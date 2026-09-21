Fitness+ unter Druck: Apple beginnt mit Stellenabbau

Apple beginnt bei seinem Fitnessdienst Fitness+ mit Stellenkürzungen. Nach Informationen von Bloomberg hat das Unternehmen in der vergangenen Woche eine kleine Zahl von Beschäftigten entlassen. Betroffen sind unter anderem Mitarbeiter, die an den Audioangeboten des Dienstes mitarbeiten.

Dazu zählen Formate, die sich direkt über die Apple Watch hören lassen und ohne begleitendes Video auskommen. Neues Audiomaterial für Spaziergänge und Läufe sollen künftig seltener erscheinen. Komplett eingestellt werden sie nach dem derzeitigen Stand aber nicht.

Kostendruck trifft zuerst den Audiobereich

Die Einschnitte passen zu Berichten, wonach Apple die Zukunft von Fitness+ bereits seit einiger Zeit neu bewertet. Im Frühjahr war bekannt geworden, dass der Dienst intern unter Beobachtung steht. Inzwischen wird Fitness+ gemeinsam von Apples Dienstechef Eddy Cue und Gesundheitschefin Sumbul Desai verantwortet.

Bloomberg nennt mehrere Gründe, die den Dienst für Sparmaßnahmen anfällig machen. Fitness+ verursacht laufende Produktionskosten, benötigt regelmäßig neue Inhalte und hat zugleich mit kündigenden Abonnenten zu kämpfen. Innerhalb des Teams werden die aktuellen Einschnitte offenbar als Auftakt zu weitergehenden Änderungen verstanden.

Noch zu Jahresbeginn hatte Apple das Angebot ausgebaut. Neue Trainingsprogramme, zusätzliche Herausforderungen und frische Audiofolgen sollten die Nutzung stärken. Auch eine zweiwöchige Gratisphase wurde im Januar direkt in der Fitness-App beworben.

Fitness+ könnte näher an die Health App rücken

Eine Einstellung des Dienstes steht derzeit nicht unmittelbar bevor. Der Bericht verweist aber darauf, dass Fitness+ und Apples Gesundheitsbereich inzwischen organisatorisch enger zusammenliegen.

Langfristig könnte Fitness+ stärker in die überarbeitete Health App integriert werden. Diese soll künftig ohnehin Videoclips enthalten, die Gesundheitsthemen und Messwerte erklären. Eine solche Zusammenführung ist bislang jedoch keine angekündigte Apple-Entscheidung.

Für die Audioangebote zeichnet sich dagegen bereits eine konkrete Veränderung ab: Neue Inhalte kommen seltener. Wie stark Apple darüber hinaus bei Produktion, Personal oder Umfang von Fitness+ kürzt, ist bislang offen.