch. Bis die erste Nasenlandung folgte. Die Ultra Erstkäufer sind jetzt auch auf den Boden def Tatsachen gelandet.
Es gibt Menschen, die nutzen das iPhone zum Arbeiten. Ich zum Beispiel. Und ich bilde mir nicht ein, ein begnadeter Fotograf zu sein (offenbar unterscheidet mich das von Millionen anderen Nutzern) bei dem eine Blende irgendeinen Unterschied ausmacht.
Porträts mit 23 mm Brennweite sind unvorteilhaft. Und nein ein Bildausschnitt ändert nicht die Brennweite.
Das mit den schwarzen Balken bei der Main Kamera liegt daran, dass Apple hier keine quadratischen Sensoren verbaut hat wie bei der Front Kamera. Wirklich schade!
Ja wirklich Schade! Man braucht Aber Argumente für die Gen 2. Die Kamera ist ein Deal Breaker.
Für meine Ansprüche, hat das Duo nur Nachteile. Schlechte Kamera, kein FaceID bei diesem Gewicht, wahnsinniges Gewicht, zum Öffnen und Benutzen braucht man immer beide Hände, App Anpassung bin ich gespannt. Laut ersten Tests ist das Außendisplay auf 4 Apps beschränkt. Und auch die ersten Tests zum Nutzen der Kamera App machen mich stutzig, da man immer die Hauptkanera mit dem Außendisplay nutzen soll. Aber warten wir es ab, ob die ersten Tester glücklich werden.
fuer ein schnelles Foto doch sicherlich 90% die bessere Wahl, um schnell khne zu klappen, fotografieren zu können
Was genau meinst du mit 4 Apps?
So habe ich es gelesen: Auch bei der Software gibt es Einschränkungen: Das Dock auf dem Außendisplay verbleibt starr auf der rechten Seite und ist derzeit auf vier Apps beschränkt.
Das jetzige dock bei jedem iphone ist auch auf 4 beschränkt. Also eigentlich eine logische Konsequenz, selbst wenn ich den Wunsch nach mehr verstehen kann aber wirklich notwendig idk
Ja wie auf dem iPhone eben auch, find da jetzt nichts negatives dran. Klar, mehr wäre ja nice to have.
Mir erschließt sich der Sinn des Klappdings aus den von Dir genannten Gründen ebenfalls nicht. Aber es gibt sicher genug Leute, die es kaufen, einfach weil es was Neues ist.
Schließe mich an.
Innovativ wäre mal ein kleines leichtes iPhone mit maximal möglicher Ausstattung! Das wäre auch eine technische Herausforderung und nicht immer großer fetter, breiter und vor allem schwerer!
Liegt vielleicht daran, dass es technisch derzeit nicht anders geht. Meinst du nicht, dass irgendein Hersteller auf die Idee gekommen wäre, eine winziges Kameramodul, wie damals beim iPhone 5, zu verbauen, das die Leistung der aktuellen Module hat und das als USP zu verkaufen? Und wer sagt, dass daran nicht gearbeitet wird. Aktuell ist das eben Stand der Technik.
Das ist unsere kleine Bubble und auch wenn ich deinen Wunsch teile, sind wir nicht der Nabel der Welt. Größere Märkte, besonders Asien und auch die USA wünschen sich große Screens und damit auch große Telefone.
Hat aber auch Vorteile:
TouchID und es ist recht kompakt für den großen Screen
David, Touch ID ist kein Vorteil. Sehe und merke das immer wieder bei dem IPad Air im Vergleich zum Pro.
Wo soll denn da FaceID reinpassen? Müsste dann sogar mehrmals drin sein. TouchID in Kombination mit der Apple Watch ist schlicht genial umgesetzt.
Gewicht ist eigentlich wie das Pro bzw. Pro Max… also ganz normal und dadurch unfassbar wertig.
Der war gut. 23 Gramm schwerer zum 17 Pro Max. Das ist ein immenser Unterschied. Aber halt es mal, wenn es denn draußen ist, in den Händen. Da wirst du staunen.
es ist praktisch gleich schwer zum iphone 18 pro max. selbst das alte 17 pro max mit niedriger laufzeit ist nur 8% leichter, das merkt man nicht.
LuKi, dein Enthusiasmus für das neue iPhone in allen Ehren, aber „wertig“ sind die Alu-Gehäuse im Vergleich zum Titanium Case der 15er und 16er nun wirklich nicht. Vielmehr fühlen sie sich IMHO total billig an. Just my 2 Cents
Ich glaube, es geht eher um das iPhone Pro der neuesten Generation, also das 18 Pro Max – und da sind es gerade einmal 5 Gramm…
Die Kamera ist für mich ein Nogo und definitiv der Deal Breaker. Gerade die Telekamera würde mir Schmerzhaft fehlen. Neben dem sehr schmerzhaften Kaufpreis. Es laufen keine iPad Apps darauf was unverständlich ist. Die iPhone Apps werden hochskaliert. Das stört mich schon am iPad.
Gibt es hier jemanden, guten Gewissens von 17 Pro Max auf 18 Pro Max gewechselt ist und sich drauf freut?
Ja. Freue mich drauf…
warum sollte man, ist doch eigentlich das gleiche Gerät …
Ist ja eigentlich komplett falsch.
Der A20 Pro ist Wahnsinn. Die größere Vapor Chamber sollte ihn extra noch unterstützen und das Erlebnis deutlich verbessern. Für KI und Apple Intelligence (Siri) ist der der Kracher!
Die neue Kamera soll extrem gut sein und durch die variable Blende deutlich natürlichere Fotos machen + schneller sein (Nacht) und zugleich mehr Licht einfachen.
Die kleinere Dynamic Island ist cool.
Der Akku wurde bei beiden Geräten massiv aufgerüstet.
Beide besitzen das C2.
Die Rückseite und das Finnish wurden nochmal verfeinert.
Also alles Bereiche, die der Nutzer doch standing will? Mit nächstem Jahr wird dann wieder etwas krasses erwartet,
Also alles in allem: best iPhone ever
Hier berichten alle so, als hätten sie die neuen Geräte schon …
Erstmal abwarten wie viel von den Papierneuerungen in der Realität ankommen. Bin auf die Reviews gespannt.
Warum sollte man das tun? Das mit der verstellbaren Blende bringt bei einem so kleinen Bildsensor eh kaum etwas. Und andere Vorteile sehe ich zumindest im Alltag nicht.
Schau dir die ersten Bilder an. Das bringt sehr wohl etwas.
Was denn? Ist reines Marketing.
Ich besitze ein 17 Pro Max und werde alleine wegen des Gewichtes, wo ich das 17 Pro Max schon als schwer empfinde, keinesfalls wechseln. Überhaupt nicht daran zu denken.
Und bitte nicht argumentieren, dass sind doch nur 18 Gramm. Das sind Welten.
Wenn man mal überlegt, wie viele Rabattaktionen Samsung beim Fold 8 gestartet hat! Ohne Treuepunkte oder Gerätetausch bin ich damals schon auf 1.600 Euro gekommen anstatt 2.000. Für mich der bessere Deal.
Ok
ja in der USA war ja nur der Preisunterschied von 100 Dollar. Dafür ist das Dup in allen Bereichen besser, auch in der Akkulaufzeit. Klar, dass die das nun anpassen.
Aber dann ist es halt kein iPhone :-)
Apple hat es halt nicht nötig erst nen utopischen Preis auszurufen und dann mit allen möglichen Rabattaktionen das Gerät zu verschleudern, deswegen sind halt auch Apple Geräte deutlich preisstabiler.
Samsung hat, und das liest man tatsächlich überall, mit der Vorstellung des Duo verloren.
In nahezu allem ist es besser, ausgereifter und feiner abgestimmt. Dazu iOS und das Ökosystem.
Es ist schwerer, ja, aber wohl extrem schön dadurch anzufassen und zu benutzen. Es ist teurer, ja, bietet aber auch mehr Erlebnis und passt einfach.
Wenn einem das ganze 700 Euro mehr wert ist…..
Das tolle Samsung Fold bekam man beim Start für 1600 Euro inklusive kostenlose Buds, also Ohrhörer.
Zu dem Punkt „Erlebnis“ kommt noch das gesamte Ökosystem, was man oft drumherum hat. Und dann ist es das tatsächlich wert.
Luki, das ist kognitive Dissonanz. Kauf dir einfach ein Duo und liebe es, das heißt aber noch lange nicht, dass es gut ist bzw. viele Schwächen hat.
Ergänzung aus der Marketingabteilung: Ja, es hat die schlechteste KI im Vergleich zu anderen Herstellern, deswegen ist es aber auch so sicher. Ja, ios ist mit vielen Anwendungen nicht kompatibel, deswegen ist es ja auch so einzigartig. Ja, der Akku ist im Vergleich zu anderen etwas schlechter, deswegen wird es bald wieder einen Rucksackakku zu kaufen geben. Dadurch wird es auch noch schwerer und lässt sich somit noch besser bedienen. Ja, die Kamera ist nich die beste, aber dadurch sieht man bei Personen auch nicht jede Falte.
:-D
Die Falte wird kommen. Sonst hätte Apple in der Keynote mehr darüber berichtet. So haben sie nur die Displayschichten vorgestellt
Ich verstehe nicht, warum Apple beim Aufklappen der Geräte nicht konsequent auf iPadOS wechselt und ein System anbietet, in dem iPhone- und iPad-Apps nahtlos koexistieren. Ebenso ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum es nicht freisteht, auf einem iPad schlicht iOS zu installieren, um so ein extrem mobiles Mac-Erlebnis zu erhalten.
Fakt ist, dass die Synchronisation und Verzahnung der drei Betriebssysteme seit einigen Jahren Schwächen aufweisen. Dies fällt vor allem dann ins Gewicht, wenn man viel unterwegs ist: Sei es, um im Hotel an einem Musikprojekt zu arbeiten, Dokumente auf dem iPad zu bearbeiten oder auf dem iPhone schnell einen Wert in einer Tabelle anzupassen. Die Vielzahl an Workarounds und Kompromissen wäre vermeidbar, wenn die Betriebssysteme modularer aufgebaut wären oder sich in ihrer Bedienlogik stärker annähern würden.
Mit der Einführung neuer Produktlinien, die erneut eigene Wege gehen, wächst die Fragmentierung weiter. Zu befürchten sind gerätespezifische Sonderfunktionen, die die Kompatibilität beim plattformübergreifenden Arbeiten – etwa beim Öffnen von Dokumenten zwischen iPad und anderen Geräten – unnötig erschweren.
Naja – Apple will ja auch weiterhin iPads verkaufen :) also ist es nur logisch, dass sie nicht das EINE Gerät rausbringen, was alles kann.
Außerdem wollte Apple mit dem Duo ein Gerät, dass sich wie ein und dasselbe Gerät anfühlt, wenn man es nutzt – ob im zugeklappten oder geöffneten Zustand. Es sollte eben nicht geschlossen ein iPhone sein und geöffnet dann zum iPad mutieren. Das hat Craig Federighi in einem Interview sehr gut beschrieben.
Warum soll man dann das Duo brauchen, wenn ich „nur“ ein größeres Display bekomme? Ich würde erwarten mein iPad Mini und iPhone damit ersetzen zu können, sonnst brauche ich es nicht und schon garnicht für 2300€.
Die Displayfalte ist auf vielen Videos im Netz klar sichtbar. Ich verstehe die Gründe, ist aber ein No-Go für mich.
Alles andere wäre auch merkwürdig. Natürlich sieht und spürt man eine Falte, hat jeder in den Hands-on-Videos auch bestätigt. Gerade die matte Oberfläche kaschiert schon einiges weg.
So, so ein No Go. Soll Apple sie wegzaubern? Man sieht sie nur ganz leicht und selbst wenn ist das doch überhaupt nicht schlimm und macht das Nutzererlebnis nicht schlechter. Beim normalen iPhone sehe ich auch die Notch und zwar viel deutlicher als eine Falte bei einem Fold (!) zu erahnen.
Ist für mich ein klares No-Go. Wenn dich der Knick mitten im Bild nicht stört sei froh.
Die Falte sieht man nie, wenn man draufsieht.
Bin seit 4 Jahren überzeugter Folduser.
5,4″ Außendisplay ist halt meines Erachtens zu klein! Das entspricht 12/13 mini ist dabei Eber nochmal ein gutes Stück „weniger hoch“. Die zusätzliche Breite bringt nichts, wegen dock bzw. Statusleiste.
Auch aufgeklappt finde ich das Display im Querformat nicht „groß genug“ – die höhe bleibt halt lachhaft klein. Erst wenn man das ding aufklappt, um 90 Grad dreht und im Hochformat nutzt, ist es meiner gut. Aber die ganze Zeit auf- und zuklappen und das Teil dann auch nicht zu rotieren – ne, kein bock.
Auch die Tastatur aufgeklappt ist ja schrecklich.
Langsam aber sicher ist klar, dass weder Apple noch Menschen, die für ein solches Gerät > 2.000 € auf den Tisch legen, jemals wieder mit den Füßen auf den Boden kommen. Bodenhaftung verloren.
So sehe ich das bei Menschen die ein Auto für 50 k oder mehr finanzieren . Aber … nicht mein Problem!