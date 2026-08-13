Apple bricht mit jahrelanger iPhone-Tradition

Apple steht offenbar vor der größten Änderung seines iPhone-Veröffentlichungsplans seit Jahren. Im September soll erstmals kein reguläres iPhone 18 erscheinen. Stattdessen konzentriert sich Apple zunächst auf iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und das erwartete faltbare iPhone Ultra. Das normale iPhone 18 soll erst Anfang 2027 folgen.

In diesem Jahr dürften das iPhone 18 Pro sowie das iPhone Ultra im Mittelpunkt des September-Events stehen.

Gerüchte über den zweigeteilten Veröffentlichungsplan kursieren schon länger. Jetzt liefert Apple-Zulieferer Pegatron eine weitere und ungewöhnlich konkrete Bestätigung. Bei der Präsentation seiner Quartalszahlen erklärte das Unternehmen laut der taiwanischen Economic Daily News, dass sich der Auslieferungsrhythmus eines großen Kunden ändere: Hochpreisige Pro-Modelle würden wie gewohnt im September starten, das Standardmodell dagegen erst im ersten Quartal 2027. Apple selbst wurde dabei nicht ausdrücklich genannt.

Komponenten gehen zuerst an die Pro-Modelle

Als Grund nennt der Bericht unter anderem die anhaltende Knappheit bei Speicherchips und anderen Halbleiterkomponenten. KI-Server beanspruchen zunehmend moderne Speicher- und Fertigungskapazitäten. Apple müsse daher priorisieren und soll verfügbare Komponenten zunächst den margenstärkeren Pro-Geräten zuweisen.

Damit könnte sich ein bereits länger geplanter Strategiewechsel mit den aktuellen Problemen in der Lieferkette überschneiden. Analyst Ming-Chi Kuo und weitere Quellen hatten schon im vergangenen Jahr davon gesprochen, dass Apple seine iPhone-Neuvorstellungen künftig auf Herbst und Frühjahr verteilt.

Das iPhone 18 Pro rückt in den Mittelpunkt

Für Apples Herbstgeschäft hätte die Änderung sichtbare Folgen. Wer im September ausdrücklich ein neues iPhone der Generation 18 kaufen möchte, müsste erstmals zum Pro-Modell greifen. Das deutlich teurere faltbare iPhone Ultra dürfte wegen seines erwarteten Preises eher eine kleinere Zielgruppe ansprechen.

Gerüchte um ein iPhone Ultra gibt es schon seit Monaten.

Das iPhone 17 könnte deshalb länger als günstigeres Standardmodell im Programm bleiben. Gleichzeitig würden iPhone 18 Pro und Pro Max während des wichtigen Weihnachtsgeschäfts stärker als bislang in die Rolle der normalen neuen iPhone-Generation rücken.

Drei weitere Modelle folgen 2027

Für das erste Quartal 2027 werden gleich drei weitere Geräte erwartet: das reguläre iPhone 18, ein günstigeres iPhone 18e und das iPhone Air 2. Apple würde seine Modellpalette damit nicht verkleinern, sondern lediglich die Veröffentlichungen gleichmäßiger über das Jahr verteilen.

Seit dem iPhone 11 hat Apple das jeweilige Standardmodell stets gemeinsam mit den Pro-Modellen im Herbst auf den Markt gebracht, wie zuvor schon die Plus-Modelle. Sollte sich der inzwischen von mehreren Zulieferern angedeutete Fahrplan bestätigen, endet diese Tradition im September.