iPhone Duo: Apple stellt sein faltbares iPhone vor

Wie erwartet hat Apple mit dem iPhone Duo sein erstes faltbares Smartphone vorgestellt. Das Gerät kombiniert ein 5,4 Zoll großes Außendisplay mit einem 7,6 Zoll großen Super-Retina-XDR-Bildschirm auf der Innenseite. Zusammengeklappt soll das Duo ungefähr die Größe eines US-Reisepasses haben. Geöffnet ist es laut Apple zugleich das bislang dünnste iPhone.

Beide Displays verwenden dasselbe Seitenverhältnis. Dadurch sollen Anwendungen beim Aufklappen ohne größere Sprünge zwischen den Bildschirmen wechseln können. Die FaceTime-Kamera des Innendisplays sitzt erstmals bei einem iPhone hinter dem Bildschirm. Zum Entsperren setzt Apple dagegen nicht auf Face ID, sondern integriert Touch ID in die Seitentaste. Mehrere Finger lassen sich hinterlegen, alternativ kann eine Apple Watch das Gerät entsperren.

iOS 27 wird für das Duo umgebaut

Apple passt iOS 27 umfangreich an den neuen Formfaktor an. Bedienelemente wandern an den Bildschirmrand, das Dock steht auf dem Innendisplay vertikal. Zwei Apps lassen sich nebeneinander öffnen und als Kombination speichern. Auch zwei Fenster derselben Anwendung sind möglich.

Das System reagiert zudem auf unterschiedliche Faltwinkel. Videos können beispielsweise auf dem oberen Bildschirmbereich laufen, während darunter eine zweite App geöffnet bleibt. Teilweise zusammengeklappt lässt sich das Duo ohne zusätzlichen Ständer auf einen Tisch stellen. Auch StandBy funktioniert in dieser Position und erstmals ohne angeschlossenes Ladegerät.

Später im Jahr soll der Apple Pencil mit USB-C auf beiden Displays unterstützt werden. Damit hält Apples Eingabestift erstmals Einzug auf dem iPhone.

A20 Pro, zwei Akkus und neue Kameraoptionen

Im Inneren arbeitet der A20 Pro mit einer speziell für beide Displays ausgelegten Display-Engine. Apple nennt außerdem das neue C2-Modem, das gegenüber C1X bis zu 50 Prozent schnellere Uploads ermöglichen und 15 Prozent weniger Energie benötigen soll. Zwei Akkuzellen verteilen sich auf beide Gerätehälften. Apple nennt bis zu 31 Stunden Videowiedergabe auf dem Innendisplay und bis zu 44 Stunden auf dem Außendisplay. Eine Ladung auf 50 Prozent soll rund 20 Minuten dauern.

Die Hauptkamera löst mit 48 Megapixeln auf und bietet eine zweifache Tele-Brennweite. Hinzu kommt eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, die auch im iPhone 18 Pro eingesetzt wird. Weil das Duo eigenständig stehen kann, ergeben sich zusätzliche Aufnahmeoptionen. Das Außendisplay kann als Vorschau für Selbstporträts oder für die fotografierte Person dienen. Eine neue Funktion namens Smart Take beobachtet die Szene und löst automatisch aus, wenn alle Personen bereit sind.

Das iPhone Duo ist ab 16. zu Preisen ab 2.299 Euro bestellbar und wird vom 23. Oktober an ausgeliefert.