Kostenlos, werbefrei, anpassbar
Geheimtipp „Schmuddelwetter“: Wetterwarnungen nach eigenen Regeln
Mit Schmuddelwetter steht eine weitere Wetter-App aus einem privaten Hobbyprojekt im App Store bereit. Die Anwendung für iPhone und Apple Watch ist kostenlos, verzichtet auf Werbung, Benutzerkonto und Tracking und setzt ihren Schwerpunkt auf anpassbare Warnungen. Wetterdaten und Warninformationen stammen unter anderem aus offenen Daten des Deutschen Wetterdienstes.
Für Regenmeldungen lässt sich festlegen, ab welcher Intensität die App anschlägt. Zur Wahl stehen 0,2, 1,0 oder 2,5 Millimeter pro Stunde. Zusätzlich kann der Nutzer bestimmen, wie sicher die Vorhersage sein soll. Die App bewertet dafür Niederschlag in einer Umgebung von 3 × 3 Kilometern und kann vereinzelte Radarechos je nach Einstellung früher berücksichtigen oder stärker ausfiltern. Auch die Häufigkeit der Hinweise lässt sich begrenzen.
Warnungen für Regen, UV und Pollen
Neben Regen berücksichtigt Schmuddelwetter amtliche DWD-Unwetterwarnungen, den UV-Index und den Pollenflugindex für acht Allergene. Bei UV-Warnungen stehen mehrere Schwellenbereiche zur Auswahl. Starker Regen und Gewitter können zudem als Live Aktivität erscheinen.
Die von uns bereits vorgestellte Regenschirm-App kombiniert Regenwarnungen ebenfalls mit zusätzlichen Umweltinformationen, auch Nano bietet hier einen interessanten Ansatz. Schmuddelwetter setzt bei den Hinweisen jedoch stärker auf persönliche Vorgaben.
Persönlicher Wetterbericht per Push
Eine zweite Besonderheit ist der sogenannte Schmuddelbericht. Dabei verschickt die App zu festgelegten Zeiten einen persönlichen Wetterbericht als Push-Nachricht. Pro Wochentag lassen sich bis zu zwei Termine setzen, etwa morgens und zum Feierabend. Die wichtigsten Informationen sollen so auf dem Sperrbildschirm landen, ohne dass die App geöffnet werden muss.
Zum übrigen Funktionsumfang zählen ein animiertes Regenradar, ein 60-Minuten-Ausblick in Fünf-Minuten-Schritten, Kartenebenen für Gewitter, Wind und Wolken sowie ein Zehn-Tage-Trend mit Vergleich zum 30-jährigen Klimamittel. Hinzu kommen Widgets für Home- und Sperrbildschirm, Siri-Kurzbefehle, eine Apple-Watch-App mit Komplikationen, gespeicherte Orte und ein AR-Sonnensucher.
Der Entwickler beschreibt Schmuddelwetter als vollständig kostenloses Angebot. Freiwillige In-App-Trinkgelder zwischen 1,99 und 9,99 Euro unterstützen den Betrieb, schalten aber keine zusätzlichen Funktionen frei.
Entwickler: Dennis Schweitzer
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Tolle App – dafür gibts ne große Pommes. :)
Wow.
Ich habe die App mal geladen. Muss echt mal ein großes Lob an den Entwickler aussprechen.
Die App sieht echt schön aus.
Mir gefällt die sehr.
Ich werde die mal über ein paar Tage ausprobieren.
Wenn die gute Daten liefert und weiter gut gepflegt wird, kann es meine favorisierte App für Wetter werden.
Dem schließe ich mich vollumfänglich an!
Die App ist Super, ich hoffe das bleibt so!
Leider in Österreichischem App Store nicht verfügbar :(
Benutzt als Datengrundlage den deutschen Wetterdienst, da sind Österreich und Schweiz wohl scheinbar raus
… was in weiten Teilen des Grenzgebiets nicht nötig wäre
Och nöö! Gibts nicht im Schweizer App Store. Wieso die Einschränkung? :-(
Weil es nur für Deutschland vom DWD hochauflösende Daten gibt?
Welch eine Ironie:
Der Entwickler Namens Schweitzer … und die App gibts dort nicht! ;-)
Sieht sehr nach Nano aus.
Jetzt noch fürs IPad optimiert bitte :))
Mega schöne App… Aaaber bei mir ist blauer Himmel – Sonnenschein. Und er sagt Bewölkung ohne Sonne. Apple Wetter App lässt grüßen :-( sehr schade, da mir die App optisch sehr gut gefällt
wozu? apples wetter app liefert alles was man braucht und hat keine in-app-käufe.
1. nein
2. hier gibt es kein inapp Käufe. Lernt man nicht mehr lesen?