Geheimtipp „Find“ in Ausgabe 3: Fotosuche nach Texten und Objekten

Nicht alle iPhone-Anwender werden die noch immer vollständig kostenlose Find-Applikation auch benötigen, um ihr Vorhandensein sollte man jedoch im Bild sein, wir können uns nämlich zahlreiche Situationen vorstellen in denen sich der kleiner Helfer als durchaus nützlich erweise könnte.

Auch vor der iPhone-Kamera

Die Find-Applikation liegt jetzt in der generalüberholten und um mehrere neue Funktionen erweiterten Version 3.0 vor und erfüllt ihre Kernaufgabe immer noch tadellos: Find durchsucht Texte, die vor der iPhone-Kamera platziert werden, etwa aus Büchern, von Lebensmittel-Containern und anderen Druckerzeugnissen, nach von euch vorgegebenen Wörtern.

Die Anwendung erfasst dabei auch mehrsprachige Texte, hat kein Problem mit ungewöhnlichen Schriftarten und kann nicht nur ein Wort, sondern ganze Wortgruppen im vorgegebenen Text finden.

Find lässt sich dazu einsetzen auch in langen Texten nach Wortvorkommnissen zu durchsuchen und kann so etwa Inhaltsstoffe zu denen Unverträglichkeiten bestehen, schnell auch in überwältigenden Textmengen aufspüren, die das schnelle Überfliegen nicht zulassen.

Umfangreiche lokale Foto-Suche

Zudem bietet sich Find als Fotosuche an, die auch in der Lage ist eure bereits vorhandenen Schnappschüsse nach sichtbaren texten hin zu durchforsten und anschließend die Suche nach erkannten Texten möglich macht.

Dafür scannt Find die vorhandenen Bilder (offline und ohne Datenweitergabe an entfernte Server) nach Texten und auch Objekten, um anschließend schnelle Suchen nach eben jenen Zuzulassen.

Neu in Version 3.0 sind smarte Alben, die anhand selbstgesetzter Kriterien erstellt werde und sofort alle neuen Bilder zeigen, die diese erfüllen. Mehrere Such-Einschränkungen lassen sich über Filter nun miteinander kombinieren zudem besitzt Find 3.0 jetzt auch eine eigene Schlagwort-Verwaltung.

Wir wünschen einen schönen Wochenstart, wenn heute mal fünf Minuten Freizeit gefüllt werden müssen, dann solltet ihr Find ausprobieren.