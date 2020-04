iPhone 12 Pro: Frühe Apple-Grafik zeigt Kamera mit LiDAR-Scanner

Während alle Welt auf das iPhone SE wartet, macht eine Grafik die Runde, die angeblich schon die neue Kamera-Anordnung des für September erwarteten iPhone 12 Pro zeigt. Bei dem darauf erkennbaren vierten großen Kreis könnte es sich um einen LiDAR-Scanner handeln, Apple verbaut ein solches Modul erstmals im neuen iPad Pro.

Das Bild stammt angeblich aus der seit Wochen kursierenden frühen, eigentlich für den internen Gebrauch bei Apple bestimmten Vorabversion von iOS 14. Grundsätzlich scheint es auch naheliegend, dass Apple zumindest die nächsten Pro-Modelle des iPhone mit der LiDAR-Technologie ausstattet, wenngleich ein derart früher Blick auf das neue Kamera-Design überrascht. LiDAR kann den Autofokus der Kamera unterstützen und gleichermaßen auch neue Möglichkeiten im Bereich der AR-Anwendungen schaffen

Warten auf das iPhone SE / iPhone 9

Das neue iPhone SE oder iPhone 9 – das Rätsel um den Namen des neuen, günstigeren iPhone-Modells muss Apple noch final lösen – ist vergangene Woche nicht erschienen, auch wenn sich verschieden US-Medien diesbezüglich noch am Donnerstag noch sehr sicher gaben. Die Informationen diesbezüglich dürften veraltet gewesen sein und noch auf Apples ursprünglichen Zeitplan basiert haben. Dieser sah eine Präsentation Ende März und die Markteinführung am 3. April vor. Angesichts der aktuellen Umstände wurde beides verschoben, wir halten derzeit weiterhin die Aussage für vielversprechend, Apple plane nun eine Ankündigung für den 15. April und einen Verkaufsstart in der Woche darauf.

Der Name „iPhone SE“ fand vergangene Woche erstmals im Rahmen eines Hüllenangebots des Apple-Partners Belkin auf der Apple-Webseite Erwähnung. Das war Apples zweiter Patzer in einer Reihe, einen Tag zuvor nannte das Unternehmen die für Sommer erwarteten Bluetooth-Finder AirTags versehentlich beim Namen.