iPhone 14: Achterbahnen aktivieren die Unfallerkennung

Laut Apple wird die Unfallerkennung des iPhone 14 nicht einfach nur von hohen Fliehkräften aktiviert, sondern setzt ihrerseits auf ein ganzen Cocktail aus Sensordaten, Messwerten und Umgebungsinformationen, um keine Falschmeldungen zur verursachen. So erklärte Apple im Nachgang an ein Crash-Test-Experiment des Wall Street Journals etwa, dass das iPhone 14 für die Unfallerkennung nicht nur auf Aufpralldaten zurückgreift, sondern eine Vielzahl von Checks durchführt.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:

“The owner of this iPhone was in a severe car crash…”

Except, the owner was just on a roller coaster.

🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6

— Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022