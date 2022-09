Autounfall-Erkennung: Der Notruf erfolgt nach 20 Sekunden

Wurde ein Autounfall erkannt, wechselt das iPhone in einen Alarmmodus und kündigt diesen auch akustisch an – praktisch, wenn sich das iPhone vielleicht schon nicht mehr in eurem Blickfeld befindet. Betroffene Anwender haben nun insgesamt 20 Sekunden Zeit, den Verbindungsaufbau zum Rettungsdienst zu unterbinden, ansonsten erfolgt dieser automatisch.

Was sich als erstes gemerkt werden darf: Das neue Feature ist auf schwere Autounfälle hin ausgelegt. Apple spricht von Überschlägen, Frontal- und Seiten-Kollisionen, ein Sturz mit dem Fahrrad oder das Toben mit den Enkelkindern sollte die Crash-Detection-Automatik also noch nicht auslösen.

In einem bislang ausschließlich auf englischer Sprache verfügbaren Support-Dokument erklärt Apple , wie genau dieser arbeitet und was Besitzer der neuen Geräte-Generation dabei beachten müssen.

Insert

You are going to send email to