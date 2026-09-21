Geheimtipp „Schmuddelwetter“: Wetterwarnungen nach eigenen Regeln

Mit Schmuddelwetter steht eine weitere Wetter-App aus einem privaten Hobbyprojekt im App Store bereit. Die Anwendung für iPhone und Apple Watch ist kostenlos, verzichtet auf Werbung, Benutzerkonto und Tracking und setzt ihren Schwerpunkt auf anpassbare Warnungen. Wetterdaten und Warninformationen stammen unter anderem aus offenen Daten des Deutschen Wetterdienstes.

Für Regenmeldungen lässt sich festlegen, ab welcher Intensität die App anschlägt. Zur Wahl stehen 0,2, 1,0 oder 2,5 Millimeter pro Stunde. Zusätzlich kann der Nutzer bestimmen, wie sicher die Vorhersage sein soll. Die App bewertet dafür Niederschlag in einer Umgebung von 3 × 3 Kilometern und kann vereinzelte Radarechos je nach Einstellung früher berücksichtigen oder stärker ausfiltern. Auch die Häufigkeit der Hinweise lässt sich begrenzen.

Warnungen für Regen, UV und Pollen

Neben Regen berücksichtigt Schmuddelwetter amtliche DWD-Unwetterwarnungen, den UV-Index und den Pollenflugindex für acht Allergene. Bei UV-Warnungen stehen mehrere Schwellenbereiche zur Auswahl. Starker Regen und Gewitter können zudem als Live Aktivität erscheinen.

Die von uns bereits vorgestellte Regenschirm-App kombiniert Regenwarnungen ebenfalls mit zusätzlichen Umweltinformationen, auch Nano bietet hier einen interessanten Ansatz. Schmuddelwetter setzt bei den Hinweisen jedoch stärker auf persönliche Vorgaben.

Persönlicher Wetterbericht per Push

Eine zweite Besonderheit ist der sogenannte Schmuddelbericht. Dabei verschickt die App zu festgelegten Zeiten einen persönlichen Wetterbericht als Push-Nachricht. Pro Wochentag lassen sich bis zu zwei Termine setzen, etwa morgens und zum Feierabend. Die wichtigsten Informationen sollen so auf dem Sperrbildschirm landen, ohne dass die App geöffnet werden muss.

Zum übrigen Funktionsumfang zählen ein animiertes Regenradar, ein 60-Minuten-Ausblick in Fünf-Minuten-Schritten, Kartenebenen für Gewitter, Wind und Wolken sowie ein Zehn-Tage-Trend mit Vergleich zum 30-jährigen Klimamittel. Hinzu kommen Widgets für Home- und Sperrbildschirm, Siri-Kurzbefehle, eine Apple-Watch-App mit Komplikationen, gespeicherte Orte und ein AR-Sonnensucher.

Der Entwickler beschreibt Schmuddelwetter als vollständig kostenloses Angebot. Freiwillige In-App-Trinkgelder zwischen 1,99 und 9,99 Euro unterstützen den Betrieb, schalten aber keine zusätzlichen Funktionen frei.