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Ab Oktober für 2.299 Euro

iPhone Duo: Apple stellt sein faltbares iPhone vor
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Wie erwartet hat Apple mit dem iPhone Duo sein erstes faltbares Smartphone vorgestellt. Das Gerät kombiniert ein 5,4 Zoll großes Außendisplay mit einem 7,6 Zoll großen Super-Retina-XDR-Bildschirm auf der Innenseite. Zusammengeklappt soll das Duo ungefähr die Größe eines US-Reisepasses haben. Geöffnet ist es laut Apple zugleich das bislang dünnste iPhone.

Iphone Duo Square

Beide Displays verwenden dasselbe Seitenverhältnis. Dadurch sollen Anwendungen beim Aufklappen ohne größere Sprünge zwischen den Bildschirmen wechseln können. Die FaceTime-Kamera des Innendisplays sitzt erstmals bei einem iPhone hinter dem Bildschirm. Zum Entsperren setzt Apple dagegen nicht auf Face ID, sondern integriert Touch ID in die Seitentaste. Mehrere Finger lassen sich hinterlegen, alternativ kann eine Apple Watch das Gerät entsperren.

iOS 27 wird für das Duo umgebaut

Apple passt iOS 27 umfangreich an den neuen Formfaktor an. Bedienelemente wandern an den Bildschirmrand, das Dock steht auf dem Innendisplay vertikal. Zwei Apps lassen sich nebeneinander öffnen und als Kombination speichern. Auch zwei Fenster derselben Anwendung sind möglich.

Iphone Duo Apps

Das System reagiert zudem auf unterschiedliche Faltwinkel. Videos können beispielsweise auf dem oberen Bildschirmbereich laufen, während darunter eine zweite App geöffnet bleibt. Teilweise zusammengeklappt lässt sich das Duo ohne zusätzlichen Ständer auf einen Tisch stellen. Auch StandBy funktioniert in dieser Position und erstmals ohne angeschlossenes Ladegerät.

Später im Jahr soll der Apple Pencil mit USB-C auf beiden Displays unterstützt werden. Damit hält Apples Eingabestift erstmals Einzug auf dem iPhone.

A20 Pro, zwei Akkus und neue Kameraoptionen

Im Inneren arbeitet der A20 Pro mit einer speziell für beide Displays ausgelegten Display-Engine. Apple nennt außerdem das neue C2-Modem, das gegenüber C1X bis zu 50 Prozent schnellere Uploads ermöglichen und 15 Prozent weniger Energie benötigen soll. Zwei Akkuzellen verteilen sich auf beide Gerätehälften. Apple nennt bis zu 31 Stunden Videowiedergabe auf dem Innendisplay und bis zu 44 Stunden auf dem Außendisplay. Eine Ladung auf 50 Prozent soll rund 20 Minuten dauern.

Apple Iphone Duo Display Sizes 260909 Big.jpg.large 2X 1

Die Hauptkamera löst mit 48 Megapixeln auf und bietet eine zweifache Tele-Brennweite. Hinzu kommt eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, die auch im iPhone 18 Pro eingesetzt wird. Weil das Duo eigenständig stehen kann, ergeben sich zusätzliche Aufnahmeoptionen. Das Außendisplay kann als Vorschau für Selbstporträts oder für die fotografierte Person dienen. Eine neue Funktion namens Smart Take beobachtet die Szene und löst automatisch aus, wenn alle Personen bereit sind.

Das iPhone Duo ist ab 16. zu Preisen ab 2.299 Euro bestellbar und wird vom 23. Oktober an ausgeliefert.

Iphone Duo Overview
09. Sep. 2026 um 20:21 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • 1999 Dollar zu 2299 eur.. is klar. Dafür dann kein siriai. Ich glaube nicht Tim

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  • Mal auf Version 2 warten nächstes Jahr. Dann entweder das Jubiläums phone oder das Duo.

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    • Ja. Ist auf der Website zu finden. 25 Watt MagSafe.

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    • Ernsthaft kein USB-C? Da hatte Apple das endlich mal hinbekommen, dass man praktisch immer und überall eine Lademöglichkeit hat (sei es bei Bekannten oder sonst wo unterwegs) und jetzt wieder dieser Rückschritt. Dieses Unternehmen braucht dringend schlechte Jahre.

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  • ViereckigeMelone

    schöner als gedacht und auch besser umgesetzt… nervig apps neu dafür zu entwickeln aber schick allemal. zusammen mit meinen Airs ein guter begleiter. Aber USB C apple pencil ist schwachsinnig

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  • Ich wäre wirklich interessiert gewesen, aber Touch ID und kein Face ID ist für mich ein ausreichendes KO Kriterium. Wie oft das an meinem iPad Air nicht funktioniert, macht mich wahnsinnig. Typisch Apple mal wieder, ein ausgereiftes Feature künstlich zurück zu halten, damit man im darauffolgenden Jahr wieder ein Verkaufsargument hat. Und kommt mir nicht mit „war technisch nicht möglichi – als ob. Die haben jetzt 3-4 Jahre an dem iPhone entwickelt, und nächstes Jahr gehts plötzlich auch.
    Ganz klar eine Marketing Entscheidung und für mich Grund genug, (mal wieder) nicht Generation 1 zu kaufen, weil diese oft künstlich beschnitten wird.
    Das einzige coole Feature ist die Pencil Kompatibilität, aber das ist kein Kaufgrund für mich. Und ebenso wurde bestätigt, dass das Air der Prototyp war, der beim Kunden als Beta für das Duo getestet wurde, da sehr viele Ideen daraus übernommen wurden. Finde ich kritisch.

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    • Das Problem bei Face-ID ist halt, wenn es im Duo wirklich reibungslos funktionieren soll, braucht es jeweils ein Modul im Außen- sowie im Innendisplay. Das ist ein signifikanter Kostentreiber.

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  • Kein FaceTime? Kein MagSafe? Kein Pro?

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  • Da fällt es mir leicht, das Geld auf dem Tagesgeldkonto zu lassen …

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  • 1999€ wäre schön, das sind aber die Dollar Preise, bei uns geht es ab 2299€ los :-)

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    • Bei uns müssen sie halt auch die Umsatzsteuer mit angeben. Und diverse andere Abgaben.

      In den USA können sie die Preise ohne alle dem angeben, aber das ist dann halt nie der Preis den du am Ende auch bezahlst.

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    • Die Apple Preise sind immer ohne Steuern …

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      • Nicht nur bei Apple. Bei allen.

        Die Sales Tax ist ja auch je nach Bundesstaat verschieden hoch.

    • Tax differiert von US-Bundesstaat zu US-Bundesstaat. Deshalb macht es für die USA einfach keinen Sinn, Brutto-Preise anzugeben und deshalb sind das eben immer Netto-Preise. In Deutschland ist die Preisangabenverordnung (PAngV) bindend – entsprechend müssen Händler gegenüber Verbrauchern (B2C) immer den Gesamtpreis angeben. Dieser Gesamtpreis muss die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) sowie alle sonstigen Preisbestandteile bereits enthalten.
      Sollte nun mal langsam bekannt sein …

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    • Na ja in fast allen Staaten bis auf Oregon und noch zwei kommt noch salestax dazu, dann bist du fast da.
      Dann geh lieber in die Schweiz, die haben auf Elektronik nur den halben Mehrwertsteuersatz – wenn du das Teil dann anschließend über den Zoll schmuggeln willst.

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      • Dann kannst Di es auch aus Oregon schmuggeln. Im Ergebnis bleibt das gleich. Kann ein Schnapper werden (wenn der Zoll dich nicht erwischt)
        Kann aber auch verdammt teuer werden (wenn der Zoll dich erwischt und Du auch noch den grünen Ausgang genommen hast => Vorsatz => Verdoppelung der Gebühren).

  • …als Linkshänder bist du der Depp :D

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  • Preis ist absolut gerechtfertigt, wenn man sich überlegt, dass man hier ein Top neues iPhone plus ein kleines iPad bekommt. Hab meins jetzt für 2500€ bestellt. Schnapper :-)

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  • Ist IP68 nicht mega krass für ein foldable?

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  • Elektrohuhn4711

    Und der Fail in Sachen Produktname geht dieses Jahr an Apple..

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  • Für mich eine wichtige Frage. Hat es Mag Safe?

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  • Sehr interessant, aber mit
    Höhe
    117,8 mm (geschlossen)
    117,8 mm (geöffnet)

    Breite
    84,1 mm (geschlossen)
    164,6 mm (offen)

    0,8cm breiter als das max, passt das noch in die Hosentasche? Muss ich ausprobieren

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  • Kein face Id damit für mich bereits raus.
    Desig und funkion gefällt aber seit wann sind 1999 US Dollar 2299.-€? Bei mir ergibt sich ein Umrechnungskurs von 1718€???

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  • Preispolitik ist eigentlich ein Witz:
    2.000 Doller sind aktuell etwa 1.750 €!Hier schlägt Apple mal 500€ drauf…

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  • 2299€!! Die haben nicht alle Tassen im Schrank!

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  • 2000$ = 1718€ vs. 2300€… Danke Apple

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  • Die variable Blende ist aber nicht dabei ?

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  • Ihr seid clever. Die Preise in den USA werden immer ohne Steuer genannt. Aber gut. Ich könnt euch das Teil ja importieren :D

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    • Dann lass dich nicht erwischen…

      Ansonsten zahlst du nicht nur Einfuhr-Umsatzsteuer EUSt plus Zoll 17% des Warenwertes, sondern weil du es nicht angegeben hast 34%

      Rechnen darfst du selbst
      ;-)))

      Viel Spaß

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  • Bin mal gespannt auf die ersten Eindrücke der ganzen Influtscher, die nach der Keynote die Geräte und vermutlich auch das Duo angrabbeln dürfen.

    Besonders interessant dürfte eine eventuelle Bügelfalte im großen Display sein.

    Seien wir mal gespannt ;)

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  • Ich fand das Duo ziemlich laggy, hat evtl. kein 120hz

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  • Wahnsinn! Hatte seit langem mal wieder ein nostalgisches Gefühl bei iPhone Präsentationen. Happy! Aber leider kein MagSafe, das ist mein Dealbreaker..

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  • Wow, für mich sieht es nach einem ziemlich kompletten iPhone ohne die befürchteten Kompromisse aus. Auch der Preis ist weniger hoch als ich es erwartet habe. Warum ich es trotzdem nicht kaufe? Ohne Tele-Kamera, ohne mich.

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  • Für alle die denken Apple hat 500 € draufgeschlagen….. wie jedes Jahr, US Preise sind Netto Preise, kommt also Steuer drauf.

    Trotzdem ist der Preis stramm. Auf mich wirkt es auch als wäre das ein oder andere Feature abgespeckt, da es ja nächstes Jahr das noch „tollere“ IPhone Duo geben muss.

    Kein Face ID, MagSafe habe ich auch nicht gesehen und ich glaub die Kamera hat zumindest nen schwächeren optischen Zoom als mein iPhone 15 Pro.

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  • Bitte Hirn einschalten vor dem Posten:
    Amerikanische Apple Preise, sind wie alle Preise immer OHNE Mehrwertsteuer, da jeder Bundesstaat die selbst festlegen kann. In Deuschland sind es landesweit 19% und im Preis inkludiert.

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  • Und den USA kommt noch auf den Preis die Sales Tax. Im Euro Preis sind die 19 Prozent schon inkludiert.

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  • Boa diese Leute in den Kommentaren, ihr seid soooooo penibel und kleinlich… das ist kaum zu fassen :D und dann wieder diejenigen, die es schlussendlich doch kaufen.

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  • Gibt’s Hüllen und Panzerglas dafür? :D

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  • Kein MagSafe kein Apple Pay! ??????

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  • Ist schon interessant. Vor allem der Pencil, auch, da das iPad mini immer noch zu groß für die Jackentasche ist. Im Video bei 1.02:30 wird gesagt, dass später auch der Apple Pencil USB C auf beiden Displays genutzt werden kann. In den Produktfeatures wird es noch nicht beschrieben.

    Auch interessant: das große Display hat eine Kamera hinter dem Bildschirm, während das kleine Display ein Loch für die Kamera hat. Da das Gerät ohnehin kein Face ID hat, hätte man eigentlich auch beide Kameras hinter dem Display verschwinden lassen können. Das ist dann wahrscheinlich ein Key-Update für die zweite Generation 2027 …

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  • Wichtigstes Feature: Penciluntertsützung. Damit kann das iPhone duo mein iPad mini ersetzen, klasse!

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  • Geil, hat mal wieder seit langem ein haben will ausgelöst.
    Ich kaufe es mir nicht, weil ich kein Neitzel darin sehe für mich selbst. Aber dennoch dieses haben wollen Gefühle.

    Die solarere das zusammen Spiel der Displays einfach geil.

    Da hat Apple mal wieder gezeigt wie es geht.
    Sie waren immer gut darin Dinge die es gibt zu perfektionieren.

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  • Das 2TB Modell kostet 3799€… junge Junge Junge.

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  • Wer sagt denn, dass es kein MagSafe hat? Auf der Apple-Seite steht = Ja. Werde es am 16.10. sofort ordern. Hüllen wurden doch gezeigt!

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  • Muss sagen bin angetan. Mehr als ich dachte. Bin gespannt ob man ne Falte sieht. Sonst wirklich nice. Aber muss sagen, ich brauch 512 GB, über 2500€….ne, da muss mein 17pro erstmal weiter seinen Dienst tun. Vielleicht das nächste oder übernächste Fold, bis dahin ist dann hoffentlich Face ID dabei…

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  • Dann lieber ein iPhone Pro und iPad Mini einzeln

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  • Und es hat noch nicht mal ein Keyboard!

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  • Zugegebenen Apple hat das faltbare iPhone echt hübsch hinbekommen dass es nicht klobig aussieht. Aber dennoch hasse ich faltbare Handys, dann Kauf ich mir doch gleich ein kleines Handy

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  • Der Preis ist das eine und das Design das andere. Ich mag weder den Preis noch das Design. Da hatte wohl jemand Angst um irgendwelche Patentrechte und deshalb hat man die „runden Ecken“ beibehalten. Mir persönlich tun die Augen weh, wenn im geklappten Zustand es „eckige Ecken“ auf der einen und „runde Ecken“ auf der anderen Seite gibt. Aber gut, Geschmäcker sind eben verschieden.

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  • Der Preis ist doch völlig okay!
    Dann läuft nicht jeder damit rum!
    Danke Apple!

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  • Würde bei 1750 landen wenn ich mein 17 pro in Zahlung gebe…. :-)y ich mag den Formfaktor

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  • Ja, die US Preise sind ohne Tax und bei uns mit Mwst., aber trotzdem ist der Preisunterschied fast 150€, da der Dollar ungefähr bei 1 e = 1,16$ steht. Macht bei mir mit 19% Mwst. ca. 2060€ zu 2300€

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  • Ganz geiles Gerät, aber leider kein Face ID.
    Egal, dann warte ich ein weiteres Jahr. Vielleicht ist es dann dabei und bis dahin weiß man auch, wie es sich mit „Knickfalte“ verhält.

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  • Ich denke das wird ein Flop, wie 3D für Fernseher damals. Ich kenne niemanden mit einem Falt Handy. Der Preis ist auch echt übertrieben, aber auch schon für das 18 pro. Sieht auch überhaupt nicht schön aus und nichts für die Hosentasche.

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  • Nope, der Wechselkurs von 1.999 Dollar zu 2.299 Euro passt nicht! Das alleine ist schon ein Grund es nicht zu kaufen!

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  • Tolles Telefon und super Präsentation. Seit langem mal wieder gestaunt. Preis finde ich für das Gebotene okay. Hatte schon mit 2500 gerechnet. Ich werde es mir aber im Apple Store anschauen und dann erst kaufen.

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  • Der Formfaktor gefällt mir weiterhin nicht, aber Apple hat dies von der Software her ganz gut gelöst.

    Aber eine Sache würde mich noch mehr vom Kauf abhalten. Es wird mit Sicherheit gut ein Jahr dauern, bis die meisten Apps an das neue Format angepasst sind. Dies haben auch schon kleinere Formänderungen in der Vergangenheit gezeigt.

    Und nicht angepasste Apps sehen tatsächlich extrem schrecklich auf dem Duo aus.

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  • Umgerechnet kostet das iPhone Duo in Deutschland 600 € mehr als in den USA! Was für ein Wahnsinn – ich bleibe bei meinem iPhone 15 Pro Max

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    • Das iPhone Duo kostet in den USA 1999€ netto. In Deutschkand kostet es netto 1931 €. Dies entspricht einen Aufschlag von umgerechnet knapp 286 €, keine 600€. Und in Deutschland kommen noch GEMA Gebühren dazu, weitere Patentzahlungen usw.

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  • iPhone Air 100€ teuerer geworden als vor dem Event

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  • Ein noch beschissener Name ging wohl nicht. Respekt Apple

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  • Wie geil die Apple Fanboys auf das Ding abgehen. Aber die letzten 6 Jahre alle gegen das Galaxy Fold gehated haben.
    Menschen tun komische Dinge hihi

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  • für mich wäre es nichts, aber das display sieht wunderschön aus und die animationen beim überblenden, das ist einfach krass.

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  • Ich sag, dass das iPhone Duo genauso floppt wie die Apple Vision Pro. Schlechte Kamera, schlechtes Format und das Ding wird die Leute (wie auch mich) einfach nicht abholen. Schlechtestes Produkt der Keynote.

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  • Auch wenn ich absolut nicht die Zielgruppe bin: ich finds wunderschön.

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  • Leider nur für Rechtshänder. Da TouchID rechts.

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  • Was natürlich wieder richtig Applelike ist, ist der Übergang von einem auf zwei Displays. Die Animation sieht richtig krass aus.

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  • Das erste Redesign seit dem iPhoneX…

    Ich bin dabei

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