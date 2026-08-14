Nach Siri AI nun das iPhone Ultra
iPhone Ultra: Europa könnte beim Verkaufsstart leer ausgehen
Apple-Nutzer in Europa könnten beim nächsten großen Produktstart erneut später an der Reihe sein. Das für September erwartete faltbare iPhone Ultra soll zwar gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vorgestellt werden, zum Verkaufsstart aber zunächst ausschließlich in den USA erhältlich sein.
Das berichtet die australische Publikation ChannelNews unter Berufung auf Mobilfunkanbieter, einen großen Händler und einen Zulieferer aus China. Demnach soll Apple die wenigen verfügbaren Geräte zunächst auf den US-Markt konzentrieren. Weitere wichtige Märkte sollen erst in den darauffolgenden zwei bis drei Monaten hinzukommen. China wird ausdrücklich als einer davon genannt.
Europa beziehungsweise Deutschland erwähnt der Bericht nicht gesondert. Sollte die Aussage über einen US-exklusiven Start stimmen, wären hiesige Käufer zum Verkaufsstart allerdings ebenfalls außen vor.
Zu wenige Geräte für einen weltweiten Start
Hinter dem gestaffelten Start sollen vor allem Produktionsprobleme stehen. Apple habe weiterhin mit der Verfügbarkeit von Komponenten sowie Schwierigkeiten bei Tests der bereits gefertigten Geräte zu kämpfen. Als besonders anspruchsvoll gelten das Scharnier und das faltbare Display.
Dass das iPhone Ultra zunächst knapp sein dürfte, hatten zuvor bereits andere Quellen berichtet. Analyst Ming-Chi Kuo rechnet damit, dass Apple das Gerät im September präsentiert, Vorbestellungen aber später als beim iPhone 18 Pro starten. Für 2026 werden lediglich sieben bis acht Millionen ausgelieferte Geräte erwartet.
Erinnerungen an die Vision Pro
Ein regional gestaffelter Start wäre für Apple nicht ungewöhnlich. Auch die Vision Pro erschien im Februar 2024 zunächst ausschließlich in den USA. Deutschland und weitere europäische Länder folgten erst mehrere Monate später.
Für europäische Apple-Nutzer wäre ein verspätetes iPhone Ultra dennoch ein weiterer Wermutstropfen. Siri AI startet auf iPhone und iPad vorerst nicht in der EU, iPhone-Mirroring bleibt hierzulande weiterhin gesperrt und auch einzelne neue Funktionen von iOS 27 werden zunächst nicht angeboten.
Anders als bei den Software-Einschränkungen dürfte beim iPhone Ultra allerdings nicht die europäische Regulierung ausschlaggebend sein. Die Berichte führen den möglichen US-Start vielmehr auf die geringe Produktionsmenge und technische Schwierigkeiten zurück.
Noch ist die Meldung mit Vorsicht zu genießen. Die Behauptung eines gestaffelten Länderstarts wurde bislang nicht unabhängig bestätigt. Spätestens bei Apples September-Veranstaltung dürfte Klarheit über Preise, Vorbestellungen und die ersten Verkaufsländer herrschen.
“Europa beziehungsweise Deutschland erwähnt der Bericht nicht gesondert. Sollte die Aussage über einen US-exklusiven Start stimmen, wären hiesige Käufer zum Verkaufsstart allerdings ebenfalls außen vor.“
Das könnte nur sein
Noch ist die Meldung mit Vorsicht zu genießen. Die Behauptung eines gestaffelten Länderstarts wurde bislang nicht unabhängig bestätigt. Spätestens bei Apples September-Veranstaltung dürfte Klarheit über Preise, Vorbestellungen und die ersten Verkaufsländer herrschen.
Anders als bei den Software-Einschränkungen dürfte beim iPhone Ultra allerdings nicht die europäische Regulierung ausschlaggebend sein. Die Berichte führen den möglichen US-Start vielmehr auf die geringe Produktionsmenge und technische Schwierigkeiten zurück. – Text erst ganz lesen.
Das wäre nicht gut für meine Aktien hahaha
Apple wird immer unsympathischer. Wollen in Europa große Geschäfte machen aber behandeln die Europäischen Kunden wie Müll.
Das hat bei knapper Verfügbarkeit einen guten wirtschaftlichen Grund. Immer dieses Bashing.
Sind wir Deutschen doch gewöhnt. VW behandelt seine Kunden schon immer wie Müll und trotzdem werden die Produkte gekauft.
+1
Ich bin schon seit 10 Jahren raus – kostet Zeit, da viele Marken zu VW gehören.
Aber VW bekommt von mir nichts. Ist schade für ein deutsches Unternehmen, wie sich der Laden wegen der Unternehmenslenker entwickelt. Die leidtragenden sind wie immer die Angestellten.
Der Kunde hat die Macht, nicht das Unternehmen, nur ist das in den Köpfen nicht angekommen..
+1
Wer die Leidtragenden sind, wird beim Boykottieren immer gerne vergessen.
EU wird immer unsympathischer… Überzahl Gesetze als wären die Gott
Bitte.. BITTE informier dich bevor du leere parolen brüllst.
Warum müssen meine Beiträge eigentlich immer erst freigegeben werden aber so jemand kann solche Dinge einfach in die Welt rausbrüllen?
Ja das geht mir auch so… muss auf Freigabe warten aber andere können ungefiltert Unsinn reden.
Ich finde den Punkt von Maik valide. Mir ist ähnliches aufgefallen. Das ist bestimmt eine subjektive Wahrnehmung und möglicherweise musste Snipa auch auf Freischaltung warten.
Vielleicht kann da mal jemand von ifun etwas zu sagen.
Insgesamt wäre es sicher auch falsch den Beitrag von Snipa nicht zuzulassen, es sei denn er wäre eindeutig einer KI-Bot zuzuordnen, der zur Aufgabe hat Zwietracht zu sähen.
Ich finde es dennoch sehr bedauerlich, dass es immer mehr salonfähig ist derartig unreflektierten und inhaltsleeren Quatsch öffentlich zu schreiben.
Eigentlich kann man nur hoffen, dass der Text nicht von einem Menschen stammt.
Maik, woher willst du denn wissen, dass sein Beitrag nicht freigegeben wurde?
Wir müssen alle auf die Freigabe warten.
Snipa, was hat diese Meldung jetzt mit der EU zu tun? Genau – nichts.
Falls es so kommt, liegt es an der Speicherknappheit und da bedient Apple den Heimatmarkt halt mal zuerst.
@Susanne: Wahrscheinlich nur die Überschrift gelesen. ;-)
Dieses ewige EU-Bashing verstehe ich nicht. Unterm Strich können wir froh sein, dass es die EU gibt. Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Bitte, was hat das damit zu tun, dass Apple unter Tim schon seit Jahren eine „America First“ Strategie fährt, mit Diktatoren Kuschelt, aber gegen die EU wegen der eigenen Gewinnmaximierung kämpft, um den Kunden nicht zu viele Rechte zu geben?
Wen interessiert dieser rückständige Kontinent? *sarkasmus off*
Geht es auch eine Nummer kleiner?
Wer will so ein Teil denn kaufen? Das wird ein Vermögen kosten und Kinderkrankheiten haben…
Sollen die anderen ruhig testen…
Naja in Europa haben die mit mehr Problemen zu kämpfen als es sich lohnt hier zu verkaufen. Europa ist kein Kernmarkt mehr. Die sollten sich komplett zurückziehen, mal gucken was die EU dann macht
Natürlich ist Apple ein Kernmarkt. Auch Apple ist durch die irische Tochter sogar zu einem großen Teil ein EU-Unternehmen.
Wenn man hier auch mehr als die Überschrift liest, geht es hier um US-Only und nicht „Überall, außer EU“.
Übrigens. Wenn sich Apple inkl. der irischen Tochter aus der EU zurück ziehen würde, ist Apple am Ende. Allein das hier liegende Geld bei Abzug zu versteuern, würden den Aktienkurs so einbrechen lassen, dass eine feindliche Übernahme sicher wäre.
Für mich nicht interessant, somit von meiner Seite egal. Klapphandy kommt und geht. Schon immer.
Hauptsache wir kriegen das Pro Max ^^
Wieder „erst USA“. Toll.
Und das bei einer amerikanischen Firma. Wahnsinn.
das ist okay.
Scalper wittern ein Geschäft
Wird ja immer besser. Nicht.
Europa wird auch ohne IPhone Ultra überleben;)
+1
Vor allem Apple wird ohne Europa überleben ;)
Das eher! xD
Da wird Europa leichter ohne iPhones überleben, als Apple ohne Europa.
@David: +1
Perfekt! Bleiben die Early Adopter unter sich… kann doch nur gut sein.
Oh, ein neues Trump Phone. Sicher zuerst nur in gülden. ;-)
Dann ist das wohl so. Werden wir vermutlich überleben.
bei der Zukunft spielt Europa keine Rolle mehr,dank der EU wird Europa abgehängt.
+1
Dein Username erklärt, warum deine Beitrag so inhaltslos ist.
Und was hat das jetzt genau mit der EU zu tun?
Ist die EU jetzt für alle Länder außerhalb der USA zuständig oder wie kommt man bei dem Thema auf so einen Kommentar?
Freihandels- und Freizügigkeitsunionen sind wesentlich verantwortlich für wirtschaftliches Wachstum eigentlich benachteiligter Märkte. Überleg mal, wie China sein Wachstum erzeugt: Zwangsarbeit, Ausbeutung, lange Zeit auch systematische Kinderarbeit. Das wollen wir hierzulande nicht mitmachen. Diesen Wettbewerbs-„Nachteil“ gleichen wir durch gute internationale Beziehungen und Freihandel aus. Sicher ist die EU nicht perfekt. Und jeder ist herzlich eingeladen, sie durch (Wahl-)Beteiligung besser zu machen. Aber ohne sie wären wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr auf dem Radar von US-Firmen.
Ich verstehe eh nicht, was ich mit einem Klapp-iPhone soll. Ausgeklappt ist das Display immer noch recht klein. Da normale Display reicht mir völlig. Ir fällt da keine Anwendung ein. Filme sehen? Hmm… das Bild wird auch nciht viel größer als bei meinem 17pro max im Querformat. Bilder bearbeiten? Auf einem Smartphone mit Winzdisplay? Ernsthaft? Lesen? Es geht nichts über ein ordentliches e-Ink-Display … auch auf meinem iPad pro 13″ will ich keine Bücher lesen. Unten Tastatur oben Text? Auch keine tolle Lösung. Selbst auf dem iPad tippe ich ungern. Auch frage ich mich, was so ein scharfes Sandkorn oder gar vulkanische Aschepartikel die zwischen die eingeklappten Displayhälften gelangen anstellen in Form von Kratzern. Und der Preis wird auch happig sein,aber das ist Nebensache.
Junge, du bist nicht das Maß der Dinge.
Du auch nicht Dan! Lass ihn dich seine „Sorgen“ aufzählen. Ich sehe das ähnlich. Anfangs werden die Leute Apple die Dinger aus der Hand reißen (genau das was Apple will) und spätestens bei der zweiten oder dritten Version werden die Verkaufszahlen einbrechen weil alle merken was das für ein Murks geworden ist und wechseln dann wieder auf ein „normales“ iPhone :)
Aber er hat Recht! Welchen Vorteil hat das Klapp-Ding denn Deiner smeinung nach?
Aber er hat Recht, mit dem was er anmerkt…
Also ich kann sogar auf meinem iPhone 16 Fotos sehr gut bearbeiten. Für alles andere hab ich zuhause einen größeren Bildschirm.
Mein Umfeld ist größtenteils sehr technik-affin. Aber keiner in meiner Bubble will so ein Klappdings kaufen. Bin gespannt, ob die in den USA wirklich so viele loswerden, dass für Europa keine übrig bleiben.
In meinem
Umfeld haben meist nur die Personen ein Klappgerät, die eben keine Technik Nerds sind.
Ganz ehrlich, bei dem zu erwartenden Preis ist es sowieso fraglich, ob es gut angenommen werden wird. Das ist angekurbelter Hype. Wenn etwas knapp ist, wollen es die Leute eher haben. Zumindest war es die letzten Jahrzehnte so. Allerdings kommt hier ein sehr hoher Preis dazu.
Na klar. Es wird ausverkauft sein und jeder der so ein Ding in Händen hält erkauft damit ein paar neugierige Blicke.
Wer auf diese Blicke für sein eigenes Selbstbewusstsein angewiesen ist, soll das Geld doch in die Hand nehmen. Für alles andere reicht auch jedes andere Handy.
Und ich bin echt super technikaffin, aber ehrlicherweise benötige ich kein 2500 EUR Gerät um ne Whatsapp zu schreiben, bei Instagram reinzuschauen und meine Trades bei TradeRepublic zu machen. Da bin ich mittlerweile geizig geworden. Alle 6 Jahre ein neues iPhone reicht da völlig aus.
War doch beim ersten iPhone auch schon so. Who cares?
War doch beim ersten iPhone auch schon so.
Oder der bei der Vision Pro
Also ich freue mich auf das neue iPhone. Dann kann ich mein iPad verkaufen und kann endlich ein großes und ein handliches Display mit nur einem Gerät abdecken.
Aber das ersetzt maximal ein iPad mini von der Displaygröße her
Und zugeklappt hast du dann einen Ziegelstein in der Tasche mit einem Display eines iPhone mini
Dir ist schon klar, dass das Samsung Fold 8 zusammen geklappt gerade einmal 1mm dicker ist als ein 17 Pro? Mit Ziegelstein hat das sicher nichts zu tun und würde mich wundern, wenn Apple groß andere Abmessungen haben wird.
Hätte ja auch was Gutes: so kann man beobachten, wie sich das Klapp-Ding bei den Amis im Alltag bewährt.
Hab mir das auch als Dummy ausgedruckt. Kommt von der Form nicht in Frage. Daher egal…
Kein verlust bei dieser überteuerten Niesche…
Ehrlich? …und in China fällt ein Sack Reis um! Nichts aber auch gar nichts interessiert mich so wenig wie ein Klapphandy!
Schon gar nicht wenn es seitwärts aufklappt! Von daher für mich uninteressant, mein 14Pro macht´s immer noch……
Irgendwann wird auch der Bruno merken, dass Apple bereits seit Jahren etwas wie eine dynamische Bildschirmorientierung in iOS verpackt hat.
Sollte es so kommen, kann man Apple Absicht unterstellen!
Apple passt die Regulierung der EU nicht und versucht auf diesem Wege, Druck aufzubauen!
Und welches Argument hast für die restlichen 167 Länder?
Egal, 2,5k gespart
Nichts neues, Tim praktiziert seit einem Jahrzehnt „USA first“.
Viele features werden nur in den USA ausgerollt. Tim hasst Europa und wird höchstens noch mit Chinesen kuscheln.
Solange die Deutschen Fans weiter kaufen, gibt es ja auch keinen Grund zur Kurskorrektur.
Eh zu teuer….und was soll es besser können als die Konkurrenz? Daher so what…
Dann sollte man vielleicht besser auf die 2. Generation warten. Die ersten sind zumeist ja nicht die Besten.
Wen juckt es? Schätzungsweise 2199€ gespart! Habe das 17 Pro Max und plane eh nicht vor 2030 ein neues zu kaufen. Außerdem sind oft die ersten Generationen sowieso nicht so empfehlenswert. Daher für mich kein Problem.
Können sie eh behalten das Ding. Ich bleibe bei Pro Max Geräten.
Dann ist das ein Ausdruck der Wertschätzung für Europa, den wir als Kunden bei unserer Kaufentscheidung berücksichtigen sollten.
Mal ehrlich, müssen wir dieses selbstherrliche Konstrukt von Apple und deren Einstellung zu der EU (Europa) denn wirklich so hin nehmen? Wir als potentielle Kunden haben es doch in der Hand Apple zu ärgern! Wenn die meinen sie müssen uns von allem (Software seitig ) beschneiden , braucht es auch kein neues iPhone! Dann tut es ein iPhone 14,15 oder 16 auch! Es wird keine spektakulären Änderungen beim 18 geben, außer beim Ultra, was vermutlich sowieso kaum einer will ! Lasst uns doch mal Apple den Mittelfinger zeigen, wie sie das bei uns auch machen und kauft vorübergehend erst mal kein neues phone !
Manche müssen sich mal wieder abregen…..das Ding könnte nicht überall zeitgleich kommen aufgrund der Lieferschwierigkeiten beim RAM und ich könnte mir vorstellen, dass der Ausschuss am Anfang der Produktionskurve noch höher ist. Das hat nichts mit Trump oder Europa Bashing zu tun. Es ist nur ein verdammtes Handy…..
Ich fände es super wenn es später kommt, dann ist es leichter auf den zweiten Versuch zu warten. Zudem bin ich mir mittlerweile nicht sicher, ob mir das Design im geschlossenen Zustand gefällt. Apple hat hier zu meiner Überraschung im Vergleich zu Samsung ein asymmetrisches Design gewählt da eine Seite abgerundete Ecken hat. Muss man sich anschauen.
Das finde ich klasse!
Mein Dad fliegt ein paar Mal im Monat rüber und dann kann er mir mal 2-3 Stück im Diplomatengepäck mitbringen. Verkaufe ich dann hier als kleinen Bonus zum Taschengeld. :-)
Gönn dir. Ich hab gestern auch mit Sonnenfinsternisbrillen mal kurz 600 EUR gemacht innerhalb wenigen Stunden.
Ach, wie süß.
Da wir eh keine vollständige Siri bekommen, macht es für mich auch kaum Sinn, das neuste IPhone zu kaufen. Wir bezahlen den vollen Preis für Features, die vielleicht kommen werden.
Kommt das davon weil die EU so gut mit der US-Regierung umgeht?