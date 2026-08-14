iPhone Ultra: Europa könnte beim Verkaufsstart leer ausgehen

Apple-Nutzer in Europa könnten beim nächsten großen Produktstart erneut später an der Reihe sein. Das für September erwartete faltbare iPhone Ultra soll zwar gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vorgestellt werden, zum Verkaufsstart aber zunächst ausschließlich in den USA erhältlich sein.

Das berichtet die australische Publikation ChannelNews unter Berufung auf Mobilfunkanbieter, einen großen Händler und einen Zulieferer aus China. Demnach soll Apple die wenigen verfügbaren Geräte zunächst auf den US-Markt konzentrieren. Weitere wichtige Märkte sollen erst in den darauffolgenden zwei bis drei Monaten hinzukommen. China wird ausdrücklich als einer davon genannt.

Europa beziehungsweise Deutschland erwähnt der Bericht nicht gesondert. Sollte die Aussage über einen US-exklusiven Start stimmen, wären hiesige Käufer zum Verkaufsstart allerdings ebenfalls außen vor.

Zu wenige Geräte für einen weltweiten Start

Hinter dem gestaffelten Start sollen vor allem Produktionsprobleme stehen. Apple habe weiterhin mit der Verfügbarkeit von Komponenten sowie Schwierigkeiten bei Tests der bereits gefertigten Geräte zu kämpfen. Als besonders anspruchsvoll gelten das Scharnier und das faltbare Display.

Dass das iPhone Ultra zunächst knapp sein dürfte, hatten zuvor bereits andere Quellen berichtet. Analyst Ming-Chi Kuo rechnet damit, dass Apple das Gerät im September präsentiert, Vorbestellungen aber später als beim iPhone 18 Pro starten. Für 2026 werden lediglich sieben bis acht Millionen ausgelieferte Geräte erwartet.

Erinnerungen an die Vision Pro

Ein regional gestaffelter Start wäre für Apple nicht ungewöhnlich. Auch die Vision Pro erschien im Februar 2024 zunächst ausschließlich in den USA. Deutschland und weitere europäische Länder folgten erst mehrere Monate später.

Für europäische Apple-Nutzer wäre ein verspätetes iPhone Ultra dennoch ein weiterer Wermutstropfen. Siri AI startet auf iPhone und iPad vorerst nicht in der EU, iPhone-Mirroring bleibt hierzulande weiterhin gesperrt und auch einzelne neue Funktionen von iOS 27 werden zunächst nicht angeboten.

Anders als bei den Software-Einschränkungen dürfte beim iPhone Ultra allerdings nicht die europäische Regulierung ausschlaggebend sein. Die Berichte führen den möglichen US-Start vielmehr auf die geringe Produktionsmenge und technische Schwierigkeiten zurück.

Noch ist die Meldung mit Vorsicht zu genießen. Die Behauptung eines gestaffelten Länderstarts wurde bislang nicht unabhängig bestätigt. Spätestens bei Apples September-Veranstaltung dürfte Klarheit über Preise, Vorbestellungen und die ersten Verkaufsländer herrschen.