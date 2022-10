AirPods Pro 2 erstmals günstiger zu haben

Bei den AirPods 3 hat dieser Findungsprozess etwa fünf Monate in Anspruch genommen. Die im vergangenen Oktober vorgestellten Ohrhörer mit 3D-Audio (aber ohne Geräuschunterdrückung) starteten für 199 Euro in den Markt und benötigten bis Februar, um nach mehreren Preissenkungen bei ihrem durchschnittlichen Preis von rund 175 Euro anzukommen.

Erstmals seit ihrem Verkaufsstart am 23. September lassen sich die neuen AirPods der 2. Generation mit einem Preisnachlass erwerben. Dieser beträgt aktuell zwar lediglich vier Euro, das laufende Angebot gibt jedoch den Startschuss für das Einsetzen der Preisfindungsphase, die neben Apples Listenpreis in den kommenden Monaten einen Straßenpreis etablieren wird.

