Kein iPhone 18 im Herbst
Apple bricht mit jahrelanger iPhone-Tradition
Apple steht offenbar vor der größten Änderung seines iPhone-Veröffentlichungsplans seit Jahren. Im September soll erstmals kein reguläres iPhone 18 erscheinen. Stattdessen konzentriert sich Apple zunächst auf iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und das erwartete faltbare iPhone Ultra. Das normale iPhone 18 soll erst Anfang 2027 folgen.
In diesem Jahr dürften das iPhone 18 Pro sowie das iPhone Ultra im Mittelpunkt des September-Events stehen.
Gerüchte über den zweigeteilten Veröffentlichungsplan kursieren schon länger. Jetzt liefert Apple-Zulieferer Pegatron eine weitere und ungewöhnlich konkrete Bestätigung. Bei der Präsentation seiner Quartalszahlen erklärte das Unternehmen laut der taiwanischen Economic Daily News, dass sich der Auslieferungsrhythmus eines großen Kunden ändere: Hochpreisige Pro-Modelle würden wie gewohnt im September starten, das Standardmodell dagegen erst im ersten Quartal 2027. Apple selbst wurde dabei nicht ausdrücklich genannt.
Komponenten gehen zuerst an die Pro-Modelle
Als Grund nennt der Bericht unter anderem die anhaltende Knappheit bei Speicherchips und anderen Halbleiterkomponenten. KI-Server beanspruchen zunehmend moderne Speicher- und Fertigungskapazitäten. Apple müsse daher priorisieren und soll verfügbare Komponenten zunächst den margenstärkeren Pro-Geräten zuweisen.
Damit könnte sich ein bereits länger geplanter Strategiewechsel mit den aktuellen Problemen in der Lieferkette überschneiden. Analyst Ming-Chi Kuo und weitere Quellen hatten schon im vergangenen Jahr davon gesprochen, dass Apple seine iPhone-Neuvorstellungen künftig auf Herbst und Frühjahr verteilt.
Das iPhone 18 Pro rückt in den Mittelpunkt
Für Apples Herbstgeschäft hätte die Änderung sichtbare Folgen. Wer im September ausdrücklich ein neues iPhone der Generation 18 kaufen möchte, müsste erstmals zum Pro-Modell greifen. Das deutlich teurere faltbare iPhone Ultra dürfte wegen seines erwarteten Preises eher eine kleinere Zielgruppe ansprechen.
Gerüchte um ein iPhone Ultra gibt es schon seit Monaten.
Das iPhone 17 könnte deshalb länger als günstigeres Standardmodell im Programm bleiben. Gleichzeitig würden iPhone 18 Pro und Pro Max während des wichtigen Weihnachtsgeschäfts stärker als bislang in die Rolle der normalen neuen iPhone-Generation rücken.
Drei weitere Modelle folgen 2027
Für das erste Quartal 2027 werden gleich drei weitere Geräte erwartet: das reguläre iPhone 18, ein günstigeres iPhone 18e und das iPhone Air 2. Apple würde seine Modellpalette damit nicht verkleinern, sondern lediglich die Veröffentlichungen gleichmäßiger über das Jahr verteilen.
Seit dem iPhone 11 hat Apple das jeweilige Standardmodell stets gemeinsam mit den Pro-Modellen im Herbst auf den Markt gebracht, wie zuvor schon die Plus-Modelle. Sollte sich der inzwischen von mehreren Zulieferern angedeutete Fahrplan bestätigen, endet diese Tradition im September.
Ja macht Sinn, wer ein iPhone 17 hat, versteht das
Bruh :D
Ich verstehe es nicht, hab aber auch nur ein 12mini
Mir ist es egal. Ich bin sehr zufrieden mit meinen 14 Pro und habe nicht vor zu wechseln.
Naja die werden wohl nichts liefern, dass einen Wechsel vom 15P rechtfertigt. Der Markt ist gesättigt.
Grad gestern wieder gesehen wie gut die Kamera vom 17 Pro Max (meins) im Vergleich zum 16 Pro Max (Kind1) und 15 Pro Max (Kind2) ist.
Ich finde den Unterschied in der Bildqualität zum 16Pro Max (Hund) und 15Pro Max (Katze) marginal bis nicht vorhanden, speziell bei Tageslicht.
Nur die Frontkamera ist massiv besser, der Rest in der Praxis nicht spürbar.
;-)
Sehe ich gemauso!
Grad gestern wieder gesehen wie gut die Kamera vom 13 Pro Max (meins) im Vergleich zum no Smartphone (Kind1) und no Smartphone (Kind2) ist.
Der Markt ist seit 15 Jahren gesättigt und die Leute kaufen :-)
2011 kam das iPhone 4S – das erste mit Siri, aber eben nur mit 3G (HSPA+), mit dem breiten 30-Pin-Anschluss, mit Home-Button und nur einer einfachen 8MP-Kamera, die gerade noch Full-HD-Videos aufnehmen konnte.
Dir ist schon klar, dass bei einem gesättigten Markt die Nachfrage rapide abnimmt? Beim Smartphone-Markt ist das Gegenteil der Fall, entsprechend kann der Markt nicht gesättigt sein
Wer sagt „Der Markt ist gesättigt“ sollte definitiv mal über den eigenen Tellerrand und das eigene Land hinaus schauen.
Ich glaube nicht, dass dadurch mehr Pro Modelle verkauft werden, oder dies Einfluss auf das Weihnachtsgeschäft hat.
Wer kein Pro will, kann auch warten.
So große Änderungen sind es eh nicht.
Ich wüsste nicht warum ich von meinem 15pro zu einem neueren wechseln soll. KI interessiert mich nicht. Ist in der EU eh die Frage wann es kommt.
Und was können die neueren schon mehr oder besser? Den komischen Fotoauslöser brauche ich nicht.
Ich glaube genau das Gegenteil. Die Leute sind heiß auf was Neues. Und klar, wenn die Notwendigkeit nicht da ist und es nur ein 18er sein soll, dann nimmt man halt das 18 pro. So macht man Umsatz…
Ich glaube schon. Es gibt sehr viele Leute die einfach das neue iPhone wollen. Und warten können die nicht ;)
Für mich wäre der Bessere Akku Thema. Vom 15 Pro zu 17 Pro
+1
Variable Blende,
A20 (2nm),
mehr Akku,
kleinere Dynamic Island,
neue eigene Modems,
überarbeitete Kamerasteuerung evtl.,
mehr RAM evtl.
Ich glaube eher dass die pro Modelle vor Weihnachten nun besser nachgefragt werden.
Finde ich super.
Bei den anzunehmenden Preisen, werde ich garnichts mehr mit Speicherchips kaufen ist ja total überzogen. Alles nur wegen KI .
Das wird leider länger so bleiben. Vor 2028 werden sich die aktuellen Preisen nur nach oben ändern. Produktionskapazitäten für 2027 sind bereits zu 2/3 vergriffen. Man kann halt auch nicht auf die Schnelle neue Fabriken bauen.
Ich befürchte das das Thema sich noch deutlich länger ziehen wird. Warten macht es nicht besser.
Ich denke, diese Jahr werde viele nicht zugreifen. Da nächstes Jahr relativ sicher wieder ein großes Design-Update ansteht. Unabhängig vom Ultra/Fold.
Mit dem Gedanken spiele ich schon
Eigentlich schon ziemlich bekloppt, jedes Jahr ein neues iPhone mit halb fertiger Software auf den Markt zu werfen. Im Jahresverlauf werden dann die Bugs mehr oder weniger gefixt, bis es wieder von vorne losgeht.
Dabei kommt wenig Neues, somit wäre doch ein 2-Jahres-Rhythmus eher angebracht. Mehr Neuheiten der Hardware, gescheite iOS-Version!
Warum? Wer gerade ein neues braucht, der kauft. Wer nicht kann mehrere Jahre warten. So ist es zumindest bei mir und in meinem Umfeld.
Und du glaubst, du überblickst eher, welcher Rhythmus angebracht ist, als die komplette Smartphone-Industrie? Teile dein geheimes Wissen gerne mit uns.
Also ich werde dieses Jahr auch nichts eintauschen. Habe das 17pro max und bin sehr zufrieden. Übrigens zum ersten Mal auch mir dem Apple „Techwoven Case“ – sieht immer nich aus wie am ersten Tag, bin ich sonst von Apple Hüllen nicht gewohnt.
Mein Case hat sich seitlich aufgelöst! Erst Blasen und dann abgelöst. Reklamiert und verkauft das Teil.
Hier das Gleiche: Überall löst sich der Kunststoff an der Umrandung. Sieht super schlimm aus… und das Gewebe sieht einfach nur dreckig aus.
Reden wir vom Case für das 17pro? Was bitte macht ihr damit?
Die Kamera Insel vom Faltbaren Ultra ist aber auch ein absolutes Design fail so halb mittig und nicht ganz über die komplette länge
Kann ich mir nicht angucken sowas und dann für 2500€
Also das hab ich auch noch nie verstanden. Einfach auf die gesamte Breite ausdehnen, dann wackelt nix und es ist schön symmetrisch.
Es ist für mich echt schwer vorstellbar, dass Apple das trennt und im September nur die Pro und eventuell das Ultra vorstellt und dann die iP 18 völlig aussen vor lässt.
Gibts dann im Frühjahr ein weiteres Event, wo das iP18 vorgestellt wird und es eigentlich gar nichts Neues zu berichten gäbe, da ja alles schon mit den Pro Modellen vorgestellt wurde?
Das iPhone ist das Zugpferd bei Apple und das jetzt aufzuteilen, ich weiß nicht.
Und dann gibt’s neue Watch Modelle, aber die iPhone dazu gibt’s erst später?
Naja, wir werden es ja bald erfahren, bis September ist ja nicht mehr lang ;-)
Auch bei der Watch könnte man die normalen und SE Modelle im Frühjahr zeigen und die Editionen (zB Hermes) und Ultra im September.
Das würde aber massiv, das Weihnachtsgeschäft beeinflussen, denk ich.
Würde mal vermuten, dass insbesondere bei der Watch die Verkäufe über Weihnachten, am stärksten sind.
Logisch ist es. So trennt man beide Linien besser und arbeitet die jeweiligen Vorteile heraus.
Der einzige Sinn, den ich dahinter sehe, ist, dass man die Pro-modelle uneingeschränkt verkaufen kann und den knapp gewordenen Speicher noch nicht auf normale Modelle verteilen muss. Max hat Sinn
Hole mir dann im Früjahr das iPhone Air 2. Habe genug von den schweren Pro’s und das Fold spricht mich sowieso nicht an.
Habe mir vor kurzem ein Air geholt für 669€ bei der Telekom. Werde mir anschauen wie irre die Preise werden und habe sicher 3-4 Jahre Ruhe. Dann mal schauen…
wann hätte es das Air für 669 EUR bei der Telekom gegeben?
Angebot bei einer VVL.
Ich warte die Präsentation des 18Pro ab und entscheide dann aus dem Bauch heraus, ob das sein muss, oder ob ein Second-Hand-17Pro reicht.
Das machen die Autohersteller doch auch so. Z.B der neue ID.Polo kommt auch erst in der Top-Variante auf den Markt. Alle die Geil auf das Auto sind und es früh haben wollen, sind gezwungen diese Variante zu nehmen. Später kommt dann das Basis- oder Einstiegsmodell mit günstigerer Ausstattung auf den Markt.
Ob sich das bei Apple auch rechnet wird man sehen.