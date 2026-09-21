Weniger Audioinhalte geplant
Fitness+ unter Druck: Apple beginnt mit Stellenabbau
Apple beginnt bei seinem Fitnessdienst Fitness+ mit Stellenkürzungen. Nach Informationen von Bloomberg hat das Unternehmen in der vergangenen Woche eine kleine Zahl von Beschäftigten entlassen. Betroffen sind unter anderem Mitarbeiter, die an den Audioangeboten des Dienstes mitarbeiten.
Dazu zählen Formate, die sich direkt über die Apple Watch hören lassen und ohne begleitendes Video auskommen. Neues Audiomaterial für Spaziergänge und Läufe sollen künftig seltener erscheinen. Komplett eingestellt werden sie nach dem derzeitigen Stand aber nicht.
Kostendruck trifft zuerst den Audiobereich
Die Einschnitte passen zu Berichten, wonach Apple die Zukunft von Fitness+ bereits seit einiger Zeit neu bewertet. Im Frühjahr war bekannt geworden, dass der Dienst intern unter Beobachtung steht. Inzwischen wird Fitness+ gemeinsam von Apples Dienstechef Eddy Cue und Gesundheitschefin Sumbul Desai verantwortet.
Bloomberg nennt mehrere Gründe, die den Dienst für Sparmaßnahmen anfällig machen. Fitness+ verursacht laufende Produktionskosten, benötigt regelmäßig neue Inhalte und hat zugleich mit kündigenden Abonnenten zu kämpfen. Innerhalb des Teams werden die aktuellen Einschnitte offenbar als Auftakt zu weitergehenden Änderungen verstanden.
Noch zu Jahresbeginn hatte Apple das Angebot ausgebaut. Neue Trainingsprogramme, zusätzliche Herausforderungen und frische Audiofolgen sollten die Nutzung stärken. Auch eine zweiwöchige Gratisphase wurde im Januar direkt in der Fitness-App beworben.
Fitness+ könnte näher an die Health App rücken
Eine Einstellung des Dienstes steht derzeit nicht unmittelbar bevor. Der Bericht verweist aber darauf, dass Fitness+ und Apples Gesundheitsbereich inzwischen organisatorisch enger zusammenliegen.
Langfristig könnte Fitness+ stärker in die überarbeitete Health App integriert werden. Diese soll künftig ohnehin Videoclips enthalten, die Gesundheitsthemen und Messwerte erklären. Eine solche Zusammenführung ist bislang jedoch keine angekündigte Apple-Entscheidung.
Für die Audioangebote zeichnet sich dagegen bereits eine konkrete Veränderung ab: Neue Inhalte kommen seltener. Wie stark Apple darüber hinaus bei Produktion, Personal oder Umfang von Fitness+ kürzt, ist bislang offen.
Ich schau öfters gar nicht mehr nach neuen Apple Dienstleistungen, da so vieles davon nicht mehr in Deutschland funktioniert
+1 das gilt für Dienstleistung, Software und andere Produkte
Ich hoffe Fitness+ bleibt uns erhalten. Es ist das einzige Sportformat und die einzige Platform, in der ich in 36 Jahren zum Sport gefunden habe und was echt Spaß macht.
Bin da bei dir. Seit es das gibt mache ich dreimal die Woche 30-45 Minuten Fitness+ und finde es super.
Sollen sie mal neue „bekannte“ Trainer aka Pamela Reif hinzufügen, das zieht sicherlich.
Für mich sind die bisherigen Trainer kein Problem. Aber eine bessere Bedienung wie in der alten Blackroll App wäre cool, also direkt auswählen was schmerzt oder für welche Sportart man begleitend trainieren möchte.
Ich nutze es auch regelmäßig – wär schade drum!
Verstehe nicht warum das nicht individueller dargestellt wird mit Trainingsplänen und Empfehlungen. Soll jetzt ja kommen.
Klar gibt es auch hier eine Zielgruppe, aber diesen Dienst wirklich nutzen? Ich sicher nicht, lieber raus in die Natur Sport mache oder besser im Gym, man trifft Menschen, tauscht sich aus. Habe es einmal zuhause versucht, geht einfach garnicht, aber ich bin kein Maßstab.
Stimmt, du bist kein Maßstab. Bei mir ist es nämlich genau andersrum. Hoffentlich bleibt es bestehen.
Deutsche Sync Stimme und es läuft in Germany aber so nicht Apple Tschau Maumau